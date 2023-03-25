Франция разгромила Нидерланды в отборе на Евро-2024 .

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сегодня, 00:41

Сборная Франции разгромила команду Нидерландов в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (4:0).

Антуан Гризманн открыл счет на 2-й минуте, Дайотчанкуль Упамекано на 8-й удвоил преимущество команды. Затем Килиан Мбаппе оформил дубль, забив на 21-й и 88-й минуте.

После поединка Франция возглавляет таблицу группы B (3 балла), команда Нидерландов идет на последнем месте (0 очков).