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Бывшим вратарём «Зенита» интересовались топ-клубы Португалии

25 марта 2023, 10:24

Яго Фернандес, агент вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал, что его клиентом интересовались португальские топ-клубы.

Для меня он по-прежнему один из лучших голкиперов чемпионата Португалии. Клубы интересовались им, но они рассматривали его как игрока запаса, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими командами.

У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень добротные вратари, но эти клубы действительно интересовались Станиславом.

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Союзник противников
Союзник противников
25 марта в 16:35, ред.
После "Зенита"-только на панель...Испортили девственника.
drkuntvn8tbw
drkuntvn8tbw
25 марта в 10:47
На хрен он уже никому не нужен
shlomo
shlomo
25 марта в 10:37
Ну агент может говорить все что угодно.... он и за это получает денежку
Гость
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