Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» продаст Леау, если не продлит с ним контракт

вчера, 17:41

Нападающий Рафаэл Леау может покинуть «Милан».

Это произойдет, если клуб не сможет договориться с игроком о продолжении сотрудничества. Стороны ведут диалог, но пока что не пришли к общему мнению. «Россонери» предлагают Леау 6 миллионов евро в качестве фиксированного оклада, зарплата футболиста может вырасти до 7 млн евро с учетом бонусов. Португалец хочет получать 7,5 млн евро в виде фиксированного оклада. Помимо этого, нападающий желает получить подписной бонус, «Милан» на это не согласен.

Если стороны не договорятся, то летом, вероятно, клуб продаст игрока, чтобы не терять его бесплатно. У Леау есть и другие варианты продолжения карьеры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Себальос высказался о возможном продлении контракта с «Реалом»
Вчера, 18:49
Начо: «Знаю, что нет лучше места, чем „Реал“»
Вчера, 17:58
СлухиПСЖ готов продлить контракт с Рамосом
21 марта
Слухи«Арсенал» продлит контракт с одним из ключевых игроков
21 марта
СлухиАсенсио пытается принять решение по поводу своего будущего в «Реале»
21 марта
СлухиМесси раздумывает над предложением ПСЖ о новом контракте
21 марта
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:57
Леау сдал в этом сезоне. Надо его продавать пока он в цене.
DraKoshka
DraKoshka ответ sp9b37dgyd5s (раскрыть)
вчера в 20:59
Посудите сами, если требования игрока слишком высоки для клуба, то, конечно, выгодней его продать, нежели ждать истечения контракта.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:56
Судя по всему не договорятся.
shlomo
shlomo
вчера в 18:19
Ну наверное будет лучше для Милана продать его и прикупить кого нибудь...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:11
Продать его надо. Парень нестабильный, хоть и выдает эффектные отрезки. Последние три месяца он вообще ничего не показал.
sp9b37dgyd5s
sp9b37dgyd5s
вчера в 17:51
А что Милану нужны деньги или игрок?
abcwr8ju73x5
abcwr8ju73x5
вчера в 17:50
На португальце можно неплохо заработать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 