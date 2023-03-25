«Манчестер Юнайтед» нашёл возможную замену Марсьялю

Нападающий Мусса Дембеле может перейти из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб видит в игроке замену Антони Марсьялю. Соглашение Дембеле с «Лионом» действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне Лиги 1 Мусса забил 3 гола в 21 матче.
Нападающий Мусса Дембеле может перейти из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб видит в игроке замену Антони Марсьялю. Соглашение Дембеле с «Лионом» действует до лета 2023 года.
В текущем сезоне Лиги 1 Мусса забил 3 гола в 21 матче.
Чисто американский подход.
Чисто американский подход.