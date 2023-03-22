«Челси» готов разорвать контракт с Обамеянгом после его визита в Барселону

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вчера, 09:31

Лондонский «Челси» собирается разорвать контракт с габонским форвардом после несанкционированного визита игрока в Барселону в минувшие выходные.

Ранее сообщалось, что футболист посетил Эль Класико, а после встречи зашел в раздевалку «Барсы», чтобы поздравить игроков с победой. Также габонец якобы заявил, что мечтает о возвращении в «Барселону».

Руководству «Челси» не понравилось такое поведение Обамеянга. Теперь клуб всерьез рассматривает вариант досрочного расставания с 33-летним исполнителем.