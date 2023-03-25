Катарский шейх подал рекордную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

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25 марта 2023, 15:34

Катарский шейх Джассим сделал рекордное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что оно является наиболее конкурентоспособным.

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф ранее также представил второе предложение на сумму около 5 млрд фунтов стерлингов.

Оба претендента получили отсрочку от американского банка Raine Group, который управляет процессом возможного поглощения, после того, как они не смогли уложиться в «мягкий» срок, установленный в среду. Нынешние владельцы МЮ , Глейзеры, оценивают клуб в 6 млрд фунтов. Они могут сохранить контроль над «дьяволами», если данная сумма не будет предложена. Другие кандидаты, в том числе и бывшие владельцы «Милана» компания Elliott Investment Management, по-прежнему заинтересованы в миноритарных инвестициях.

Пока неясно, смогут ли шейх Джассим или Рэтклифф удовлетворить требования Глейзеров, но катарцы рассчитывают, что их предложение будет лучше любого предложения британской стороны.