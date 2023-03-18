Негрейра рассказал, за какие сведения ему платила «Барселона»

Бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за какую информацию ему платила «Барселона».
Моя обязанность заключалась в том, чтобы посещать матчи и собирать данные о причинах, по которым те или иные решения были приняты.
«Барселона» полагала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, напрямую об этом не говорилось.
Платил ли я какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получал от «Барселоны»? Нет.
Моя работа – высказывать мнение о поединках с точки зрения судейства и футболистов. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы против клуба не принималось ни одно решение, чтобы всё было нейтрально.
- почему Барселона не смогла предоставить факт ыполучения подобных материалов
- назывались еще и видеоматериалы (факты получения которых тоже не смогли предоставить)
- невероятно завышенная цена при следующем пункте
- невероятно низкое качество отчетов, один из которых слили вчера
Итог: на это поведутся разве что каталонцы. Но этим фанатикам можно и палец показать, им и этого хватит.
- почему Барселона не смогла предоставить факт ыполучения подобных материалов
- назывались еще и видеоматериалы (факты получения которых тоже не смогли предоставить)
- невероятно завышенная цена при следующем пункте
- невероятно низкое качество отчетов, один из которых слили вчера
Итог: на это поведутся разве что каталонцы. Но этим фанатикам можно и палец показать, им и этого хватит.
У кого на каких консультантов денег хватает...
Нет прямых доказательств влияний Негрейры на исходы матчей - отстаньте от него...
У кого на каких консультантов денег хватает...
Нет прямых доказательств влияний Негрейры на исходы матчей - отстаньте от него...