Ибрагимович побил рекорд отборочных матчей на Евро

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборочных матчей на чемпионат Европы.
Футболист вышел на замену в поединке против команды Бельгии (0:3). Ибрагимович превзошел достижение итальянского вратаря Дино Дзоффа, который в мае 1983 года принял участие в игре против сборной Швеции в возрасте 41 года, 3 месяцев и 1 дня.
Ранее Ибрагимович побил рекорд Серии А.
Превзошёл рекорд вратаря, хотя киперы в футболе дольше остаются...
Превзошёл рекорд вратаря, хотя киперы в футболе дольше остаются...
Млять,время скудоумия продолжает своё неспешное течение...
Млять,время скудоумия продолжает своё неспешное течение...
Интересно, а дырявый португальский нарцисс будет стремиться к этому рекорду, тем самым выставлять себя на посмешище?
Интересно, а дырявый португальский нарцисс будет стремиться к этому рекорду, тем самым выставлять себя на посмешище?
Сейчас он просто занимает чье-то место.
Сейчас он просто занимает чье-то место.
работы с мячом . молодёжь равняйтесь !!!
работы с мячом . молодёжь равняйтесь !!!