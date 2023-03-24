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Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн

24 марта 2023, 00:46
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Сборная Португалии обыграла сборную Лихтенштейна (4:0) в матче отбора к Евро-2024.

На 8-й минуте первый гол в игре забил защитник Португалии Жоау Канселу. На 47-й минуте полузащитник Бернарду Силва удвоил преимущество португальцев. На 51-й минуте Криштиану Роналду с пенальти довёл счёт до разгромного. На 63-й минуте Роналду оформил дубль.

В следующем матче Португалия сыграет против Люксембурга, Лихтенштейн — против Исландии.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
SDS_Freeze
SDS_Freeze
24 марта в 14:37
Да что далеко ходить говоря кому забивает .... Недавно Аль Насра ( во главе с Роном ) вылетела с кубка со счётом 3-1 где Рон даже ничего сделать не смог..... Да и что остаётся про него писать , только какие то левые рекорды ???? Только это и всё.... Теперь новый довод остался у его поклонников "Он больше всех получает'" )))) А больше сказать то и нечего... Ну и по количество голов , хотя второе место там совсем недалеко отстало , это временный рекорд.
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
24 марта в 11:37
А где там оскорбление? Когда он на руках Бадри фоткался и подписывал фото в инстаграме "Мы женимся", то автоматом в народе таких так и называют!
ДСА
ДСА
24 марта в 11:26
На Люксембурге Роналду опять отличится.
7rke2tnc43e5
7rke2tnc43e5 ответ 112910415 (раскрыть)
24 марта в 09:48
Играет не последнюю роль
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 марта в 09:42
Если бы не забил ты сказал бы даже карликам не может забить. Вам не угодишь
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
24 марта в 09:33
Здорово, что он был в составе! Без него не знаю даже как бы сборная справилась в этом матче. Настоящий тащер!

Липовый рекордсмен...
3ton
3ton
24 марта в 09:21
С такими соперниками он лидер , а на ЧМ испоряется.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
24 марта в 09:09
Добрый день.
Это не запрещено правилами:
https://www.soccer.ru/rules
112910415
112910415
24 марта в 08:50
реально тащит сборную ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 08:19
Рон специалист по карликам типа Сан-Марино. На них хорошо статистику набивать.
Месси в этом деле повезло меньше, в ЮА слабаков практически нет...
adekvat
adekvat
24 марта в 08:09
Есть ещё порох.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Шишанутый (раскрыть)
24 марта в 08:06
😂 Вот об этом и речь, что штампует с футбольными карликами, а на ЧМ всего 1 гол.
L.Hamilton
L.Hamilton
24 марта в 08:04
С пенальти в ворота Лихтенштейн 😂
Чтоб не плакал вызывают в сборную и дают бить пенальти🤦‍♂️
shlomo2
shlomo2
24 марта в 08:00
Неправильный заголовок статьи.... " Пенальти в исполнении Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн..."...
Elliada
Elliada
24 марта в 07:41
Вот зачем его позвали. Оказывается, в сборной Португалии некому бить пенальти. Сколько у него было моментов с игры?? Кажется, 0. И это со 198-й командой мира. Что будет, когда соперники хотя бы из топ 50 будут?? Будет ждать и надеяться на пенальти??

Чего не понимаю, так это почему Рамуш не вышел в старте. Очень хорошо играет в клубе и прекрасно отыграл на ЧМ, но тренер не выпустил его в старте. Такое ощущение, что ФФП специально назначила Мартинеса, на которого впоследствии можно будет свалить всю вину. А ведь истинная проблема - балласт под номером 7. Он не дает сборной развиваться. Жаль игроков. Еще одно поколение потеряно из-за липовых рекордов Роналду.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ RamonCSKA (раскрыть)
24 марта в 07:20
АХАХАХАХА

С командой не сложилось??? Возраст???

Он что в 37 лет только в плэй офф ЧМ играл?
А про команду вообще смешно. Полсостава сборной Португалии в АПЛ играет, куча игроков из топ 5 лиг.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ SonicStar (раскрыть)
24 марта в 07:07
Возраст, да и с командой не сложилось
cajc63txgjxq
cajc63txgjxq
24 марта в 06:58
Рукаку лихтенам ещё больше отгружал
ABir
ABir
24 марта в 05:53
С пенальти тож не у всех. И не всегда получается забивать
zah8g39abn5n
zah8g39abn5n
24 марта в 04:55
Вот для этих целей Лихтенштейны и нужны!
Маг_тм
Маг_тм
24 марта в 04:40
Рон молодец.
протон
протон
24 марта в 03:52, ред.
Добрый вечер администрация прошу Вас пресечь оскорбление в адрес Криштиану Роналду посетителем Байкал 38
https://www.soccer.ru/news/1347553/portugaliya-lihtenshteyn?utm_source=self&utm_medium=notifications&utm_campaign=main&comment=31434477comment-31434477
назвал игрока дырявым пожалуйста заблокируйте его аккаунт на вечно
протон
протон
24 марта в 03:50
Байкал-38 как раз мой пост заранее осветил страницу.
УЕСКА
УЕСКА
24 марта в 03:49
Даже против Лихтенштейна он забить с игры не смог. Оба гола со стандартов. Уверен, если бы Роналду не было на поле, то португальцы забили бы больше с Рамушем в составе.
Байкал-38
Байкал-38
24 марта в 03:13
Ну всё теперь про гея-нарцисса надо фильм снимать, про то как он сам Лихтенштейн находящийся на 198 месте рейтинга обыграл и стал из-за этого великим.
Рабочее название: "Сказ о том как дырявый карликов побеждал, но так и не стал чемпионом мира".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 03:08
И то один из них с пенальти...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 марта в 02:49, ред.
Поварам, почтальонам красавчик мастер стату набивать.
Икарус
Икарус ответ SonicStar (раскрыть)
24 марта в 02:41
увы,пенки в каждом матче ему не ставили
протон
протон ответ Шишанутый (раскрыть)
24 марта в 02:37
Наштамповал бы, - сказали. Ну, судьи предвзятые к Рону. Противопоставить всегда есть чем. Чистая философия, палка о двух концах. и найти ошибки в противнике.
SonicStar
SonicStar ответ Шишанутый (раскрыть)
24 марта в 01:04
А чего же он в плей-офф ЧМ не одного не наштамповал? Ах да...там ведь нет Люксембурга, Лихтенштейна, Фарерских Островов, Андорры, Армении, Литвы, Эстонии, Казахстана, Латвии. А он именно по этим сборным спец
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