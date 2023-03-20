В «Реале» недовольны неспортивным поведением Гави во время Эль Класико

В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» Гави во время Эль Класико между клубами.
По ходу игры у молодого хавбека было несколько стычек с защитником «сливочных» Даниэлем Карвахалем. Однако больше всего в «Реале» остались возмущены тем, что Гави в центре поля корпусом сбил с ног Даниэля Себальоса, который был без мяча.
В мадридском клубе уверены, что поведение Гави является неспортивным, а не просто проявлением жесткой игры.
Да, может быть Гави это безусловно не красит. Только тут надо посмотреть весь эпизод. Это была ответочка Себальосу за Левандовского. С другой стороны во времена Моуриньо скотское поведение по отношению к игрокам Барсы даже поощрялось, чтобы раз за разом выводить превосходящую в классе команду из колеи. Или это другое?
Да, может быть Гави это безусловно не красит. Только тут надо посмотреть весь эпизод. Это была ответочка Себальосу за Левандовского. С другой стороны во времена Моуриньо скотское поведение по отношению к игрокам Барсы даже поощрялось, чтобы раз за разом выводить превосходящую в классе команду из колеи. Или это другое?