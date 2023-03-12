Футболку с автографом Гиггза продали дешевле, чем обычную майку МЮ

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вчера, 22:09

Футболка «Манчестер Юнайтед» с автографом сезона 2005/06 выставлялась на аукционе eBay Британским фондом сердца после того, как была передана им в качестве пожертвования.

Она была выставлена по цене всего 9,99 фунтов стерлингов, а на футболку было подано всего 14 предложений. Некоторые фанаты пытались купить майку всего за 10, 13 и 15 фунтов стерлингов, пока в конце концов она не попала к болельщику из Лидса, заплатившему за нее 49,33 фунта стерлингов.

Примечательно, что обычная футболка «Манчестер Юнайтед» сезона 2022/23 на официальном сайте клуба стоит 80 фунтов стерлингов.