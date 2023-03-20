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«Барселона» одолела «Реал» в Эль Класико благодаря голу на 92-й минуте

сегодня, 00:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В центральном матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал» (2:1).

Счет открыли мадридцы благодаря автоголу игрока каталонцев Рональда Араухо на 9-й минуте. Незадолго до свистка на перерыв Серхи Роберто забил ответный мяч (45-я минута).

В концовке 2-го тайма арбитры после проверки ВАР отменили гол игрока «Реала» Марко Асенсио по причине офсайда. На 90+2-й минуте сумел отличиться хавбек «Барсы» Франк Кессье.

«Барселона» лидирует в таблице с 68 очками. «Реал» — второй, у него 56 баллов.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 07:59
Барсу с победой... и похоже, что уже можно вешать медали...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:57
Ну похоже папа Карло может искать себе новое место...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:56
Барса победила, с чем ее можно поздравить. Но все таки не нравятся мне эти дополнительные минуты. Скоро так и до чистого времени могут дойти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:17
Реал...ПСЖ...Зенит...Бавария....
Они вчера просто отдохнули...расслабились...

Ведь все же знают :
19 марта - "Международный день расслабленного Гегемона"
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:15
Тут уж Барселона с арбитрами не работала.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:42
Победа "Барселоны" над "Реалом" приблизила их ещё ближе к заваеванию трофея, молодцы. Удачи
erla1984
erla1984
сегодня в 06:36
Слушайте народ реал не может на два фронта рвать ж..пу вот посудите сами кого Перес купил Анчелотти, Тчуамени который заменил Каземиро, тот же состав рвет ж..пу, и не нужна им эта Ла Лига, кубок ЛЧ вот он в приоритете, там Реал играет по другому они созданы для ЛЧ. Анчелотти сразу сказал Пересу с таким составом либо то либо то, изначально Анчелотти твердил что нужно еще усиливать состав, тот же модрич и кросс не могут вытягивать на два фронта постоянно. Будь это встреча в ЛЧ за выход в четверть финал ЛЧ Реал порвал бы Кулесов, а так Анчелотти все верно расставил приоритеты!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
Всё по делу, "Барсу" можно поздравлять с чемпионством, "Реалу" же надо брать Кубок ЛЧ, чтобы сгладить впечатление от проваленного сезона.
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Судьба первого места практически решилась в очном противостоянии. Теперь Реалу можно полностью сосредоточиться на играх ЛЧ.
Ron09
Ron09 ответ bacrul maarul (раскрыть)
сегодня в 05:58
могло быть всё иначе, плечо в офсайде и дальше беда...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:54
Заслуженная победа
smpc7s9sh7u3
smpc7s9sh7u3 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:53
Он ещё там решил, "Что бы побеждать, нужно быть ближе к сопернику". Так что следи внимательно чтоб не прижимался!)
7eths8wrwsp2
7eths8wrwsp2 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:39, ред.
По-моему, ему глубоко ниже пояса, кому вы хотите победы. А просто напрягает, что вы зачем-то постоянно трясёте чужие ники юзеров, ваше мнение о которых вообще никого абсолютно не интересует.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:26
Этот матч решил кто будет чемпионом Испании в этом году
qupw8bzaz7p6
qupw8bzaz7p6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:24
Да ладно бы хоть строчил без ошибок. Не знаю кому как, но мне все эти "ни как", "что бы" и прочие "не мало" просто глаза режут. А про смысловую нагрузку этого вываливаемого зачем-то на всеобщее обозрение многобуквия я уж и не говорю...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:53
Опять протон флудит в группе конкурс прогнозов.
Я уже его и в игнор определил, а он всё пишет и пишет и как я понимаю активно следит за мной.
Назвал его моим фанатом, сразу определили в троллинг, ну если не фанат, то маньяк получается?
Он реально, что то хочет от меня, зачем он постоянно обо мне пишет?
112910415
112910415
сегодня в 04:53
Барса была сильнее
Барса победила
всё штатно !
8xx7dkz7rhn5
8xx7dkz7rhn5
сегодня в 04:35
Думаю, что Кессье забил чемпионский гол
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Наверняка сливочные ноют про судейскую победу...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 02:09, ред.
Что вы так жилы рвёте из Реала ?
Там такие же живые люди играют: 2 руки, 2 ноги, голова и ..., собственно, тело, с температурой 36,6. Всё!
Мужики ваши мастеровитые, но в подавляющем большинстве, возрастные + учитывай встречу в среду (матч с Ливерпулем). Или это для всех тутошних болел "бланкос" так ..., бирюльки ?!
Играла бы Барселона (как Реал) среди недели матч в еврокубках - хрен бы каталонцы так носились по полю, как сегодня!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:01
Если судья не ставит два пенальти в пользу Реала и не засчитывает голы из офсайда, он всегда жалуется на судейство))
Вечно какие-то заговоры, судьи и т.д
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:44
"дорогущие Ферран Торес и Фати" 😀
Когда они стали дорогущими?

Куртуа что-то новое хотел после жеребьёвки ЛЧ, ну вот прям по заказу получили 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:38
На кого на вас?
Барса победила по делу!
Научись признать, а не писать вечно про судью.
По всем статьям был обыгран Реал, загляни в статистику.
+12 💪
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:36, ред.
ИМХО. Какой лихой ты парень! Больно жёстко ты по своим проехался, - причём совсем не по делу.
Не настолько плох сегодня был Мадрид, чтоб стоило так на них бочку катить. Тем более в ответке с Ливером (в среду!) "бланкос" себя без остатка на поле отдали, в то время как Барса полноценно эту неделю отдыхала..., поэтому о сегодняшней дрожи в коленях у "сливочных" ты вообще не в тему загнул...

P.S. Сопоставляй хоть немного хронологию событий и не руби с плеча, почём зря.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:32
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Линия тут конечно не прям в подмышку уходит. Я ошибся. Но определить, что это оффсайд очень сложно. Пора вводить ту систему, которая была на чемпионате мира в Катаре.
    И надеюсь, что Бенгоэчеа и Мансано больше никогда будут работать в Эль Класико.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:29
    Да жаль, ну можно уже сказать, что Барселона к сожалегию выиграла ЛЛ, впрочем Реал сам упустил ее, теперь удачи Реалу в ЛЧ
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 01:23
    Ну что ж, за поражение не стыдно. Обидно конечно. Сказалась плохая форма Бенза, отсутствие формы у Менди. Зачем нужен Мариано Диас, если его не выпускать? Давно пора с Азаром разорваиь контракт по мировой, дать ему 60-80 % предполагаемой зарплаты. Чего его держать?
    Настраиваемся на Лигу Чемпионов. Болелам Барсы запасаться чипсами, пусть смотрят . У Реала нет такой скамейки запасных как у Барсы. В нападении куча вариантов. Рафинья полноценно заменил Дембеле. Дорогущие Ферран Торрес и Фати в запасе. Лидер чемпионского Милана Кессье в глубоком запасе. Альба, Маркос Алонсо в запасе.
    Отмечу Бускетса, из главного симулянта постепенно превратился в стержня, хотя без 5 минут уже завершает свою карьеру там.
    bacrul maarul
    bacrul maarul
    сегодня в 01:22
    За последние 20 лет которые я смотрю эль Классико большинство побед наблюдал за Барсой
    Ali barca
    Ali barca ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Вы как всегда в своем репертуаре.Бла бла бла ни а чём.Будь мужчиной и признай вы проиграли,что в этом сложного.Чтобы ты не говорил уже ничего не изменится счёт 2:1.Желаю удачи Реалу в ЛЧ
    Гость
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