В РФС заявили о возможном расширении РПЛ .

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев не стал исключать возможного расширения РПЛ в будущем.
Этот вопрос сначала обсуждает лига, готова ли она к расширению. Расширение лиги — это требования лицензирования. Это все же серьезный разрыв по требованиям между РПЛ и Первой лигой. Понятно, что можно давать льготные периоды для новичков, но вход в РПЛ требует дополнительных расходов для клубов. Тем не менее все обсуждаемо. Я не думаю, что эти темы закрыты.
На мой субъективный взгляд, никакой на данный момент времени нет необходимости расширять РПЛ . Сейчас проблем больше в первой и второй лигах. И это связано с тем что происходит вливание команд Крыма в российский футбольный союз . И РФС должны сосредоточиться именно на этом . А с учётом международной ситуации, и исключением российских команд и сборной России в европейских и мировых форумах, конкуренция в РПЛ за места в еврокубках считаются бессмысленными , то и расширение самой лиги не имеет никакого смысла . Это точно не как не повлияет на качество игр в РПЛ, а только может создать лишние проблемы. Опять же, возвращаясь к международной обстановке и санкциям , финансирование клубов становится чуть ли не на порядок проблематичней как для регионов которому принадлежит тот или иной клуб, так и инвесторам , будь они госкорпорации или же частные владельцы. И примеров с возникающими проблемами с финансированием у тех или иных клубов во время чемпионата , можно перечислять долго . А потом ещё приходится искать и просить деньги 💰 у РФС или на стороне , чтобы клуб хоть как-то закончил сезон. И сразу возникает вопрос, зачем искать лишние проблем , когда их и без этого хватает. Ну вот как-то так, если в кратце . Всем Добра !
На мой субъективный взгляд, никакой на данный момент времени нет необходимости расширять РПЛ . Сейчас проблем больше в первой и второй лигах. И это связано с тем что происходит вливание команд Крыма в российский футбольный союз . И РФС должны сосредоточиться именно на этом . А с учётом международной ситуации, и исключением российских команд и сборной России в европейских и мировых форумах, конкуренция в РПЛ за места в еврокубках считаются бессмысленными , то и расширение самой лиги не имеет никакого смысла . Это точно не как не повлияет на качество игр в РПЛ, а только может создать лишние проблемы. Опять же, возвращаясь к международной обстановке и санкциям , финансирование клубов становится чуть ли не на порядок проблематичней как для регионов которому принадлежит тот или иной клуб, так и инвесторам , будь они госкорпорации или же частные владельцы. И примеров с возникающими проблемами с финансированием у тех или иных клубов во время чемпионата , можно перечислять долго . А потом ещё приходится искать и просить деньги 💰 у РФС или на стороне , чтобы клуб хоть как-то закончил сезон. И сразу возникает вопрос, зачем искать лишние проблем , когда их и без этого хватает. Ну вот как-то так, если в кратце . Всем Добра !