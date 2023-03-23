«Зенит» упустил победу над «Фенербахче» в товарищеском матче .

«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2) в товарищеском матче.
На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш. На 21-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт с пенальти. На 42-й минуте полузащитник Клаудиньо вывел питерский клуб вперёд. На 69-й минуте нападающий «Фенербахче» Бора Айдынлык сравнял счёт.
Точнее не был...а есть...
Безынтересная маломотивированная игра в чемпе компенсируется старанием и даже лёгким куражом в зарубежных товарняках....
По игре так и не скажешь что товарняк...
Счёт вполне отображает благотворительный характер игры...чего не скажешь о стычках во втором тайме...
Не уступал Семак Фенербахче 4 года назад по итогам двух матчей...не уступил и сегодня...
Думаю зрители остались довольны...интересная игра...много моментов ...забитые голы...
Организаторам респект...благотворительность несомненно главнее...чем результат...
Точнее не был...а есть...
Безынтересная маломотивированная игра в чемпе компенсируется старанием и даже лёгким куражом в зарубежных товарняках....
По игре так и не скажешь что товарняк...
Счёт вполне отображает благотворительный характер игры...чего не скажешь о стычках во втором тайме...
Не уступал Семак Фенербахче 4 года назад по итогам двух матчей...не уступил и сегодня...
Думаю зрители остались довольны...интересная игра...много моментов ...забитые голы...
Организаторам респект...благотворительность несомненно главнее...чем результат...
Вполне себе неплохой футбол показали команды не смотря на его статус, товарищеского матча . И то что этот матч был благотворительный, отдельная благодарность всем кто в этом принял участие и конечно же организаторам этого матча. Ну а счёт думаю что по игре . Было много моментов у обеих команд, были забитые мячи , чего очень любят болельщики. Матч удался , правда небольшие стычки между фанатами клубов всё таки произошли , но оставим этот момент за скобками самого действа которое проходило на поле . Но если сказать откровенно, скорее всего если бы у команды хозяев поля Фенербахче в этом матче играл весь основной состав, которы по тем или иным причинам отсутствовали в связи с вызовом в свои сборные , то рисунок игры и итоговый счёт был бы совершенно другим и совершенно не в пользу гостей, не смотря на его товарищеский статус .
Лидеры Фенербахче отсутствовали , и это факт .
Вполне себе неплохой футбол показали команды не смотря на его статус, товарищеского матча . И то что этот матч был благотворительный, отдельная благодарность всем кто в этом принял участие и конечно же организаторам этого матча. Ну а счёт думаю что по игре . Было много моментов у обеих команд, были забитые мячи , чего очень любят болельщики. Матч удался , правда небольшие стычки между фанатами клубов всё таки произошли , но оставим этот момент за скобками самого действа которое проходило на поле . Но если сказать откровенно, скорее всего если бы у команды хозяев поля Фенербахче в этом матче играл весь основной состав, которы по тем или иным причинам отсутствовали в связи с вызовом в свои сборные , то рисунок игры и итоговый счёт был бы совершенно другим и совершенно не в пользу гостей, не смотря на его товарищеский статус .
Лидеры Фенербахче отсутствовали , и это факт .