Родри пытался травмировать Эдегора в матче отбора Евро-2024

Неприятный инцидент произошёл во время матча отбора к Евро-2024 между сборными Испании и Норвегии (3:0).
В одном из моментов полузащитник испанцев Родри жестко сыграл в штрафной площадке против капитана норвежцев Мартина Эдегора, однако арбитр не назначил пенальти в том эпизоде.
В соцсетях болельщики отметили, что такое поведение Родри может быть не случайным. Фанаты считают, что испанец сделал это специально, чтобы травмировать Эдегора, потому что «Манчестер Сити» и «Арсенал» ведут борьбу за чемпионство, а Мартин является одним из ключевых игроков «канониров».