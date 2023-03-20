В Чили вратарь забил ударом со 101 метра

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вчера, 19:39

Вратарь чилийского клуба «Кобресаль» забил гол ударом со своей половины поля в матче против «Коло-Коло» (3:1).

Мяч преодолел расстояние в 101 метр, прежде чем оказался в воротах. По некоторым данным, этот гол может претендовать на звание самого дальнего в истории футбола. Не исключено, что запрос на регистрацию достижения будет подан в Книгу рекордов Гиннесса.

Определенную долю вины за взятие ворот несет вратарь «Коло-Коло», который выскочил за пределы штрафной и неудачно попытался прервать полет мяча головой.