Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Осимхена

«Наполи» хочет получить за нападающего Виктора Осимхена 170 миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А игрок забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах.
Известно, что клуб из Ла Лиги также претендует на футболиста.
«Наполи» хочет получить за нападающего Виктора Осимхена 170 миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А игрок забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах.
Известно, что клуб из Ла Лиги также претендует на футболиста.
Когда в команде игрок себя чувствует выше классом чем остальные - это прикольно, но перейдет он в тот же Реал М либо ПСЖ, уйдёт это всё сразу, будет наравне, а то и пониже уровнем игры и пропадёт как игрок, стоит задуматься. Хотя нам-то откуда знать, есть ли желание у него перейти в другой клуб или наоборот остаться в Наполи.
Когда в команде игрок себя чувствует выше классом чем остальные - это прикольно, но перейдет он в тот же Реал М либо ПСЖ, уйдёт это всё сразу, будет наравне, а то и пониже уровнем игры и пропадёт как игрок, стоит задуматься. Хотя нам-то откуда знать, есть ли желание у него перейти в другой клуб или наоборот остаться в Наполи.