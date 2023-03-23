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Новая форма «Шинника» стилизована под купюру 1000 рублей

вчера, 16:01

Клуб Первой лиги «Шинник» представил новую форму. Она стилизована под купюру номиналом в 1000 рублей.

Новая форма «Шинника» стилизована под купюру 1000 рублей

В ярославском коллективе так прокомментировали этот дизайн:

Где как не в Лучшей лиге мира футбол просто не имеет права быть скучным?

Ярославский «Шинник» и PARI с иронией подошли к новому комплекту формы клуба. Долой привычные шаблоны, дорогу экспериментам!

Купюра номиналом в 1000 рублей — настоящий символ города. В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».

В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре.

В презентации формы принимали участие воспитанники «Шинника» ярославцы Арсений Прокуроров, Роман Шишков и Павел Кузнецов, для которых Ярославль – это не просто столица золотого кольца, а нечто большее.

В новом комплекте команда сыграет уже в ближайшем матче 26 марта. Каждый житель города сможет увидеть уникальную форму в день игры и приобрести ее в клубном магазине.

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Все комментарии
djaich
djaich
вчера в 18:37, ред.
Ярославль, похоже, был помещен на штуку в связи с грядущим тысячелетием города, год выпуска третьей модификации (2010 г.), как раз, и совпадает с датой. Получаем 1000 рублей - 1000 лет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:57
Хорошо что шансов в РПЛ выйти нет,а то спалят фирму.
sova147
sova147 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 17:49
Надо будет испытать поставить ставку
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:45
Нормальная форма, Зенит на двушку потянет, Спартак на пятак, Торпедо на червонец...
foxsziver
foxsziver
вчера в 17:36
Надеюсь этот гм.. креатив не подхватят другие, а то у нас купюры есть с Москвой, Хабаровском, Архангельском. Тот же Питер на 50 рублях.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:59
На фото...парень в середине - походу тот кто придумал этот по его мнению креатив...
По бокам на снимке парни которых методом шантажа и пыток всё таки заставили надеть...это.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:55
А может,это намек?! Что за такие купюры сыграют так,как надо букмекерам!!
memphis
memphis
вчера в 16:54
Надо Сутормину сделать ввиде пресака в 50 таких купюр
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
Осталось самая малость - договорится, что бы ГОЗНАК стал спонсором...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:10
Ему заплатили тысячу рублей.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:09, ред.
В Шиннике акция "Все по тысячи"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:02
Почему Зинченко рекламирует форму Шинника?
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