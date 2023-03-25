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«Манчестер Юнайтед» нашёл возможную замену Марсьялю

25 марта 2023, 09:14

Нападающий Мусса Дембеле может перейти из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб видит в игроке замену Антони Марсьялю. Соглашение Дембеле с «Лионом» действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Мусса забил 3 гола в 21 матче.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
25 марта в 15:12
Ляказетт 2.0, возможно даже бюджетная версия.
galem72
galem72
25 марта в 12:01
Не знаю насчёт Дембеле, но от Марса точно нужно избавляться. Он превратился в лазаретного жителя, хотя и проносит пользу на траве, когда изредка на ней появляется.
lobsterdam
lobsterdam
25 марта в 10:21
Лихой нап, целых 3 гола за 21 матч! Берём!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 марта в 09:56
Много разговоров о МЮ...
Чисто американский подход.
Ironigor
Ironigor
25 марта в 09:31
Вчера, сегодня, завтра: - все новости о переходах МЮ !)
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