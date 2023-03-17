Гальтье заявил, что Месси счастлив в ПСЖ. Он может подписать новый контракт

Главный тренер ПСЖ высказался о том, подпишет ли новый контракт с парижским клубом.

Я знаю, что Лео и спортивное руководство много разговаривают об этом. Я не знаю тонкостей обсуждения. Что касается того, должен ли Лео остаться, то это его выбор. Я вижу, что Месси счастлив в раздевалке ПСЖ .