Сборная Италии сыграет с Англией в специальной форме в память о Виалли

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вчера, 17:54

Сборная Италии сыграет против сборной Англии в матче отбора к Евро-2024 со специальной нашивкой на форме в память о бывшем футболисте национальной команды , который скончался от рака поджелудочной железы 6 января 2023 года.

Более двух лет специалист был помощником Роберто Манчини в сборной Италии. Надпись на футболках итальянцев гласит: «Лука, „лазурный“ навсегда». Squadra Azzurra («лазурная команда») — прозвище сборной Италии.