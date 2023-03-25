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Франция разгромила Нидерланды в отборе на Евро-2024

сегодня, 00:41
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Франции разгромила команду Нидерландов в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (4:0).

Антуан Гризманн открыл счет на 2-й минуте, Дайотчанкуль Упамекано на 8-й удвоил преимущество команды. Затем Килиан Мбаппе оформил дубль, забив на 21-й и 88-й минуте.

После поединка Франция возглавляет таблицу группы B (3 балла), команда Нидерландов идет на последнем месте (0 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт completesports.com
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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 10:51
Просто деклассировали радужных!
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 10:29
Натянули Нидерланды по самые гланды !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:18
Колониальная Франция наказала голландцев за "измену Родине"-возвращение не принадлежащего им одним названия государства.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:49
Сборная Франции /в составе которой 4-Француза и 10 шахтёров из Африки/поэтому и победила!
karnager
karnager ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:27
Он всегда с ножом в трусах играл видимо)) вот и боялись соперники
Roman73
Roman73
сегодня в 08:29
Ещё вчера деградирующая , с глупым тренером , скандальная ( по данным соккера ) Франция вдруг ночью ... Случайно , наверное...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:20
Без Промеса как-то не очень получается.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:15
Поздравляем Францию с отличной победой,так надо и продолжать.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:01
Сб. Нидерландов стала каким-то дном, это уже не та сборная, которая была раньше.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:55
Понятно было что Франция фаворит матча, но почему так сыграли Голландцы для меня загадка
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:47
Даже Гризманн забил, вот что зависть делает...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:45
А Мбаппе продолжает улучшать статистику...
Еще бы он клуб поменял.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:39
Куман вообще неудачный тренер, не его это
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:07
Куман только принял команду, и тут не повезло попасть первый матч под францию. Ничего страшного. У Голландцев состав слабоват, только защитники сильные, в средней линии посильнее выглядят только Ф. Де Йонг и Депай.
112910415
112910415
сегодня в 06:58
новую сборную надо создавать Нидерландам
и тренера гнать срочно !
adekvat
adekvat
сегодня в 06:29
Гризман с Мбаппе не разадрались интересно?
ABir
ABir
сегодня в 05:28
А играл бы Промес, могли бы одну и размочить
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:13
Всё-таки это сборная Голландии, а не Нидерландов.
Для тех кто не понял почему, то узнайте почему голландцы на государственном уровне не захотели так называться.
fhr7a3ru23y4
fhr7a3ru23y4
сегодня в 04:34
Даже с пенальти в концовке не удалось размочить счёт оранжевым
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:22
Даже такие Нидерланды все же лучше твоей италии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54, ред.
Травлкурам надо снимать все обвинения с Промеса и вытаскивать в сборную. Сколько можно ему в Тарасовке шкериться?...
46akxj55xvmv
46akxj55xvmv
сегодня в 02:27
Влетели травокуры как хрен в горчицу
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:01
Нидерланды разочаровали. Абсолютно неконкурентоспособна оказалась команда Кумана и отсутствие нескольких игроков из-за вируса этому не оправдание.
azkan
azkan
сегодня в 01:48, ред.
Эмбаппэээ...
Передача и еще дубль! А Гризман хорошо так поблагодарил капитана за пас. Вроде и никакого конфликта.
Хороши французы! Целостные такие. И те ли эти Нидерланды?! Никакой игры. Видать серьезный фарт был у них на ЧМ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:19, ред.
Франция разгромила Нидерланды в отборе на Евро-2024 .

Мои поздравления болельщикам сборной Франции с заслуженной и красивой Победой !

Не хочу заострять своё внимание на самой игре, как говорится, все всё видели. Если честно не пытал никаких иллюзий с тем кто выйдет победителем в этом противостоянии.

Для меня было уже всё примерно достаточно ясно когда всплыла кандидатура на пост главного тренера сборной Нидерландов имя Рональда Кумана. И вот тогда у меня и всплыла история работы этого "гения " когда он, если можно так назвать, тренировал великую Барселону, и что с этой играющей командой произошло. Теперь тоже самое происходит и со сборной Нидерландов. Некогда играющая в остро атакующий, красивый футбол, игры на чемпионате мира, и только ничья со сборной Аргентины, будущим чемпионом мира, не позволила ей пройти в полуфинал.

А в этой игре сборная Нидерландов играла вообще не понятно в какой футбол, игроки атаки стояли без движения, не понимая что делать. Какой-то странный стоячий футбол, особенно после перерыва, когда сборная Франции сделав в первом тайме для себя комфортное преимущество, и которая позволяла команде Кумана играть, но почему-то голландцы этим никак не пользовались.

Очень странно было видеть сборную Нидерландов в таком растерянном состоянии. Куман вообще не тренер от слова Абсолютно, как для топ клубов так и для сборной. Мне очень жаль сборную Нидерландов и их болельщиков. Хотя я и очень симпатизирую этой сборной.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:12, ред.
Понятно почему Бензема отказался участвовать, в матче Чествование тех кто завершил карьеру, ветеранов, ибо он как-то кого-то когда-то уличил и за этого крупно попал))
shur
shur
сегодня в 01:01
...люблю фильм "Фантомас", уважаю актера Бельмандо, любуюсь
творением Эйфеля и игрой сборной Франции, будущего ЧМ,
почему, потому что там Мбаппе играет...!!!
протон
протон
сегодня в 00:51
Франция за 20 минут отгружает топ-сборной трёху и при этом не сходит с ума, продолжает соблюдать тренерские установки и уважительно относится к сопернику, вот это чемпионский характер.
Все-таки, топовые Нидерланды закончились на Роббене, РВП и Снайдере. то, что из нынешнего поколения выжал, на ЧМ, ЛВГ - это их потолок. ну а с Куманом все стало на свои места - обычные середняки, крупно влетевшие топовой европейской сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:46
Франция за 88 минут наколотила столько...сколько голландцы пропустили за весь ЧМ...от 5-ти сборных....))

Вот уж реально сильнейшая сборная в Мире....
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:44, ред.
Заслуженно Победили!!! Одни хотели другие не могли
Гость
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