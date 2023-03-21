РФС ведёт переговоры о возвращении на международные соревнования

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал, что организация ведет переговоры о возобновлении участия российских команд в международных турнирах.

Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).