«Фейеноорд» победил «Аякс» в ключевом матче чемпионата Нидерландов

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вчера, 18:28

В центральном матче 26-го тура чемпионата Нидерландов сошлись «Аякс» и «Фейеноорд» (2:3).

Гости открыли счет на 5-й минуте, когда отличился Сантьяго Хименес. «Аякс» еще в первом тайме ответил двумя мячами: забили Эдсон Альварес (17-я минута) и Душан Тадич (37-я). На 52-й минуте экс-хавбек московского «Динамо» Себастьян Шиманьски забил второй гол «Фейеноорда». Победный мяч гостей провел на 89-й минуте Лутшарел Геертруида.

Роттердамцы продолжают лидировать в таблице — у них 61 очко. «Аякс» с 55 баллами идет вторым.