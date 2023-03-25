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Катарский шейх подал рекордную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

25 марта 2023, 15:34

Катарский шейх Джассим сделал рекордное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что оно является наиболее конкурентоспособным.

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф ранее также представил второе предложение на сумму около 5 млрд фунтов стерлингов.

Оба претендента получили отсрочку от американского банка Raine Group, который управляет процессом возможного поглощения, после того, как они не смогли уложиться в «мягкий» срок, установленный в среду. Нынешние владельцы МЮ, Глейзеры, оценивают клуб в 6 млрд фунтов. Они могут сохранить контроль над «дьяволами», если данная сумма не будет предложена. Другие кандидаты, в том числе и бывшие владельцы «Милана» компания Elliott Investment Management, по-прежнему заинтересованы в миноритарных инвестициях.

Пока неясно, смогут ли шейх Джассим или Рэтклифф удовлетворить требования Глейзеров, но катарцы рассчитывают, что их предложение будет лучше любого предложения британской стороны.

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 00:26
Может британец подставной, цену набивает, как на аукционах?
karnager
karnager
25 марта в 22:43, ред.
ох что начнётся сейчас в манчестере) оказывается их могут купить восточные шейхи, а не только запад)
Roger Young
Roger Young
25 марта в 19:58
Будет интересно почитать, что будут писать болельщики МЮ про денежный мешок когда их купит шейх из Катара)
Генадий Павлович
Генадий Павлович
25 марта в 19:15
Еще одна забастовочка от болельщиков и Глейзеры готовы будут даром отдать этот чужой для них клуб...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 18:21
1.Найти у себя под ногами нефть.
2.Продать её англичанам.
3.И на английские деньги скупить всё английское в Англии.

Ничего разумней и мудрее не встречал.
Респект.
УЕСКА
УЕСКА
25 марта в 18:07
Рэтклифф вряд ли сможет потягаться в финансовом плане с шейхом. Скорее всего катарский шейх купит МЮ.
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 17:56
Тут похоже крыть будет нечем.
shur
shur
25 марта в 17:48
...да что там Манчестер, Я не удивлюсь если они Англию купят,
чемпионат АПЛ, все стадионы и вперед к победе катарлэнда!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
25 марта в 15:51
Разведут евреи Глейзеры и шейха и англосакса и всех остальных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 15:39
Ну вот, повод для владельцев чесать репу...
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