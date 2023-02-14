Стало известно, почему РФС отложил решение о переходе в АФК .

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вчера, 09:07

Накануне заседания исполкома Российского футбольного союза, на котором должен был быть рассмотрен вопрос перехода в АФК, состоялось собрание попечительского совета, где сформировалась следующая позиция: смена членства в УЕФА на АФК на данный момент — поспешный шаг.

В конце декабря на исполкоме РФС было принято решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займётся разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.