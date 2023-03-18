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В «Баварии» произошла утечка информации касательно тактики на игру

вчера, 13:34

В сети оказались опубликованы тактические наработки главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

Издательство Sport Bild опубликовал подробный отчет о тактических планах мюнхенцев. Немецкое СМИ показало оригиналы документов, которые тренер «Баварии» раздал своим игрокам, в которых он очень подробно объясняет, что каждый футболист должен делать в тактическом плане, а также конкретные указания. Изображения сопровождаются некоторыми заметками, в которых особое внимание уделяется тому, что тренер называет «джокером», который является «диким» вингером, отвечающим за создание превосходства в линиях своими движениями.

Специалист отреагировал на этот эпизод:

Меня это очень беспокоит. Человек, который это передает, наносит ущерб отдельным игрокам. Чего хочет тот, кто это передает? Чего он ожидает? Я не понимаю, какая у него может быть мотивация, кроме как облегчить задачу сопернику. Кроты — это вымирающий вид, и искать их сложно, но я не знаю, может ли этот человек каждый день смотреть на себя в зеркало.

В «Баварии» произошла утечка информации касательно тактики на игру

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 13:38
Нагельсман мало с кем может ладить и все эти тактические планы на игру не работают, всё это показуха и видимость работы тренера. Игроки говорят и думают на разных языках, а Бавария интернациональная команда, на поле есть «язык футбола», который понимают не все футболисты. Мне кажется Бавария играет сама по себе, а Юлиан просто думает что это он руководит театром. Был бы он нормальным тренером, он в первую очередь избавился бы от Сане и научил бы быстро принимать решения Киммиха. В общем у половины игроков Баварии есть очевидные «косяки», которые с приходом Нагельсмана никуда не делись.
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 16:10
Скорее всего личные неприязни одного из работников в структуре клуба, или же какой-то игрок ротации. В любом случае этим фактором движет личные обиды с руководством или лично с тренером. Крайний вариант какой-то родственник одного из людей из клуба, который захотел поиметь деньги с информации, потому что люди в клубе, наверняки зарабатывают деньги
dok66
dok66
вчера в 15:44
Какая то конспирология просто . А вдруг это просто дезинформация , чтобы соперник на нее клюнул .
adekvat
adekvat
вчера в 14:50
Найти и уничтожить крысу.
kt5vzj4m8nru
kt5vzj4m8nru
вчера в 14:14
Внуки товарища Исаева не прекращают великое фамильное дело
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:59
Результат игры покажет, или или
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:52, ред.
О боже, не нужно быть таким наивным, вопросы чего и как такие банальные. Кроты всегда были, есть и будут и не нужно этому удивляться. Мотивация очень проста в наше время, деньги правят миром. Нагельсманн слишком молодой как для тренера, вот кому-то наверняка это не по душе. Возможно под его руководством некоторые недоброжелатели не рассчитывали на то, что Бавария пройдёт в 1/4 финала, их это не устроило.
Гость
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