«Манчестер Юнайтед» нашёл возможную замену Марсьялю

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25 марта 2023, 09:14

Нападающий может перейти из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб видит в игроке замену . Соглашение Дембеле с «Лионом» действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Мусса забил 3 гола в 21 матче.