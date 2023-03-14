РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Ибрахима Коне

Комитет по статусу игроков на заседании, прошедшем 13 марта, удовлетворил заявление «Химок» и разрешил зарегистрировать игрока Ибрахима Коне.
На сайте РФС сообщается:
– Удовлетворить заявление АНО «ФК „Химки“» о регистрации футболиста Ибрахима Коне (03.01.1999 г.р.) вне регистрационного периода.
– Разрешить АНО «ФК „Химки“» осуществить регистрацию футболиста Ибрахима Коне (03.01.1999 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.
А в Ozon как будем получать, по коду как в wildberries или как раньше получали на почте и в СДЭК по паспорту?
А в Ozon как будем получать, по коду как в wildberries или как раньше получали на почте и в СДЭК по паспорту?