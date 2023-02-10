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Фирма Jogel ведёт диалог с РФС по поводу сотрудничества

вчера, 20:42

Бренд Jogel ведет диалог с РФС на тему возможного сотрудничества в роли технического спонсора. Об этом рассказал директор компании по маркетингу Станислав Пономарев:

Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге. Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС.

Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 01:38
Не поймёшь...кто как пишет...
"Бренд Jogel основан в 2015 году в немецкой коммуне Ягель. Компания производит одежду, обувь и снаряжение для командных видов спорта."

"Jögel – немецкий спортивный бренд, специализирующийся на производстве экипировки и инвентаря для командных видов спорта."

"Товары Jögel– это продукция, которая выполнена с настоящей немецкой скрупулёзностью"

"Российская фирма Jögel находится в диалоге с Российским футбольным союзом"

...походу Джогелей много..)))
ДСА
ДСА
вчера в 22:36
Контора русская, а название чучменкское...
shlomo
shlomo
вчера в 21:17
Свято место пусто не бывает...:)))
Гость
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