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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье заявил, что Месси счастлив в ПСЖ. Он может подписать новый контракт

вчера, 20:26

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о том, подпишет ли Лионель Месси новый контракт с парижским клубом.

Я знаю, что Лео и спортивное руководство много разговаривают об этом. Я не знаю тонкостей обсуждения. Что касается того, должен ли Лео остаться, то это его выбор. Я вижу, что Месси счастлив в раздевалке ПСЖ.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:10
Конечно счастлив получать зарплату и ничего не делать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:37, ред.
В правдивость информации, что вылетает изо рта Галтье, я даже на йоту не верю.
Он - отработанный материал и уже прошлое ПСЖ, поэтому его слова (о Месси они или о ком-либо ещё) и гроша ломаного не стоят.
Jon718875
Jon718875 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:20
Это скорее Неймар вернул долг Мбаппе
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
вчера в 22:20
Обуза счастлива
drug01
drug01
вчера в 22:14
Он не дурак менять команду когда у него всё есть
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:28
Неадекватные болельщики есть у всех команд. Это не значит, что все болельщики ПСЖ такие.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:26
Особенно счастливы болельщики ПСЖ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:50
Раздевалка ПСЖ....
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:41
А как думают болельщики?
Elliada
Elliada
вчера в 20:36
ПСЖ тоже счастливы, что Месси в ПСЖ. Всё время новый контракт предлагают.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 20:32
Судя по информации за последние дни, Месси готов подписать контракт с кем угодно, лишь бы в контракте значилась кругленькая сумма.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:32
Когда же что нибудь решится,уже всем надоело.
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