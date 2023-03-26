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Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России

вчера, 19:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 0Логотип футбольный клуб ИракИракМатч завершен

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Хавбек отличился в сегодняшнем товарищеском матче против Ирака.

Пиняев забил в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней. Он побил рекорд Дмитрия Сычёва.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 16:30
Мне казалось, что надо было отдавать пас, но он сам всё сделал
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:00
По стилю игры чем то похож на Аршавина.
shur
shur
вчера в 21:08
...в Чертаново в 22.00 салют будет!!! Серега шустрило!!!
112910415
112910415
вчера в 20:44
перспективный, шустрый, живой !
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
Мои поздравления Сергею . Молодец паренёк, так держать и Удачи в дальнейшем !
Брулин
Брулин
вчера в 20:34
Очень похож на Марата Измайлова, который был огромным талантом, очень рано и очень круто заиграл, но к сожалению травмы не дали реализовать свой потенциал
drug01
drug01
вчера в 20:29
Вошёл в историю молодец!
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:14
Молодец, пока дают играть и забивать, нужно валить за границу, тут ловить нечего.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 19:58
Только Сыч забивал на ЧМ, а не какому-то Ираку в товарняке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41, ред.
Открытие сезона...
Браво !!!
Именно на таких футболистов и ходят смотреть...
На сегодня не только самый молодой...но и самый лучший!!!!!!
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