Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн

Сборная Португалии обыграла сборную Лихтенштейна (4:0) в матче отбора к Евро-2024.
На 8-й минуте первый гол в игре забил защитник Португалии Жоау Канселу. На 47-й минуте полузащитник Бернарду Силва удвоил преимущество португальцев. На 51-й минуте Криштиану Роналду с пенальти довёл счёт до разгромного. На 63-й минуте Роналду оформил дубль.
В следующем матче Португалия сыграет против Люксембурга, Лихтенштейн — против Исландии.
Липовый рекордсмен...
Липовый рекордсмен...
Это не запрещено правилами:
https://www.soccer.ru/rules
Это не запрещено правилами:
https://www.soccer.ru/rules
Месси в этом деле повезло меньше, в ЮА слабаков практически нет...
Месси в этом деле повезло меньше, в ЮА слабаков практически нет...
Чтоб не плакал вызывают в сборную и дают бить пенальти🤦♂️
Чтоб не плакал вызывают в сборную и дают бить пенальти🤦♂️
Чего не понимаю, так это почему Рамуш не вышел в старте. Очень хорошо играет в клубе и прекрасно отыграл на ЧМ, но тренер не выпустил его в старте. Такое ощущение, что ФФП специально назначила Мартинеса, на которого впоследствии можно будет свалить всю вину. А ведь истинная проблема - балласт под номером 7. Он не дает сборной развиваться. Жаль игроков. Еще одно поколение потеряно из-за липовых рекордов Роналду.
Чего не понимаю, так это почему Рамуш не вышел в старте. Очень хорошо играет в клубе и прекрасно отыграл на ЧМ, но тренер не выпустил его в старте. Такое ощущение, что ФФП специально назначила Мартинеса, на которого впоследствии можно будет свалить всю вину. А ведь истинная проблема - балласт под номером 7. Он не дает сборной развиваться. Жаль игроков. Еще одно поколение потеряно из-за липовых рекордов Роналду.
С командой не сложилось??? Возраст???
Он что в 37 лет только в плэй офф ЧМ играл?
А про команду вообще смешно. Полсостава сборной Португалии в АПЛ играет, куча игроков из топ 5 лиг.
С командой не сложилось??? Возраст???
Он что в 37 лет только в плэй офф ЧМ играл?
А про команду вообще смешно. Полсостава сборной Португалии в АПЛ играет, куча игроков из топ 5 лиг.
https://www.soccer.ru/news/1347553/portugaliya-lihtenshteyn?utm_source=self&utm_medium=notifications&utm_campaign=main&comment=31434477comment-31434477
назвал игрока дырявым пожалуйста заблокируйте его аккаунт на вечно
https://www.soccer.ru/news/1347553/portugaliya-lihtenshteyn?utm_source=self&utm_medium=notifications&utm_campaign=main&comment=31434477comment-31434477
назвал игрока дырявым пожалуйста заблокируйте его аккаунт на вечно
Рабочее название: "Сказ о том как дырявый карликов побеждал, но так и не стал чемпионом мира".
Рабочее название: "Сказ о том как дырявый карликов побеждал, но так и не стал чемпионом мира".