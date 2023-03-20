«Барселона» одолела «Реал» в Эль Класико благодаря голу на 92-й минуте

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сегодня, 00:59

В центральном матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал» (2:1).

Счет открыли мадридцы благодаря автоголу игрока каталонцев Рональда Араухо на 9-й минуте. Незадолго до свистка на перерыв Серхи Роберто забил ответный мяч (45-я минута).

В концовке 2-го тайма арбитры после проверки ВАР отменили гол игрока «Реала» Марко Асенсио по причине офсайда. На 90+2-й минуте сумел отличиться хавбек «Барсы» Франк Кессье.

«Барселона» лидирует в таблице с 68 очками. «Реал» — второй, у него 56 баллов.