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Сборная Италии сыграет с Англией в специальной форме в память о Виалли

вчера, 17:54
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Италии сыграет против сборной Англии в матче отбора к Евро-2024 со специальной нашивкой на форме в память о бывшем футболисте национальной команды Джанлуке Виалли, который скончался от рака поджелудочной железы 6 января 2023 года.

Более двух лет специалист был помощником Роберто Манчини в сборной Италии. Надпись на футболках итальянцев гласит: «Лука, „лазурный“ навсегда». Squadra Azzurra («лазурная команда») — прозвище сборной Италии.

Сборная Италии сыграет с Англией в специальной форме в память о Виалли

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:04
Очень хорошо и правильно..
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:03
Молодцы!.... даже больше ничего и написать то нечего... удачи в матче!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01, ред.
Очень достойный поступок. Респект и Уважение вам за это !
И конечно только Победы ✌️ !!!
Гость
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