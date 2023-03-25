Катарский шейх подал рекордную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим сделал рекордное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что оно является наиболее конкурентоспособным.
Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф ранее также представил второе предложение на сумму около 5 млрд фунтов стерлингов.
Оба претендента получили отсрочку от американского банка Raine Group, который управляет процессом возможного поглощения, после того, как они не смогли уложиться в «мягкий» срок, установленный в среду. Нынешние владельцы МЮ, Глейзеры, оценивают клуб в 6 млрд фунтов. Они могут сохранить контроль над «дьяволами», если данная сумма не будет предложена. Другие кандидаты, в том числе и бывшие владельцы «Милана» компания Elliott Investment Management, по-прежнему заинтересованы в миноритарных инвестициях.
Пока неясно, смогут ли шейх Джассим или Рэтклифф удовлетворить требования Глейзеров, но катарцы рассчитывают, что их предложение будет лучше любого предложения британской стороны.
2.Продать её англичанам.
3.И на английские деньги скупить всё английское в Англии.
Ничего разумней и мудрее не встречал.
Респект.
2.Продать её англичанам.
3.И на английские деньги скупить всё английское в Англии.
Ничего разумней и мудрее не встречал.
Респект.
чемпионат АПЛ, все стадионы и вперед к победе катарлэнда!!!
чемпионат АПЛ, все стадионы и вперед к победе катарлэнда!!!