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Стало известно, почему РФС отложил решение о переходе в АФК

вчера, 09:07

Накануне заседания исполкома Российского футбольного союза, на котором должен был быть рассмотрен вопрос перехода в АФК, состоялось собрание попечительского совета, где сформировалась следующая позиция: смена членства в УЕФА на АФК на данный момент — поспешный шаг.

В конце декабря на исполкоме РФС было принято решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займётся разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

24 января состоялась встреча представителей РФС и УЕФА.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
А ради чего лететь то? денег нет в азии. легионеры наших топ клубов явно не для игры в азии сюда пришли. Разбегутся же. Я не сторонник того, что наши РФСники унижаются в европе, но лучше никуда, чем в азию
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:19
Ironigor
Ironigor ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:34
Ну да , а на игру в Хабаровск или Владивосток лететь за свой счёт дешевле !??)))
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:47
Ребятушки своё дело знают: им главное рабочие места сохранить, как можно дольше, свои разумеется.
pomor45
pomor45
вчера в 19:43
Это будет неспешная работа над дорожной картой бесполезной уплаты членских взносов под бесконечные обещания и условия без какого-либо реального результата.
pomor45
pomor45 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:40
Спешить не надо, но уплату взносов приостановить не мешало бы.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:39
И где там наше место?
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:38
Да на самом деле ответ проще простого. В европейском футболе все бабки. в азии бюджеты не те, перелет условного зенита с 500-1000 чел фан-сектором в условную Камбоджу, да и не в столицу, а во второй или третий по величине город выйдет дороже, чем награда за выход из группы. Нет никакого смысла летать так далеко, а в ряд стран (япония, корея) нам вообще путь закрыт. Естественно они хотят туда, где прибыль и контракты
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:44, ред.
Российские федерации спортивной гимнастики и спортивной борьбы получили приглашение на Азиатские игры

Президент федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что получил приглашение для участия в азиатских турнирах. Глава федерации отметил, что Россия ответит на приглашение в ближайшее время, а затем оргкомитет Азиатских игр «сформулирует условия участия».

Российские федерации по летним видам спорта в течение последних двух месяцев получают приглашения для участия в восточных чемпионатах и турнирах. Сегодня получила приглашение на Азиатские игры и российская федерация спортивной борьбы. Президент федерации сообщил, что на приглашение уже ответили, и теперь спортсмены будут готовиться к соревнованиям, а федерация — ждать сообщения с условиями участия.

Азиатские игры — спортивное состязание, в котором принимают участие азиатские страны, проводимое под эгидой Олимпийского совета Азии. Фактически, это локальные олимпийские игры, на которых соревнуется большинство стран восточного полушария.
А РФС всё продолжает на коленях ходить перед УЕФА !(((
Ironigor
Ironigor ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:24
Да это уже даже не клоуны. Это позорники !(((
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:05
Цирк уехал, клоунов забыли. клоуны хотят назад
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:35
Потому что продажные ссыкуны,всё благополучие которых связано с Западом.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 12:31
Потому что в РФС собраны люди с мягко говоря очень низким уровнем собственного достоинства и интеллекта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Во-во... особенно по части внешнего уничтожения России.
А то что свои чинуши, в этом отношении, стараются хлеще западников, так на это пох...
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:54
Как всё просто!?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:38
Хочется все же играть с более сильными европейскими командами, а перейди сейчас в Азию - обратной дороги не будет.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:29
Нужна одна подпись, разрешаю
lotsman
lotsman
вчера в 10:25, ред.
На что они ещё надеяться? Неужели ничего не понятно.? УЕФА танцуют под дудочку политиков ЕС. Как те скажут, так и будет. А тем нужно полное уничтожение России. А держать Россию на поводке УЕФА будет, потому что членские взносы не лишние. Играть не дадут, а денежки тянуть будут.
LOpp
LOpp
вчера в 10:23
полгода мусолят тему о переходе в АФК, а вообще АФК спрашивали, они примут нас?
112910415
112910415
вчера в 10:22
всё же удалось дождаться руководящего звонка ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:20
Стало известно, почему РФС отложил решение о переходе в АФК .
Ребятушки чиновнички из РФС, ну это уже даже совершенно не смешно . Вы что творите , самим не гадко ?! Какие поездки, какие переговоры, какой попечительский совет . Дюков ездил ездил , ничего не решил, давиче Алаев зачем-то тоже ездил и тоже ничего, а теперь вы ещё целую группу попичителей - извращенцев собрали , чтобы в Европе не скучно было ??! На вас же все смотрят в России, вы что из себя группу клоунов решили создать и поехать на Международный фестиваль циркового искусства в Монте - Карло ?! Так даже и туда братьев Запашных не пускают ! Тут даже в товарещиских играх в межсезонье с нашими командами отказываются играть, без гимна , без флага , просто так !(( О какой рабочей группе, какой попечительский совет ещё может быть. Может пора уже угомонится с бесполезными потугами в сторону УЕФА и действительно что-то решить координально !(
drug01
drug01 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:02
Будем в это верить и надеяться на лучшее
ОПС
ОПС
вчера в 09:46
Да пошли эти члены далеко, далеко. Играть надо!
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:42
Разговор ни о чем и тупо оттягивание времени. Всё решается на фронте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:31
Ещё раз повторю свою мысль: чтобы прекратить эту бесконечную грызню клоноводы/писатели/обычные игроки. Нужно возвратиться к прежней схеме КП.
Это игра с одного аккаунта (клонов банить без пощады) - удар по клоноводству.
И отмена очков за лучшие/первые комментарии. Писатели могут немного отдохнуть от погони за лучшими комментами.

Изначально так и было, здесь было хорошо и комфортно. Не было грызни, раздвоения личностей и прочего геморроя.

Да, упадёт количество посетителей за счёт ушедших клонов. Но от них итак не было никакого толку, кроме занятых мест в группах (по несколько клонов в каждой).
Меньше станет бессмысленных комментов ради получения 10 очков.
Возможно, станет меньше и развёрнутых постов на 300 очков ,но кто действительно болен футболом, продолжит их писать.

Думаю, организаторам стОит взвесить все ЗА и ПРОТИВ этого предложения.
Оно ведь не новое, и когда-то отлично работало...
Loko57
Loko57
вчера в 09:24
Просто ребята активно создают видимость своей деятельности, чтобы отбивать оплаченное им бабло!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:21

Желательно дорожная.....
adekvat
adekvat
вчера в 09:15
Скоро все закончится, и встанет на свои места
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:11
Правильное решение,надо хорошо подумать,спешить не надо.
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