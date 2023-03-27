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«Реал» за 10 лет заработал около 400 млн евро на трансферах воспитанников

вчера, 18:24

За последние 10 сезонов «Реал» заработал 386 миллионов евро на продаже своих воспитанников.

«Сливочные» занимают 2-е место в Европе по сумме дохода, полученного от трансферов футболистов из собственной академии. Лидером рейтинга является «Бенфика» (543 миллиона), в топ-3 входит «Аякс» (376 миллионов). Далее следуют лиссабонский «Спортинг» (363 миллиона) и «Монако» (327 миллионов). Замыкают топ-10 списка «Барселона» и «Атлетико» (252 млн и 250 млн евро соответственно).

Трансфер полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед» не учитывался — игрок пришел в молодежный состав «Реала» в 20 лет, он не подпадает под правило УЕФА касательно того, что футболист, для того, чтобы считаться воспитанником, должен в течение минимум трех лет обучаться в клубе в возрасте от 15 до 21 года.

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 20:02
А хоть одного обладателя ЗМ воспитали???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37
А Бенфика за 2 года...продав 4-х невоспитанников...)))
Cympak-05
Cympak-05 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:11
А если ещё сумму перепродаж включить не воспитанников.
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 19:09
Вроде Реал, топ 1 клуб с игроками, в топ 5 чемпионатах
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:56
Нет, я простой старший менеджер сектора кредитования банка Santander,которому они должны 653,0457 миллиона евро.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:53
Бенфика удивляет заработками на своих воспитанниках.
Igo0rek
Igo0rek ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Ты что, коллектор из банка?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:43
А кредитов набрал на сколько миллиардов? Выплачивать когда будете?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:42
Значит получились из них хорошие футболисты и играют во многих клубах ,и чемпионатах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:42
Очень удачная трансферная политика Реала!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Вполне достойный результат. Удачи тебе Реал !
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