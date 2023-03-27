«Реал» за 10 лет заработал около 400 млн евро на трансферах воспитанников

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вчера, 18:24

За последние 10 сезонов «Реал» заработал 386 миллионов евро на продаже своих воспитанников.

«Сливочные» занимают 2-е место в Европе по сумме дохода, полученного от трансферов футболистов из собственной академии. Лидером рейтинга является «Бенфика» (543 миллиона), в топ-3 входит «Аякс» (376 миллионов). Далее следуют лиссабонский «Спортинг» (363 миллиона) и «Монако» (327 миллионов). Замыкают топ-10 списка «Барселона» и «Атлетико» (252 млн и 250 млн евро соответственно).