В РФС заявили о возможном расширении РПЛ .

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев не стал исключать возможного расширения РПЛ в будущем.

Этот вопрос сначала обсуждает лига, готова ли она к расширению. Расширение лиги — это требования лицензирования. Это все же серьезный разрыв по требованиям между РПЛ и Первой лигой. Понятно, что можно давать льготные периоды для новичков, но вход в РПЛ требует дополнительных расходов для клубов. Тем не менее все обсуждаемо. Я не думаю, что эти темы закрыты.