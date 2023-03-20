«Интер» дома уступил «Ювентусу»

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сегодня, 00:47

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Интер» со счетом 1:0.

Единственный мяч в поединке провел Филип Костич на 23-й минуте.

«Ювентус» имеет в активе 41 очко и занимает 7-е место. «Интер» идет 3-м с 50 баллами.