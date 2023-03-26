Пиняев — самый молодой автор гола в истории сборной России

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Хавбек отличился в сегодняшнем товарищеском матче против Ирака.
Пиняев забил в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней. Он побил рекорд Дмитрия Сычёва.
Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Хавбек отличился в сегодняшнем товарищеском матче против Ирака.
Пиняев забил в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней. Он побил рекорд Дмитрия Сычёва.
Браво !!!
Именно на таких футболистов и ходят смотреть...
На сегодня не только самый молодой...но и самый лучший!!!!!!
Браво !!!
Именно на таких футболистов и ходят смотреть...
На сегодня не только самый молодой...но и самый лучший!!!!!!