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«Челси» готов разорвать контракт с Обамеянгом после его визита в Барселону

вчера, 09:31

Лондонский «Челси» собирается разорвать контракт с габонским форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом после несанкционированного визита игрока в Барселону в минувшие выходные.

Ранее сообщалось, что футболист посетил Эль Класико, а после встречи зашел в раздевалку «Барсы», чтобы поздравить игроков с победой. Также габонец якобы заявил, что мечтает о возвращении в «Барселону».

Руководству «Челси» не понравилось такое поведение Обамеянга. Теперь клуб всерьез рассматривает вариант досрочного расставания с 33-летним исполнителем.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:03
Он как футболист труп, пускай гонят его толку от него нет от слова совсем.
112910415
112910415
вчера в 14:02
что-то слишком сильно обиделись
Tex
Tex
вчера в 12:42
Сходу было очевидно, что он бесполезный... Наконец и руководство начинает мозгами думать, а не жоп.й
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:52
КАк его разорвёшь? Он у него в электронном виде в облаке хранится,ха-ха...Беречь надо древесину.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:32
Зачем вообще брали этого бесполезного лентяя и тусовщика…Артета не зря его просто так подарил Барселоне.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 09:56
У нас в Габоне принято поздравлять друг друга !
adekvat
adekvat
вчера в 09:55
Обиделись они, ну поздравил и что.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:46
Да пусть катится, толку от него мало
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:34
Прям так сильно разозлились,что ли нельзя поздравить.
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