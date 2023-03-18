В «Баварии» произошла утечка информации касательно тактики на игру

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вчера, 13:34

В сети оказались опубликованы тактические наработки главного тренера «Баварии» .

Издательство Sport Bild опубликовал подробный отчет о тактических планах мюнхенцев. Немецкое СМИ показало оригиналы документов, которые тренер «Баварии» раздал своим игрокам, в которых он очень подробно объясняет, что каждый футболист должен делать в тактическом плане, а также конкретные указания. Изображения сопровождаются некоторыми заметками, в которых особое внимание уделяется тому, что тренер называет «джокером», который является «диким» вингером, отвечающим за создание превосходства в линиях своими движениями.

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