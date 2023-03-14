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РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Ибрахима Коне

вчера, 17:54

Комитет по статусу игроков на заседании, прошедшем 13 марта, удовлетворил заявление «Химок» и разрешил зарегистрировать игрока Ибрахима Коне.

На сайте РФС сообщается:

– Удовлетворить заявление АНО «ФК „Химки“» о регистрации футболиста Ибрахима Коне (03.01.1999 г.р.) вне регистрационного периода.

– Разрешить АНО «ФК „Химки“» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне (03.01.1999 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.

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Химки
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:42
Хорошая новость для болельщиков фк ХИМКИ..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:30
Да придёт спаситель...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:04
То есть теперь будем получать в Ozon, а не в wildberries.
А в Ozon как будем получать, по коду как в wildberries или как раньше получали на почте и в СДЭК по паспорту?
drug01
drug01
вчера в 17:55
Для Химок это очень важно
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