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«Интер» дома уступил «Ювентусу»

сегодня, 00:47
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Интер» со счетом 1:0.

Единственный мяч в поединке провел Филип Костич на 23-й минуте.

«Ювентус» имеет в активе 41 очко и занимает 7-е место. «Интер» идет 3-м с 50 баллами.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:52
Интер может удивлять, как в прямом так и в переносном смысле....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:14
Ювентус кому угодно может попортить крови.
adekvat
adekvat ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 06:45
Просто прёт не более, игра так себе
Варвар7
Варвар7 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:24
Если ещё не надумают снять .)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:10
Уже лига конференций рядом, а там можно и на Лигу Европы замахнуться...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:51
Разыгрался Ювентус не на шутку. Косит всех подряд.
112910415
112910415
сегодня в 05:34
старушка сильна и без очков ! )
zsfu6wkd9992
zsfu6wkd9992
сегодня в 04:38, ред.
Знатно туринцы начистили принтеру картридж
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:21
А я уж подумал, что Ювентус на выезде выиграл у Интера, а оказывается всё "наоборот" это Интер дома проиграл Ювентусу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:27
С ПОБЕДОЙ ЮВЕ ! Старушка сегодня обрадовала !)
УрсХох
УрсХох ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Не дождутся)))))))))
Приветствую))))))))))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:03
Старуха помолодела... Браво!..
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:03
Пофиг на сериал,все силы на ЛЕ надо в сериале можно принципиальные матчи выигрывать.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ УрсХох (раскрыть)
сегодня в 01:02
Ты живой братан)
ABir
ABir
сегодня в 00:53
Старая Сеньора, не смотря на снятие очков, все же доберется до зоны еврокубков
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:52
Красавцы!!! У интера не было ни одного опасного момента. Заслуженная победа.
УрсХох
УрсХох
сегодня в 00:48
Хлопну рюмку когняка за победу.
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