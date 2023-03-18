Негрейра рассказал, за какие сведения ему платила «Барселона»

Бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за какую информацию ему платила «Барселона».

Моя обязанность заключалась в том, чтобы посещать матчи и собирать данные о причинах, по которым те или иные решения были приняты.

«Барселона» полагала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, напрямую об этом не говорилось.

Платил ли я какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получал от «Барселоны»? Нет.

Моя работа – высказывать мнение о поединках с точки зрения судейства и футболистов. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы против клуба не принималось ни одно решение, чтобы всё было нейтрально.