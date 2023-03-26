Превзошёл титанов. Как Кейн стал лучшим бомбардиром Англии

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И кто из великих был его предшественником.

Одним из главных событий нынешней паузы на матчи сборных стал рекорд Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Особенно почетно, что сделал это бомбардир «Тоттенхэма» в матче против сильной сборной Италии, которую в Неаполе англичане обыграли со счетом 2:1. А сам Кейн отличился голом с пенальти, назначенного за игру рукой Спинаццолы.

Путь Кейна

Казалось, что это неизбежно и оно должно было случиться на чемпионате мира в Катаре, куда 29-летний Кейн отправился с 51 голом в 75 матчах за сборную. Ему нужно было всего два мяча, чтобы догнать Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров в истории Англии. В своих пяти матчах на ЧМ -2022 Кейн забил один мяч в игре 1/8 финала с Сенегалом (3:0), а также реализовал пенальти в четвертьфинале с Францией. Рекорд мог пасть в той же встрече, но второй одиннадцатиметровый Кейн смазал и отложил это достижение.

Интересно, что международная карьера Кейна и предыдущего рекордсмена Руни некоторое время пересекалась. Оба футболиста десять раз делили одно поле в составе сборной Англии, прежде чем Уэйн завершил свою 13-летнюю карьеру в национальной команде в ноябре 2018 года в товарищеском матче с США на «Уэмбли». Кейн в этой игре остался на скамейке запасных.

Хоть Кейн и обошел Руни всего на один гол, по среднему количеству мячей Харри значительно впереди. Ему потребовался 81 матч на то, чтобы забить 54 мяча, а Руни свои 53 гола забил в 120 играх. В среднем у Кейна 0,65 гола за игру, а у Руни – 0,44. К слову, лучше, чем у Уэйна, статистика у Чарльтона (0,46 гола за игру), у Линекера (0,60 гола за игру), Оуэна (0,45 гола за игру) и Ширера (0,48 гола за игру). Можно сказать, что своим достижением Руни был обязан долгожительству в сборной.

Кейн забил 50-й гол за сборную Англии в июне прошлого года, в своем 71-м матче. Его точный удар с пенальти принес ничью с Германией в Лиге наций. А 50-й гол Руни случился в 107-м матче. Но тоже в 29-летнем возрасте. После своего юбилейного гола Кейн забил только один мяч в следующих четырех встречах перед ЧМ -2022. Причем тоже отличился с пенальти в ворота сборной Германии (3:3). Тут можно подумать, что очень уж велик вклад голов с пенальти в рекорд Кейна. Но ничего удивительного в том, что бомбардир бьет одиннадцатиметровые. Стоит отметить, что из 54 мячей за сборную 18 штук Кейн забил с «точки». Судите сами, много это или мало.

Несмотря на девять голов англичан в первых трех матчах на чемпионате мира в Катаре, Кейн не забил ни одного из них. Вплоть до плей-офф он молчал, хотя приносил много пользы команде, помогая забивать партнерам.

Путь Руни

Немного окунемся в прошлое. Уэйну было 29 лет, когда он реализовал пенальти в ворота сборной Швейцарии во время отбора на Евро-2016. Он стал новым лучшим бомбардиром англичан в сентябре 2015 года. Этот гол оказался примечательным во многих отношениях. Это был 50-й мяч Руни за сборную и 300-й в карьере за клуб и национальную команду. Причем в сборной Уэйн «сковырнул» гораздо дольше державшийся рекорд, чем сейчас – Кейн. 45 лет Бобби Чарльтон удерживал звание рекордсмена с 49 голами. Всего за четыре дня до рекордного гола Руни сравнялся с сэром Чарльтоном, реализовав еще один пенальти при разгроме Сан-Марино (6:0), который обеспечил тогда Англии выход на Евро.

Интересно, что свой рекордный гол Руни забил вскоре после того, как на поле вышел 21-летний Кейн, который открыл счет, забив свой третий мяч за четыре игры в сборной. Это случилось после прорывного сезона Харри в «шпорах» с 31 голом во всех соревнованиях. Выступая после матча, Руни очень хвалил своего нового напарника по сборной, а также признал, что появление Кейна стало вызывать у него страх за место в национальной команде. Но вряд ли Уэйн тогда предполагал, что видит будущего рекордсмена, который превзойдет его достижение.

Путь ветеранов

До рекорда Руни лучшим бомбардиром с 1970 года был Чарльтон с 49 мячами. Его карьера тоже насчитывала 13 лет, но за это время в отличие от Руни Чарльтон провел 106 игр. Дебютировал в сборной он в 1958 году, а уже в июне 1963 года, оформив хет-трик в ворота Швейцарии (8:1), Чарльтон сравнялся с рекордами Тома Финни и Нэта Лофтхауса, у которых было по 30 мячей за сборную. Рекордный 31-й мяч Чарльтон забил в октябре того же года, когда англичане разгромили Уэльс со счетом 4:0.

Интересно, что тогда шла очная борьба за рекорд. Достижение Чарльтона пало почти через год, когда Джимми Гривз, с которым в этом году тоже успешно «гонялся» Кейн в «шпорах», обогнал своего партнера по команде, сделав хет-трик в ворота Северной Ирландии в октябре 1964 года. Он тогда был в потрясающей форме и забил 11 мячей в десяти последних матчах, а также 32 в общей сложности к тому моменту.

Гривз продолжал забивать в более размеренном ритме, а Чарльтон вернул себе рекорд в 1968 году, когда забил свой 45-й мяч за сборную. Счет Гривза остановился на отметке в 44 гола за 57 матчей. Чарльтон же забил пять мячей в своей 21 последней игре за сборную. На чемпионате мира в Мексике он мог достичь круглой отметки в 50 мячей, но при защите титула англичане проиграли в четвертьфинале Бразилии, а Чарльтон не забил.

Два десятилетия спустя Линекер был близок к тому, чтобы сравняться с рекордом Чарльтона, но завершил свою восьмилетнюю международную карьеру в 1992 году, забив 48 мячей в 80 матчах. Только в 2015 году Руни покорилась отметка в 50 мячей. Сейчас же Кейн оставил позади и этого конкурента. Все указывает на то, что Харри еще увеличит свой счет и поставит новую мощную планку перед поколениями.