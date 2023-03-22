Начо: «Знаю, что нет лучше места, чем „Реал“»

Защитник «Реала» дал комментарий касательно возможного продления контракта с клубом.

У меня не будет с «Реалом» проблем по поводу срока соглашения, денег... Знаю, что нет лучше места, чем «Реал». Я хочу чувствовать себя нужным, таков мой приоритет — мы решим все вместе с клубом.