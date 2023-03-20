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В Чили вратарь забил ударом со 101 метра

вчера, 19:39
КобресальЛоготип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)3 : 1Логотип футбольный клуб Коло-Коло (Сантьяго)Коло-КолоМатч завершен

Вратарь чилийского клуба «Кобресаль» Леандро Рекена забил гол ударом со своей половины поля в матче против «Коло-Коло» (3:1).

Мяч преодолел расстояние в 101 метр, прежде чем оказался в воротах. По некоторым данным, этот гол может претендовать на звание самого дальнего в истории футбола. Не исключено, что запрос на регистрацию достижения будет подан в Книгу рекордов Гиннесса.

Определенную долю вины за взятие ворот несет вратарь «Коло-Коло», который выскочил за пределы штрафной и неудачно попытался прервать полет мяча головой.

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Все комментарии
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 09:17
Свободный удар же был? Со свободного нельзя бить по воротам. Если вратарь не коснулся мяча головой, то нельзя было засчитывать
112910415
112910415
сегодня в 05:21
рекорды разные нужны, рекорды всякие важны
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:12
В каком смысле?) Игорь может хорошо выбить от ворот, но и косякнуть жёстко может)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
... или оба кипера в теме и в доле.
particular
particular
вчера в 22:28, ред.
Или удар сильный, или мяч хитрый, или голова воротчика бестолковая...
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:17
Доброго вечера Владимир!

Гол был зафиксирован. Этот казус случился на 77 минуте. Третий гол в ворота Коло)
AlVi77
AlVi77
вчера в 20:53
А я думал Филимонов закончил карьеру
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:46
Ну ничего себе,красота какая!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Каждый год хоть где-то такой косяк да просвистывает, причем не только в условном чемпионате Чили, но и в Бундеслиге и других европейских чемпионатах, в Англии только давно не было, видать за свою шкуру судьи побаиваются, а в других местах так можно, правильно, ведь хайп какой, с десяток … порадуются снайперскому мастерству бьющего, а правила из них никто не читал. Ещё несколько лет назад было модно забивать свободным с центра поля, пока вратарь радуется забитому голу своей команды, вот прям в лагерь … возят судей, засчитывающих такие голы.
протон
протон
вчера в 20:40
А вратарь который пропустил, чем занимался интересно? Мух ловил?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:32
Чилийские вратари настолько суровы, что забивают голы сами.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 20:30
Они там в дыр-дыр играли ?
cska1948
cska1948 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:24
Скорее всего это был свободный удар от ворот. Так что гол засчитан неверно.
"Гол может быть засчитан лишь в том случае, если до того как попасть в ворота мяч коснется другого игрока.
если мяч со свободного удара попадает непосредственно в ворота противоположной команды, назначается удар от ворот
если мяч со свободного удара попадает непосредственно в собственные ворота, противоположная команда получает право на угловой удар."
John 5mith
John 5mith
вчера в 20:22
Рамсдейлу есть куда расти
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:12
На повторе не видно штрафной это был или свободный, возможно, что судья 56
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:05
Какой курьезный гол! Вратарь соперника тут учудил конечно. Если Рекена попадет с этим голом в книгу рекордов Гиннесса, то должен будет ему проставиться.
izrafel
izrafel
вчера в 20:02
Гол голкипера Тома Кинга был признан самым дальним в истории футбола. Вратарь клуба четвертого дивизиона Англии Ньюпорт Каунти забил в ворота Челтенхэма с расстояния 96,01 метра..... так что на данный момент ляп вратаря Коло-Коло думаю поможет Леонардо попасть в книгу рекордов...
LOpp
LOpp
вчера в 19:57
С акинфейничал воротчик
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:54
У нас их сейчас много,бегают по всему полю,только пока им кривоногие не забивают.Но скоро натренируются.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:53
Играющих вне конкурса не регистрируют ,на предмет установления "рекордов".
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:47
Воротчик (пропустивший) клоун, конечно, редкостный!
cska1948
cska1948
вчера в 19:46
"...По некоторым данным, этот гол может претендовать на звание самого дальнего в истории футбола. Не исключено, что запрос на регистрацию рекорда будет подан в Книгу рекордов Гиннесса..."
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Надеюсь, Зенит уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, на самый быстро пропущенный гол в собственные ворота на 10-й секунде матча с ДМ.
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