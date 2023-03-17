Гальтье заявил, что Месси счастлив в ПСЖ. Он может подписать новый контракт

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о том, подпишет ли Лионель Месси новый контракт с парижским клубом.
Я знаю, что Лео и спортивное руководство много разговаривают об этом. Я не знаю тонкостей обсуждения. Что касается того, должен ли Лео остаться, то это его выбор. Я вижу, что Месси счастлив в раздевалке ПСЖ.
Он - отработанный материал и уже прошлое ПСЖ, поэтому его слова (о Месси они или о ком-либо ещё) и гроша ломаного не стоят.
Он - отработанный материал и уже прошлое ПСЖ, поэтому его слова (о Месси они или о ком-либо ещё) и гроша ломаного не стоят.