РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Ибрахима Коне

Комитет по статусу игроков на заседании, прошедшем 13 марта, удовлетворил заявление «Химок» и разрешил зарегистрировать игрока Ибрахима Коне.

На сайте РФС сообщается:

– Удовлетворить заявление АНО « ФК „Химки“» о регистрации футболиста Ибрахима Коне (03.01.1999 г.р.) вне регистрационного периода.