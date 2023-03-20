«Барселона» одолела «Реал» в Эль Класико благодаря голу на 92-й минуте

В центральном матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал» (2:1).
Счет открыли мадридцы благодаря автоголу игрока каталонцев Рональда Араухо на 9-й минуте. Незадолго до свистка на перерыв Серхи Роберто забил ответный мяч (45-я минута).
В концовке 2-го тайма арбитры после проверки ВАР отменили гол игрока «Реала» Марко Асенсио по причине офсайда. На 90+2-й минуте сумел отличиться хавбек «Барсы» Франк Кессье.
«Барселона» лидирует в таблице с 68 очками. «Реал» — второй, у него 56 баллов.
Реал проиграл, однако запас прочности "бланкос" поражает. Уступили Барсе во всём, но упрекнуть королевичей, по большому счёту, не в чем. Сезон у них тоже выдался - не подарок.
В чемпионате Ла Лиги в принципе становится всё ясно. Реал на 2 фронта в этом году не вытянет, поэтому "сливкам" надо рвать *опу в ЛЧ.
В Ла Лиге же поезд для Мадрида ушёл...
Реал проиграл, однако запас прочности "бланкос" поражает. Уступили Барсе во всём, но упрекнуть королевичей, по большому счёту, не в чем. Сезон у них тоже выдался - не подарок.
В чемпионате Ла Лиги в принципе становится всё ясно. Реал на 2 фронта в этом году не вытянет, поэтому "сливкам" надо рвать *опу в ЛЧ.
В Ла Лиге же поезд для Мадрида ушёл...
Этот результат психологически очень важен. Теперь каталонцы не имеют права упускать чемпионство)
Повезло конечно, что Асенсио чуть забрался в офсайд. В тот отрезок Реал сильно давил и отмененный гол наверное плохо на них сказался, а Барселона этим в конце воспользовалась. К трудовым победам каталонцев, я уже привык)
Этот результат психологически очень важен. Теперь каталонцы не имеют права упускать чемпионство)
Повезло конечно, что Асенсио чуть забрался в офсайд. В тот отрезок Реал сильно давил и отмененный гол наверное плохо на них сказался, а Барселона этим в конце воспользовалась. К трудовым победам каталонцев, я уже привык)
Настраиваемся на Лигу Чемпионов. Болелам Барсы запасаться чипсами, пусть смотрят . У Реала нет такой скамейки запасных как у Барсы. В нападении куча вариантов. Рафинья полноценно заменил Дембеле. Дорогущие Ферран Торрес и Фати в запасе. Лидер чемпионского Милана Кессье в глубоком запасе. Альба, Маркос Алонсо в запасе.
Отмечу Бускетса, из главного симулянта постепенно превратился в стержня, хотя без 5 минут уже завершает свою карьеру там.
Настраиваемся на Лигу Чемпионов. Болелам Барсы запасаться чипсами, пусть смотрят . У Реала нет такой скамейки запасных как у Барсы. В нападении куча вариантов. Рафинья полноценно заменил Дембеле. Дорогущие Ферран Торрес и Фати в запасе. Лидер чемпионского Милана Кессье в глубоком запасе. Альба, Маркос Алонсо в запасе.
Отмечу Бускетса, из главного симулянта постепенно превратился в стержня, хотя без 5 минут уже завершает свою карьеру там.