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Ибрагимович побил рекорд отборочных матчей на Евро

25 марта 2023, 08:54
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция0 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборочных матчей на чемпионат Европы.

Футболист вышел на замену в поединке против команды Бельгии (0:3). Ибрагимович превзошел достижение итальянского вратаря Дино Дзоффа, который в мае 1983 года принял участие в игре против сборной Швеции в возрасте 41 года, 3 месяцев и 1 дня.

Ранее Ибрагимович побил рекорд Серии А.

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Все комментарии
ABir
ABir
25 марта в 18:06
Криштиану есть еще к чему стремиться в плане рекордов
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
25 марта в 16:04
    УЕСКА
    УЕСКА
    25 марта в 14:49
    Поздравляю его конечно с этим рекордом, но его выход на поле погоды не сделал. Ибра никак не смог усилить игру Швеции. Проиграли по всем статьям.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Rattlehead (раскрыть)
    25 марта в 14:31
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 марта в 14:08, ред.
      А что, при поражениях нельзя рекорды ставить? Овечкин вон бьет рекорд за рекордом, все ближе подпираясь к казалось бы вечному рекорду Гретцки, несмотря на то, что Вашингтон играет отвратительно и пролетает мимо плей-офф. Тут та же история. Бельгия объективно сильнее Швеции, и даже праймовый Ибрагимович мало чем бы мог помочь.
      VeniaminS
      VeniaminS
      25 марта в 12:58
      Пора уже вешать бутсы на крючок.
      ДАША Д
      ДАША Д
      25 марта в 11:15
      Рекорд получился с печальным оттенком.
      adekvat
      adekvat
      25 марта в 11:00
      Кристинка побьет этот рекорд, он до 60 лет будет за Португалию играть.
      gt9f6hx7xvsj
      gt9f6hx7xvsj
      25 марта в 10:42
      На этом Буратиныч явно не остановится
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      25 марта в 10:27
      А может он просто рекорда и вышел?
      Превзошёл рекорд вратаря, хотя киперы в футболе дольше остаются...
      Rupertt
      Rupertt
      25 марта в 10:17
      Со сборной надо уже завязывать, чуть поигрывать в Милане, так сказать для себя, чтобы форму не потерять.
      Союзник противников
      Союзник противников
      25 марта в 10:11
      Поздравляем с "рекордом" и поражением 0-3.
      Млять,время скудоумия продолжает своё неспешное течение...
      ОПС
      ОПС
      25 марта в 09:58
      Рекорд получился испорченным. Проигрыш с крупным счетом, да еще на своем поле. Тут уж не до рекордов.
      112910415
      112910415
      25 марта в 09:43
      крут, нереально крут !
      Байкал-38
      Байкал-38
      25 марта в 09:35, ред.
      Ибра хоть и нарцисс, но достоин уважения.
      Интересно, а дырявый португальский нарцисс будет стремиться к этому рекорду, тем самым выставлять себя на посмешище?
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      25 марта в 09:32
      Ибрагимович свое уже отыграл...
      Сейчас он просто занимает чье-то место.
      shur
      shur
      25 марта в 09:24
      ...не стареют душой ветераны, поклон и долголетия, это не просто игрок, тепаж,хоризма, внешность, колорит искусство
      работы с мячом . молодёжь равняйтесь !!!
      Joseph Dredd
      Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
      25 марта в 09:09
      Здравствуйте. Нужно нажать на название опроса чтобы открыть его отдельно для того чтобы была возможность оставить под ним комментарий. Подозреваю что дело в этом.
      Гость
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