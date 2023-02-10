Бренд Jogel ведет диалог с РФС на тему возможного сотрудничества в роли технического спонсора. Об этом рассказал директор компании по маркетингу Станислав Пономарев:
Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге. Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС.
Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве.
"Бренд Jogel основан в 2015 году в немецкой коммуне Ягель. Компания производит одежду, обувь и снаряжение для командных видов спорта."
"Jögel – немецкий спортивный бренд, специализирующийся на производстве экипировки и инвентаря для командных видов спорта."
"Товары Jögel– это продукция, которая выполнена с настоящей немецкой скрупулёзностью"
"Российская фирма Jögel находится в диалоге с Российским футбольным союзом"
...походу Джогелей много..)))
"Бренд Jogel основан в 2015 году в немецкой коммуне Ягель. Компания производит одежду, обувь и снаряжение для командных видов спорта."
"Jögel – немецкий спортивный бренд, специализирующийся на производстве экипировки и инвентаря для командных видов спорта."
"Товары Jögel– это продукция, которая выполнена с настоящей немецкой скрупулёзностью"
"Российская фирма Jögel находится в диалоге с Российским футбольным союзом"
...походу Джогелей много..)))