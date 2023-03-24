Дубль Роналду помог Португалии разгромить Лихтенштейн

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24 марта 2023, 00:46

Сборная Португалии обыграла сборную Лихтенштейна (4:0) в матче отбора к Евро-2024.

На 8-й минуте первый гол в игре забил защитник Португалии Жоау Канселу. На 47-й минуте полузащитник Бернарду Силва удвоил преимущество португальцев. На 51-й минуте Криштиану Роналду с пенальти довёл счёт до разгромного. На 63-й минуте Роналду оформил дубль.

В следующем матче Португалия сыграет против Люксембурга, Лихтенштейн — против Исландии.