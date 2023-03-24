Англия в гостях обыграла Италию в отборе к Евро-2024

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24 марта 2023, 00:42

Сборная Италии проиграла сборной Англии (1:2) в матче отбора к Евро-2024.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Англии Деклан Райс. На 44-й минуте нападающий Харри Кейн с пенальти удвоил преимущество «трёх львов». На 56-й минуте форвард Италии Матео Ретегуи отыграл один мяч. На 80-й минуте защитник англичан Люк Шоу был удалён с поля.

В следующей встрече Англия сыграет со сборной Украины, Италия — со сборной Мальты.