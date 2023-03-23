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«Зенит» упустил победу над «Фенербахче» в товарищеском матче

23 марта 2023, 20:52
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2) в товарищеском матче.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш. На 21-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт с пенальти. На 42-й минуте полузащитник Клаудиньо вывел питерский клуб вперёд. На 69-й минуте нападающий «Фенербахче» Бора Айдынлык сравнял счёт.

«Зенит» упустил победу над «Фенербахче» в товарищеском матче

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
24 марта в 06:52
Два гола за Зенит забили россияне))Здорово!
ОПС
ОПС
24 марта в 03:46
Два гола пропустили - это плохо, но два забили и это хорошо. От товарищеского матча ждать чего то особенного нельзя. Сыграли, что то проверили и то ладно.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Олег Борткевич (раскрыть)
23 марта в 22:23
Зенит или турки?!)
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ ZIBO rock (раскрыть)
23 марта в 22:21
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
    23 марта в 22:11
    Кто?! А вообще Зениту повезло что турки пенку не забили, отскок одним словом!
    sova147
    sova147 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    23 марта в 22:10
    Итог как должен быть получился мирным
    pomor45
    pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    23 марта в 22:07
    Кто-то сулил Зениту разгром.
    Ironigor
    Ironigor
    23 марта в 22:06, ред.
    «Зенит» упустил победу над «Фенербахче» в товарищеском матче .
    Вполне себе неплохой футбол показали команды не смотря на его статус, товарищеского матча . И то что этот матч был благотворительный, отдельная благодарность всем кто в этом принял участие и конечно же организаторам этого матча. Ну а счёт думаю что по игре . Было много моментов у обеих команд, были забитые мячи , чего очень любят болельщики. Матч удался , правда небольшие стычки между фанатами клубов всё таки произошли , но оставим этот момент за скобками самого действа которое проходило на поле . Но если сказать откровенно, скорее всего если бы у команды хозяев поля Фенербахче в этом матче играл весь основной состав, которы по тем или иным причинам отсутствовали в связи с вызовом в свои сборные , то рисунок игры и итоговый счёт был бы совершенно другим и совершенно не в пользу гостей, не смотря на его товарищеский статус .
    Лидеры Фенербахче отсутствовали , и это факт .
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    23 марта в 22:02
    С Пахтакором играйте в Азиатской ЛЧ
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    23 марта в 21:59
    А я бы сказал так: не выигрывал Зенит у Фенербахче на выезде, не выиграл и сегодня!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    23 марта в 21:33
    Как бы Зениту включить vpn и всё же сыграть в еврокубках... А то болото под названием РПЛ засасывает…
    Брулин
    Брулин
    23 марта в 21:30
    Забили россияне! 😂
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 марта в 21:25, ред.
    Зенит был лучше...
    Точнее не был...а есть...
    Безынтересная маломотивированная игра в чемпе компенсируется старанием и даже лёгким куражом в зарубежных товарняках....
    По игре так и не скажешь что товарняк...
    Счёт вполне отображает благотворительный характер игры...чего не скажешь о стычках во втором тайме...
    Не уступал Семак Фенербахче 4 года назад по итогам двух матчей...не уступил и сегодня...
    Думаю зрители остались довольны...интересная игра...много моментов ...забитые голы...
    Организаторам респект...благотворительность несомненно главнее...чем результат...
    lotsman
    lotsman
    23 марта в 21:16
    Для благотворительного дела очень хороший матч.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    23 марта в 21:04
    А ещё турки пенальти не забили. был бы проигрыш Зенита )))).
    нечитайло
    нечитайло
    23 марта в 20:57
    Товарищеская и закончилась по товарищески
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    23 марта в 20:55
    А кто то думал что Зенит победит?!
    Гость
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