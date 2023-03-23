«Зенит» упустил победу над «Фенербахче» в товарищеском матче .

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23 марта 2023, 20:52

«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2) в товарищеском матче.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш. На 21-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт с пенальти. На 42-й минуте полузащитник Клаудиньо вывел питерский клуб вперёд. На 69-й минуте нападающий «Фенербахче» Бора Айдынлык сравнял счёт.