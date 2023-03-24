Англия в гостях обыграла Италию в отборе к Евро-2024

Сборная Италии проиграла сборной Англии (1:2) в матче отбора к Евро-2024.
На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Англии Деклан Райс. На 44-й минуте нападающий Харри Кейн с пенальти удвоил преимущество «трёх львов». На 56-й минуте форвард Италии Матео Ретегуи отыграл один мяч. На 80-й минуте защитник англичан Люк Шоу был удалён с поля.
В следующей встрече Англия сыграет со сборной Украины, Италия — со сборной Мальты.
И это разве футбол с которым нужно поздравлять ? Спектакль, настоящее прдставление дрессированных дельфинов, которые ещё и тянули время представления. Так мало того , почему-то ни Магуаер , ни Харри Кейн, по каким-то странным причинам не были удалены , хотя должны были получить по второй жёлтой карточке . Очень странное поведение главного судьи матча . Ну ничего страшного в принципе не произошло для сборной Италии, они всё равно должны будут выходить из своей группы вместе со сборной Дельфинов. Болельщикам сборной Италии не расстраиваться, всё ещё впереди.
FORZA ITALIA 🇮🇹 ✌️
И это разве футбол с которым нужно поздравлять ? Спектакль, настоящее прдставление дрессированных дельфинов, которые ещё и тянули время представления. Так мало того , почему-то ни Магуаер , ни Харри Кейн, по каким-то странным причинам не были удалены , хотя должны были получить по второй жёлтой карточке . Очень странное поведение главного судьи матча . Ну ничего страшного в принципе не произошло для сборной Италии, они всё равно должны будут выходить из своей группы вместе со сборной Дельфинов. Болельщикам сборной Италии не расстраиваться, всё ещё впереди.
FORZA ITALIA 🇮🇹 ✌️