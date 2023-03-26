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Родри пытался травмировать Эдегора в матче отбора Евро-2024

вчера, 13:24
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Неприятный инцидент произошёл во время матча отбора к Евро-2024 между сборными Испании и Норвегии (3:0).

В одном из моментов полузащитник испанцев Родри жестко сыграл в штрафной площадке против капитана норвежцев Мартина Эдегора, однако арбитр не назначил пенальти в том эпизоде.

В соцсетях болельщики отметили, что такое поведение Родри может быть не случайным. Фанаты считают, что испанец сделал это специально, чтобы травмировать Эдегора, потому что «Манчестер Сити» и «Арсенал» ведут борьбу за чемпионство, а Мартин является одним из ключевых игроков «канониров».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 14:16
Типичный Родри , не зря же в Атлетико играл. Не удивлюсь если и в правду был умысел нанести травму.
ДСА
ДСА
вчера в 14:03
Доля правды в этом есть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:53
По этой причине Сити и не отпустил Холланда в расположение сборной Норвегии и придумали гнилую отмазку....а такое поведение со стороны Родри вполне может быть и "заказным"...слава Богу что обошлось все без травмы
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29
Конечно же всё может быть, но это только фантазии фанатов .
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