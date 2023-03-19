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«Фейеноорд» победил «Аякс» в ключевом матче чемпионата Нидерландов

вчера, 18:28
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

В центральном матче 26-го тура чемпионата Нидерландов сошлись «Аякс» и «Фейеноорд» (2:3).

Гости открыли счет на 5-й минуте, когда отличился Сантьяго Хименес. «Аякс» еще в первом тайме ответил двумя мячами: забили Эдсон Альварес (17-я минута) и Душан Тадич (37-я). На 52-й минуте экс-хавбек московского «Динамо» Себастьян Шиманьски забил второй гол «Фейеноорда». Победный мяч гостей провел на 89-й минуте Лутшарел Геертруида.

Роттердамцы продолжают лидировать в таблице — у них 61 очко. «Аякс» с 55 баллами идет вторым.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:22
Аякс сам виноват в этом проигрыше .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:23
Матч за шесть очков.
ДСА
ДСА
вчера в 20:23
Аякс уже не тот, слишком много игроков продали.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:05
Голландия как всегда радует голами)
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:43
Шикарный матч! Фейеноорд видимо свое уже не отдаст, победил главного приследователя еще и на его поле, еще и уступая в счете, проявили характер! Браво!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:42
Ушел тен Хаг, и Аякс посыпался….
sova147
sova147
вчера в 18:41
Для Аякса важна была эта победа но её не было...
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