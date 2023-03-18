В «Баварии» произошла утечка информации касательно тактики на игру

В сети оказались опубликованы тактические наработки главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна.
Издательство Sport Bild опубликовал подробный отчет о тактических планах мюнхенцев. Немецкое СМИ показало оригиналы документов, которые тренер «Баварии» раздал своим игрокам, в которых он очень подробно объясняет, что каждый футболист должен делать в тактическом плане, а также конкретные указания. Изображения сопровождаются некоторыми заметками, в которых особое внимание уделяется тому, что тренер называет «джокером», который является «диким» вингером, отвечающим за создание превосходства в линиях своими движениями.
Специалист отреагировал на этот эпизод:
Меня это очень беспокоит. Человек, который это передает, наносит ущерб отдельным игрокам. Чего хочет тот, кто это передает? Чего он ожидает? Я не понимаю, какая у него может быть мотивация, кроме как облегчить задачу сопернику. Кроты — это вымирающий вид, и искать их сложно, но я не знаю, может ли этот человек каждый день смотреть на себя в зеркало.