Стало известно, почему РФС отложил решение о переходе в АФК .

Накануне заседания исполкома Российского футбольного союза, на котором должен был быть рассмотрен вопрос перехода в АФК, состоялось собрание попечительского совета, где сформировалась следующая позиция: смена членства в УЕФА на АФК на данный момент — поспешный шаг.
В конце декабря на исполкоме РФС было принято решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займётся разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.
24 января состоялась встреча представителей РФС и УЕФА.
Ребятушки чиновнички из РФС, ну это уже даже совершенно не смешно . Вы что творите , самим не гадко ?! Какие поездки, какие переговоры, какой попечительский совет . Дюков ездил ездил , ничего не решил, давиче Алаев зачем-то тоже ездил и тоже ничего, а теперь вы ещё целую группу попичителей - извращенцев собрали , чтобы в Европе не скучно было ??! На вас же все смотрят в России, вы что из себя группу клоунов решили создать и поехать на Международный фестиваль циркового искусства в Монте - Карло ?! Так даже и туда братьев Запашных не пускают ! Тут даже в товарещиских играх в межсезонье с нашими командами отказываются играть, без гимна , без флага , просто так !(( О какой рабочей группе, какой попечительский совет ещё может быть. Может пора уже угомонится с бесполезными потугами в сторону УЕФА и действительно что-то решить координально !(
Ребятушки чиновнички из РФС, ну это уже даже совершенно не смешно . Вы что творите , самим не гадко ?! Какие поездки, какие переговоры, какой попечительский совет . Дюков ездил ездил , ничего не решил, давиче Алаев зачем-то тоже ездил и тоже ничего, а теперь вы ещё целую группу попичителей - извращенцев собрали , чтобы в Европе не скучно было ??! На вас же все смотрят в России, вы что из себя группу клоунов решили создать и поехать на Международный фестиваль циркового искусства в Монте - Карло ?! Так даже и туда братьев Запашных не пускают ! Тут даже в товарещиских играх в межсезонье с нашими командами отказываются играть, без гимна , без флага , просто так !(( О какой рабочей группе, какой попечительский совет ещё может быть. Может пора уже угомонится с бесполезными потугами в сторону УЕФА и действительно что-то решить координально !(
Президент федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что получил приглашение для участия в азиатских турнирах. Глава федерации отметил, что Россия ответит на приглашение в ближайшее время, а затем оргкомитет Азиатских игр «сформулирует условия участия».
Российские федерации по летним видам спорта в течение последних двух месяцев получают приглашения для участия в восточных чемпионатах и турнирах. Сегодня получила приглашение на Азиатские игры и российская федерация спортивной борьбы. Президент федерации сообщил, что на приглашение уже ответили, и теперь спортсмены будут готовиться к соревнованиям, а федерация — ждать сообщения с условиями участия.
Азиатские игры — спортивное состязание, в котором принимают участие азиатские страны, проводимое под эгидой Олимпийского совета Азии. Фактически, это локальные олимпийские игры, на которых соревнуется большинство стран восточного полушария.
А РФС всё продолжает на коленях ходить перед УЕФА !(((
Президент федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что получил приглашение для участия в азиатских турнирах. Глава федерации отметил, что Россия ответит на приглашение в ближайшее время, а затем оргкомитет Азиатских игр «сформулирует условия участия».
Российские федерации по летним видам спорта в течение последних двух месяцев получают приглашения для участия в восточных чемпионатах и турнирах. Сегодня получила приглашение на Азиатские игры и российская федерация спортивной борьбы. Президент федерации сообщил, что на приглашение уже ответили, и теперь спортсмены будут готовиться к соревнованиям, а федерация — ждать сообщения с условиями участия.
Азиатские игры — спортивное состязание, в котором принимают участие азиатские страны, проводимое под эгидой Олимпийского совета Азии. Фактически, это локальные олимпийские игры, на которых соревнуется большинство стран восточного полушария.
А РФС всё продолжает на коленях ходить перед УЕФА !(((