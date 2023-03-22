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Начо: «Знаю, что нет лучше места, чем „Реал“»

вчера, 17:58

Защитник «Реала» Начо дал комментарий касательно возможного продления контракта с клубом.

У меня не будет с «Реалом» проблем по поводу срока соглашения, денег... Знаю, что нет лучше места, чем «Реал». Я хочу чувствовать себя нужным, таков мой приоритет — мы решим все вместе с клубом.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Италии.

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ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Начо отличный защитник для любого клуба. Таких игроков единицы.

Он сидит на лавке но когда надо выходит на любую позицию в защите и заменяет основного травмированнового или что-то еще. Заменяет достойно.

В прошлом году в лиге чемпионов он очень достойно играл несмотря на отсутствие постоянной игровой практики. И самое главное он не пытается менять клуб из-за малой игровой практики.

Один из самых важных защитников за последние 15 лет.
shur
shur
вчера в 21:35
...достойно, мне лично Он нравится, цепкий игрочище...!
Gahi
Gahi
вчера в 19:17
Начо все устраивает в клубе Реал, стало быть найдут компромисс.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:11
Наверное он хотел сказать:
"Знаю, нет лучше места , чем лавка "Реала"?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09
Ну теперь дело за Реалом.
Гость
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