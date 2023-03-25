Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Осимхена

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25 марта 2023, 09:40

«Наполи» хочет получить за нападающего 170 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А игрок забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах.

Известно, что клуб из Ла Лиги также претендует на футболиста.