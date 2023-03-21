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РФС ведёт переговоры о возвращении на международные соревнования

вчера, 16:52

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал, что организация ведет переговоры о возобновлении участия российских команд в международных турнирах.

Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).

Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу.

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Источник: matchtv.ru
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pomor45
pomor45
вчера в 20:19
Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА.
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Звучит как достижение, а на деле: нам милостиво разрешили продолжать исправно платить членские взносы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:30
"Детали раскрывать не могу" - так как пропадёт интрига, а во вторых их просто нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:20, ред.
ПРодолжайте получать ЗРЯПЛАТУ. Лысый хрен Инфантильный,за которого вы голосуете,своему кантону беспроцентный кредит в один миллиард евро дал,да ещё три миллиона евреек доплатил за "надёжное хранение и гарантии своевременного возврата",а вы тут яйками фуршеты обтираете.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:10
Аууууу РФС , не бухайте больше вообще на корпоративах !))
Какой может быть УЕФА и ФИФА ??? Какие переговоры с коллегами , какие они вам вообще коллеги ??? Вся эта ситуация уже далека от шутки. Когда это всё чиновничье скопище от РФС, взглянут на реалии и трезво отценят всё что происходит не только в футболе, спорте , в стране и мире 🌍 !!! Неодекватность чиновников от РФС просто поражает .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:58
Сейчас с трудом в это верится
Гость
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