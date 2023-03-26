Родри пытался травмировать Эдегора в матче отбора Евро-2024

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вчера, 13:24

Неприятный инцидент произошёл во время матча отбора к Евро-2024 между сборными Испании и Норвегии (3:0).

В одном из моментов полузащитник испанцев жестко сыграл в штрафной площадке против капитана норвежцев , однако арбитр не назначил пенальти в том эпизоде.

В соцсетях болельщики отметили, что такое поведение Родри может быть не случайным. Фанаты считают, что испанец сделал это специально, чтобы травмировать Эдегора, потому что «Манчестер Сити» и «Арсенал» ведут борьбу за чемпионство, а Мартин является одним из ключевых игроков «канониров».