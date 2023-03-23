Новая форма «Шинника» стилизована под купюру 1000 рублей

Клуб Первой лиги «Шинник» представил новую форму. Она стилизована под купюру номиналом в 1000 рублей.

В ярославском коллективе так прокомментировали этот дизайн:

Где как не в Лучшей лиге мира футбол просто не имеет права быть скучным?

Ярославский «Шинник» и PARI с иронией подошли к новому комплекту формы клуба. Долой привычные шаблоны, дорогу экспериментам!

Купюра номиналом в 1000 рублей — настоящий символ города. В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».

В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре.

В презентации формы принимали участие воспитанники «Шинника» ярославцы Арсений Прокуроров, Роман Шишков и Павел Кузнецов, для которых Ярославль – это не просто столица золотого кольца, а нечто большее.

В новом комплекте команда сыграет уже в ближайшем матче 26 марта. Каждый житель города сможет увидеть уникальную форму в день игры и приобрести ее в клубном магазине.