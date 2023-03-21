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В РФС заявили о возможном расширении РПЛ

вчера, 12:17

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев не стал исключать возможного расширения РПЛ в будущем.

Этот вопрос сначала обсуждает лига, готова ли она к расширению. Расширение лиги — это требования лицензирования. Это все же серьезный разрыв по требованиям между РПЛ и Первой лигой. Понятно, что можно давать льготные периоды для новичков, но вход в РПЛ требует дополнительных расходов для клубов. Тем не менее все обсуждаемо. Я не думаю, что эти темы закрыты.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Гражданин России
Гражданин России ответ морозз (раскрыть)
вчера в 15:10
Я думаю, команды должны быть следующие-Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо,Локомотив, Ростов , Краснодар, Сочи. И хватит на этом.
морозз
морозз
вчера в 15:05
По мне так я бы сократил бы РПЛ на 4 команды и сделал бы чемпионат в четыре круга!
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 15:03
Зачем плодить нищету, если половина команд в нынешней РПЛ еле вытягивает 16 команд в лиге?
memphis
memphis
вчера в 14:33
Вот только с фан айди, нормами полей и количеством денег у первых 6-7 команд, мы будем получать стабильно 2 трупа команд из регионов в сезон стабильно. Но если цель - отмыв бабла через эти трупы, то все средства и идеи верные
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23, ред.
В РФС заявили о возможном расширении РПЛ .
На мой субъективный взгляд, никакой на данный момент времени нет необходимости расширять РПЛ . Сейчас проблем больше в первой и второй лигах. И это связано с тем что происходит вливание команд Крыма в российский футбольный союз . И РФС должны сосредоточиться именно на этом . А с учётом международной ситуации, и исключением российских команд и сборной России в европейских и мировых форумах, конкуренция в РПЛ за места в еврокубках считаются бессмысленными , то и расширение самой лиги не имеет никакого смысла . Это точно не как не повлияет на качество игр в РПЛ, а только может создать лишние проблемы. Опять же, возвращаясь к международной обстановке и санкциям , финансирование клубов становится чуть ли не на порядок проблематичней как для регионов которому принадлежит тот или иной клуб, так и инвесторам , будь они госкорпорации или же частные владельцы. И примеров с возникающими проблемами с финансированием у тех или иных клубов во время чемпионата , можно перечислять долго . А потом ещё приходится искать и просить деньги 💰 у РФС или на стороне , чтобы клуб хоть как-то закончил сезон. И сразу возникает вопрос, зачем искать лишние проблем , когда их и без этого хватает. Ну вот как-то так, если в кратце . Всем Добра !
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:56
Чтобы проблем стало больше в РПЛ ??? Где деньги 💰, Зин ??!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:34
Кому-то нужно спасти Московскую и подмосковную команду. Меньше разъездов по стране- больше экономия на трансферы...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:33
Финансовая сторона важный фактор
112910415
112910415
вчера в 13:20
где-то под ковром зашевелились лоббисты ...
Союзник противников
Союзник противников ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 12:28
Зоны КХЛ не более интересны для футбола,чем выставленная на аватарке задница неназванного существа.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:27
Зачем? Сохранить клубы,не имеющие перспектив остаться??? Неужели вес их владельцев так велик и весом,что может определить исход этого спора в пользу расширения???
5vmdvmquz9cs
5vmdvmquz9cs
вчера в 12:22
Если игр в Европе нет значит верный выход
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 12:21, ред.
Если расширять РПЛ, то только по принципу КХЛ - с восточным и западными дивизионами и потом финальной частью. Ну либо другим делением на группы - например, Запад (сделать две группы с жеребьевкой), ЮГ (особенно актуально в текущей ситуации с перелетами), Крым, Центр, ДВ. Чтобы в РПЛ участвовала вся страна, а не 15 клубов-"однодневок" из Москвы. Но при этом не было много перелетов из одной части страны в другую.
Гость
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