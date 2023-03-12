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Футболку с автографом Гиггза продали дешевле, чем обычную майку МЮ

вчера, 22:09

Футболка «Манчестер Юнайтед» с автографом Райана Гиггза сезона 2005/06 выставлялась на аукционе eBay Британским фондом сердца после того, как была передана им в качестве пожертвования.

Она была выставлена по цене всего 9,99 фунтов стерлингов, а на футболку было подано всего 14 предложений. Некоторые фанаты пытались купить майку всего за 10, 13 и 15 фунтов стерлингов, пока в конце концов она не попала к болельщику из Лидса, заплатившему за нее 49,33 фунта стерлингов.

Примечательно, что обычная футболка «Манчестер Юнайтед» сезона 2022/23 на официальном сайте клуба стоит 80 фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:26
Пока в конце концов она не попала к болельщику из Ливерпуля, заплатившему за нее 49,33 фунта стерлингов. Чтобы этот цирк прекратился.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:11
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:56
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
50 долларов за майку - это очень дорого.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:19
А говорят у нас пропаганда самая сильная... враки, вот они зомби
Gahi
Gahi
вчера в 22:13
Память короткая у болельщиков команды "Манчестер Юнайтед".
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