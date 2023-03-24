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Англия в гостях обыграла Италию в отборе к Евро-2024

24 марта 2023, 00:42
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Италии проиграла сборной Англии (1:2) в матче отбора к Евро-2024.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Англии Деклан Райс. На 44-й минуте нападающий Харри Кейн с пенальти удвоил преимущество «трёх львов». На 56-й минуте форвард Италии Матео Ретегуи отыграл один мяч. На 80-й минуте защитник англичан Люк Шоу был удалён с поля.

В следующей встрече Англия сыграет со сборной Украины, Италия — со сборной Мальты.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Англии
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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Ironigor (раскрыть)
24 марта в 13:37
Просто прими что Италия отстой
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ светлый-путь (раскрыть)
24 марта в 11:21
Четвертьфиналиста.
izrafel
izrafel
24 марта в 08:12
В принципе ожидаемый результат... Англичане на данный момент просто сильнее
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
24 марта в 07:43
Италия сейчас блеклая тень сборной 2021 года
vnjgfxdxvmh6
vnjgfxdxvmh6
24 марта в 06:56
Вряд ли это сильно их утешило за финал Евро
A.S.A
A.S.A
24 марта в 06:25
Похоже теперь и мимо ЧЕ пролетят итальянцы....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ светлый-путь (раскрыть)
24 марта в 05:55
В составе этих полуфиналистов итальянцев раз-два и обчёлся...
светлый-путь
светлый-путь
24 марта в 05:41
Вот вам и три полуфиналиста Еврокубков !
Ironigor
Ironigor
24 марта в 00:55, ред.
Даже поздравить нет никакого желания сборную Англии.
И это разве футбол с которым нужно поздравлять ? Спектакль, настоящее прдставление дрессированных дельфинов, которые ещё и тянули время представления. Так мало того , почему-то ни Магуаер , ни Харри Кейн, по каким-то странным причинам не были удалены , хотя должны были получить по второй жёлтой карточке . Очень странное поведение главного судьи матча . Ну ничего страшного в принципе не произошло для сборной Италии, они всё равно должны будут выходить из своей группы вместе со сборной Дельфинов. Болельщикам сборной Италии не расстраиваться, всё ещё впереди.
FORZA ITALIA 🇮🇹 ✌️
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
24 марта в 00:53
Да, с чубатыми- это главное!!!
shur
shur
24 марта в 00:48
...удачи с хохлами, что Я говорю и те и другие наши " друзья",
ну спорт тут конечно не причем!!!
Гость
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