Начо: «Знаю, что нет лучше места, чем „Реал“»

Защитник «Реала» Начо дал комментарий касательно возможного продления контракта с клубом.
У меня не будет с «Реалом» проблем по поводу срока соглашения, денег... Знаю, что нет лучше места, чем «Реал». Я хочу чувствовать себя нужным, таков мой приоритет — мы решим все вместе с клубом.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Италии.
Он сидит на лавке но когда надо выходит на любую позицию в защите и заменяет основного травмированнового или что-то еще. Заменяет достойно.
В прошлом году в лиге чемпионов он очень достойно играл несмотря на отсутствие постоянной игровой практики. И самое главное он не пытается менять клуб из-за малой игровой практики.
Один из самых важных защитников за последние 15 лет.
Он сидит на лавке но когда надо выходит на любую позицию в защите и заменяет основного травмированнового или что-то еще. Заменяет достойно.
В прошлом году в лиге чемпионов он очень достойно играл несмотря на отсутствие постоянной игровой практики. И самое главное он не пытается менять клуб из-за малой игровой практики.
Один из самых важных защитников за последние 15 лет.