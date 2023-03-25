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Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Осимхена

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ДСА
ДСА
25 марта в 11:17
Уже бы просили сразу 200.
Маг_тм
Маг_тм
25 марта в 10:47
Очень симпатизирую Наполи, смотрю их игры, Блин, ну не кажется он мне на столько топом, как в Сми его раскручивают, я бы ему цену максимум 75 поставил. Думаю любой кто заплатит за него больше 80-ти пожалеет. Форвард уровня Абрахама с Ромы, просто у второго не такая сильная команда , вот и забивает меньше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 10:45
Молод...результативен...да и команд жаждущих потратиться..особенно на острове - пруд пруди....
A.S.A
A.S.A
25 марта в 10:15, ред.
170!!!! Я понимаю, что Виктор сейчас в ударе, как и весь Наполи, он сейчас на волне хайпа, но как мне кажется 170 лямов за один ударный сезон это много. Де Лаурентис в своем репертуаре...как только в его клубе раскрывается какой-либо игрок, он сразу же заламывает за него заоблачную сумму!
shlomo
shlomo
25 марта в 10:11
Хотеть можно и больше, но есть и разумная цена
Rupertt
Rupertt
25 марта в 09:58, ред.
Может такую цену сделали, чтобы покупатели не нашлись и оставить себе. Витя неплохо себя чувствует в Наполи. Небось сам сказал директору: "Повысьте цену, так, чтобы я остался, не хочется уходить отсюда, все свои, меня в ПСЖ или Реал М разорвут, я ещё молод".

Когда в команде игрок себя чувствует выше классом чем остальные - это прикольно, но перейдет он в тот же Реал М либо ПСЖ, уйдёт это всё сразу, будет наравне, а то и пониже уровнем игры и пропадёт как игрок, стоит задуматься. Хотя нам-то откуда знать, есть ли желание у него перейти в другой клуб или наоборот остаться в Наполи.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 марта в 09:54
Хорошая, реальная цена за хорошего игрока.
Гость
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