«Милан» продаст Леау, если не продлит с ним контракт

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вчера, 17:41

Нападающий может покинуть «Милан».

Это произойдет, если клуб не сможет договориться с игроком о продолжении сотрудничества. Стороны ведут диалог, но пока что не пришли к общему мнению. «Россонери» предлагают Леау 6 миллионов евро в качестве фиксированного оклада, зарплата футболиста может вырасти до 7 млн евро с учетом бонусов. Португалец хочет получать 7,5 млн евро в виде фиксированного оклада. Помимо этого, нападающий желает получить подписной бонус, «Милан» на это не согласен.

Если стороны не договорятся, то летом, вероятно, клуб продаст игрока, чтобы не терять его бесплатно. У Леау есть и другие варианты продолжения карьеры.