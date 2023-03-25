Франция разгромила Нидерланды в отборе на Евро-2024 .

Сборная Франции разгромила команду Нидерландов в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (4:0).
Антуан Гризманн открыл счет на 2-й минуте, Дайотчанкуль Упамекано на 8-й удвоил преимущество команды. Затем Килиан Мбаппе оформил дубль, забив на 21-й и 88-й минуте.
После поединка Франция возглавляет таблицу группы B (3 балла), команда Нидерландов идет на последнем месте (0 очков).
Все-таки, топовые Нидерланды закончились на Роббене, РВП и Снайдере. то, что из нынешнего поколения выжал, на ЧМ, ЛВГ - это их потолок. ну а с Куманом все стало на свои места - обычные середняки, крупно влетевшие топовой европейской сборной.
Все-таки, топовые Нидерланды закончились на Роббене, РВП и Снайдере. то, что из нынешнего поколения выжал, на ЧМ, ЛВГ - это их потолок. ну а с Куманом все стало на свои места - обычные середняки, крупно влетевшие топовой европейской сборной.
Мои поздравления болельщикам сборной Франции с заслуженной и красивой Победой !
Не хочу заострять своё внимание на самой игре, как говорится, все всё видели. Если честно не пытал никаких иллюзий с тем кто выйдет победителем в этом противостоянии.
Для меня было уже всё примерно достаточно ясно когда всплыла кандидатура на пост главного тренера сборной Нидерландов имя Рональда Кумана. И вот тогда у меня и всплыла история работы этого "гения " когда он, если можно так назвать, тренировал великую Барселону, и что с этой играющей командой произошло. Теперь тоже самое происходит и со сборной Нидерландов. Некогда играющая в остро атакующий, красивый футбол, игры на чемпионате мира, и только ничья со сборной Аргентины, будущим чемпионом мира, не позволила ей пройти в полуфинал.
А в этой игре сборная Нидерландов играла вообще не понятно в какой футбол, игроки атаки стояли без движения, не понимая что делать. Какой-то странный стоячий футбол, особенно после перерыва, когда сборная Франции сделав в первом тайме для себя комфортное преимущество, и которая позволяла команде Кумана играть, но почему-то голландцы этим никак не пользовались.
Очень странно было видеть сборную Нидерландов в таком растерянном состоянии. Куман вообще не тренер от слова Абсолютно, как для топ клубов так и для сборной. Мне очень жаль сборную Нидерландов и их болельщиков. Хотя я и очень симпатизирую этой сборной.
Мои поздравления болельщикам сборной Франции с заслуженной и красивой Победой !
Не хочу заострять своё внимание на самой игре, как говорится, все всё видели. Если честно не пытал никаких иллюзий с тем кто выйдет победителем в этом противостоянии.
Для меня было уже всё примерно достаточно ясно когда всплыла кандидатура на пост главного тренера сборной Нидерландов имя Рональда Кумана. И вот тогда у меня и всплыла история работы этого "гения " когда он, если можно так назвать, тренировал великую Барселону, и что с этой играющей командой произошло. Теперь тоже самое происходит и со сборной Нидерландов. Некогда играющая в остро атакующий, красивый футбол, игры на чемпионате мира, и только ничья со сборной Аргентины, будущим чемпионом мира, не позволила ей пройти в полуфинал.
А в этой игре сборная Нидерландов играла вообще не понятно в какой футбол, игроки атаки стояли без движения, не понимая что делать. Какой-то странный стоячий футбол, особенно после перерыва, когда сборная Франции сделав в первом тайме для себя комфортное преимущество, и которая позволяла команде Кумана играть, но почему-то голландцы этим никак не пользовались.
Очень странно было видеть сборную Нидерландов в таком растерянном состоянии. Куман вообще не тренер от слова Абсолютно, как для топ клубов так и для сборной. Мне очень жаль сборную Нидерландов и их болельщиков. Хотя я и очень симпатизирую этой сборной.