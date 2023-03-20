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В «Реале» недовольны неспортивным поведением Гави во время Эль Класико

вчера, 14:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» Гави во время Эль Класико между клубами.

По ходу игры у молодого хавбека было несколько стычек с защитником «сливочных» Даниэлем Карвахалем. Однако больше всего в «Реале» остались возмущены тем, что Гави в центре поля корпусом сбил с ног Даниэля Себальоса, который был без мяча.

В мадридском клубе уверены, что поведение Гави является неспортивным, а не просто проявлением жесткой игры.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:02
Недовольны? А дальше что, крайняя степень недовольства? ))
На поле нужно было все свои недовольства решать во время игры.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:48
Ту не дело в побежденных или победиаших. Человек по беспределу просто взял и врезолся в игрока который далек был от мяча
pxt7cv7pz48k
pxt7cv7pz48k ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:27
Победители пусть минимум 15 очков готовят, тогда поверим.
Брулин
Брулин
вчера в 18:17
Жалуются побеждённые, у них или победитель виноват, или судья. Победители великодушны, увеличили отрыв от конкурента, цель на данном этапе достигнута. Выскажутся позже, если посчитают нужным.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:17
Зажрался Гави, вот и ведёт себя неадекватно.
8njz4w5rz4dq
8njz4w5rz4dq
вчера в 17:41
То ещё гави в Барсе растёт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:11
18 лет...миллионер..
Кукушка соскочила ..
112910415
112910415
вчера в 16:49
когда проиграешь, как-то сильно обостряются разнообразные претензии ...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:30
Гави достаточно мерзкий игрун. Не болею ни за Барсу ни за Реал, просто констатация. Но с другой стороны, вчера была одна из главных, если не главная игра всего чемпионата, очень многое стояло на кону. Допускаю, что от осознания этого игроки могли подумать, что все средства хороши. Как по мне, это не правильно конечно. Однако не Реалу говорить о грубости, это уж точно. Костоломов всегда хватало, и частенько это сходило им с рук...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 16:27
А как Марсело провоцировал Серхи Роберто, за что тот был удалён с поля. А когда тот же Марсело логтем заехал в зубы Месси и жёлтую не получил.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:24
Мне нравится жёсткая игра Гави, он не груб, не ломает соперника вроде Рамоса, Пепе.
3ton
3ton
вчера в 15:56
Почему Начо не удали с поля за грубую игру?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 15:55
    светлый-путь
    светлый-путь
    вчера в 15:42
    Футбол это не балет, как думают в Мадриде .
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:18
    Новость ради новости, там чисто футбольные моменты были, за грань никто не выходил, представители Мадрида не первый год в футболе, их точно не удивишь такими действиями...ну а та что, улыбнуло... Реал где играли Пепе, Рамос и Каземиро, чем-то недоволен? Помню в Финале Рамос сломал Салаха,через бедро кинул (это даже не пересмотрели...). А тут сразу грубый Мальчик Гави выходит ( я даже не понял как он локтями Карвахаля уложил...:)))

    Да, может быть Гави это безусловно не красит. Только тут надо посмотреть весь эпизод. Это была ответочка Себальосу за Левандовского. С другой стороны во времена Моуриньо скотское поведение по отношению к игрокам Барсы даже поощрялось, чтобы раз за разом выводить превосходящую в классе команду из колеи. Или это другое?
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 15:14, ред.
    Не зря у него погоняла - мясник... Правильно, сопли жевать нечего, надо биться... И на поле это уж точно лучше, чем танцевать... Танцуйте после победы...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:09
    В технарь это никак не перевести? Типа, негостеприимство хозяев. Интрига, опять же, возникнет ;)
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 14:49
    Гави в принципе свойственно грубая игра. В Класико в Кубке он трижды сыграл по хамски по отношению к игрокам.
    Реалу надо научиться признавать поражения объективно более сильному сопернику а не ныть.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:48
      drug01
      drug01
      вчера в 14:42
      Надо строже наказывать и тогда будет польза всем
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 14:40
      Лучше бы выиграли у Барсы и тогда бы никаких претензий и небыло . Аксиома !)
      Гость
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