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Негрейра рассказал, за какие сведения ему платила «Барселона»

вчера, 08:54

Бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рассказал, за какую информацию ему платила «Барселона».

Моя обязанность заключалась в том, чтобы посещать матчи и собирать данные о причинах, по которым те или иные решения были приняты.

«Барселона» полагала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, напрямую об этом не говорилось.

Платил ли я какому-либо судье или бывшему арбитру из тех денег, которые получал от «Барселоны»? Нет.

Моя работа – высказывать мнение о поединках с точки зрения судейства и футболистов. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы против клуба не принималось ни одно решение, чтобы всё было нейтрально.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 22:18
Ну да, конечно
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:24
Если платили бабло судье за любую работу то это уже противозаконно!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:44
Неужели есть ло.. хи которые в это поверит? 🤣
Gelious
Gelious
вчера в 10:42
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1
    вчера в 09:58
    Реал решил сделать подарок Барселоне перед отправкой в сегунду. Явно сливает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:53
    Каждый выкручивается кто как может...
    Loko57
    Loko57
    вчера в 09:52
    Красиво отмазывается)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 09:39
    Это только начало, не отмажется.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:35
    Все пользуются услугами консультантов...
    У кого на каких консультантов денег хватает...
    Нет прямых доказательств влияний Негрейры на исходы матчей - отстаньте от него...
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:28
    Высказался бы по другому, последующие годы занимал бы очередь на бирже труда.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:14
    Придумал отмазку, молодец. Только кто поверит в это?
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