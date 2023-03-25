Ибрагимович побил рекорд отборочных матчей на Евро

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25 марта 2023, 08:54

Нападающий сборной Швеции стал самым возрастным игроком в истории отборочных матчей на чемпионат Европы.

Футболист вышел на замену в поединке против команды Бельгии (0:3). Ибрагимович превзошел достижение итальянского вратаря Дино Дзоффа, который в мае 1983 года принял участие в игре против сборной Швеции в возрасте 41 года, 3 месяцев и 1 дня.

Ранее Ибрагимович побил рекорд Серии А.