Бывшим вратарём «Зенита» интересовались топ-клубы Португалии

Яго Фернандес, агент вратаря «Жил Висенте» , рассказал, что его клиентом интересовались португальские топ-клубы.

Для меня он по-прежнему один из лучших голкиперов чемпионата Португалии. Клубы интересовались им, но они рассматривали его как игрока запаса, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими командами.

У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень добротные вратари, но эти клубы действительно интересовались Станиславом.