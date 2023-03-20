В «Реале» недовольны неспортивным поведением Гави во время Эль Класико

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вчера, 14:37

В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» во время Эль Класико между клубами.

По ходу игры у молодого хавбека было несколько стычек с защитником «сливочных» . Однако больше всего в «Реале» остались возмущены тем, что Гави в центре поля корпусом сбил с ног , который был без мяча.

В мадридском клубе уверены, что поведение Гави является неспортивным, а не просто проявлением жесткой игры.