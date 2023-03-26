Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России

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вчера, 19:27

Футболист «Локомотива» стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Хавбек отличился в сегодняшнем товарищеском матче против Ирака.

Пиняев забил в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней. Он побил рекорд Дмитрия Сычёва.