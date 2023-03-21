РФС ведёт переговоры о возвращении на международные соревнования

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал, что организация ведет переговоры о возобновлении участия российских команд в международных турнирах.
Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).
Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу.
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Звучит как достижение, а на деле: нам милостиво разрешили продолжать исправно платить членские взносы.
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Звучит как достижение, а на деле: нам милостиво разрешили продолжать исправно платить членские взносы.
Какой может быть УЕФА и ФИФА ??? Какие переговоры с коллегами , какие они вам вообще коллеги ??? Вся эта ситуация уже далека от шутки. Когда это всё чиновничье скопище от РФС, взглянут на реалии и трезво отценят всё что происходит не только в футболе, спорте , в стране и мире 🌍 !!! Неодекватность чиновников от РФС просто поражает .
Какой может быть УЕФА и ФИФА ??? Какие переговоры с коллегами , какие они вам вообще коллеги ??? Вся эта ситуация уже далека от шутки. Когда это всё чиновничье скопище от РФС, взглянут на реалии и трезво отценят всё что происходит не только в футболе, спорте , в стране и мире 🌍 !!! Неодекватность чиновников от РФС просто поражает .