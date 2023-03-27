Поражение ЦСКА от любителей и пустые трибуны. У российского футбола украли абсурд

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сегодня, 12:06

Уничтожили фундамент.

Без ограничений сборная переплюнула клубы

На матче ЦСКА и любителей 2Drots было около пятнадцати с половиной тысяч зрителей. На игре «армейцев» против «Зенита» собралось всего 9 974 человека. На матче против «Крыльев Советов» в огромной Москве — 2 680 болельщиков. Сборная тоже показывает разницу. На матче против Ирака в Санкт-Петербурге было почти 24 000 человек, а в РПЛ с ограничениями трибуны в основном пустые.

Завирусилась новость, что в Екатеринбурге не пустили на игру семью с тремя детьми. Младшему семь месяцев, у него не было карты болельщика, система не приняла его фотографию. Слух дошел до бывшего президента РФ . На самом деле работники стадиона разобрались в той ситуации. Они тихо нарушили правила, чтобы не ущемлять права клиента, коим является зритель на живом футболе.

Но в целом 16 клубов РПЛ показали, что им глубоко наплевать на своих фанатов. Зато не плевать на государственное финансирование. И поскольку никто не знает, с какой стороны подойти к тем, кто может убрать Fan ID одной фразой, то «время для шага вперед» не наступило. Трибуны пустые, а чиновники пиарятся на горячей теме, обещая все исправить. Отменить Fan ID стоило еще зимой.

Любители переиграли профессиональный ЦСКА

Сильная метафора состояния РПЛ . А пустые трибуны на матчах профессионалов лишь подчеркивают, что народ идет за душевностью. Ведь классом футбола, как в АПЛ , их на стадионы не заманить. А вот отвадить можно. В прошлом сезоне «Ростов» был в середине таблицы, проиграл дома больше матчей, чем выиграл. При этом средняя посещаемость была выше, чем у ЦСКА и не только.

Теперь в Ростове-на-Дону и всюду, где ввели Fan ID с лета, опустели арены. Санкт-Петербург и Москва тоже в списке. Про катастрофу говорят все. В противовес любительский клуб в спарринге с ЦСКА собрал больше, чем «Зенит» в Москве. Кстати, результат матча – пощечина для профессиональных мастеров. Наличие бывших профи у соперника фаворита совсем не оправдывает.

Результат убедит скептиков, что деградация не только по работе со зрителями, а и по игре без привычно сильных легионеров, уехавших год назад. А параллельно главу РФС спрашивают о переходе в Азию. Важно не совершить эту глупость. Назад дороги не будет. Смотрите по сторонам. Казахстан специально рвался в зону УЕФА , и вчера сборная Зайнутдинова устроила великое шоу.

Уступали 0:2 датчанам, а потом забили трижды. Фанаты получили невероятное удовольствие от успеха против команды, которой Черчесов на Евро-2020 проиграл с разницей 4:1 менее двух лет тому назад. В Азии у команды России будет много упрямых соперников, вроде Ирана, Ирака и Таджикистана. Но невозможно не отставать от европейского футбола, если сам себе из него вычеркиваешь.

Не стоит гробить усилия футбольных поколений и подписывать приговор детям, которые только начали заниматься футболом. Не будут ребята с корнями в соседних с Россией странах выбирать сборную из Азии, если Грузия, Армения и Казахстан в зоне УЕФА . Не говоря о простой смене гражданства из-за места жительства родителей, как у испанца Черышева. Лучших заберет Европа.

Странно критиковать Карпина за правдивые оценки

Наставник сборной не врет себе и окружающим. За это его раскритиковал министр спорта. Этот чиновник не заступался за российский народ в вопросе Fan ID. Неработающую прямо сейчас систему стоило зарубить на корню. Но сотни миллионов рублей на внедрение уже потратили. Понимают, что ошиблись, пытаются выдумывать методы заманить зрителя, вроде призов и билетов за 10 рублей.

Но плюшки не сработают. Каждый, кто отказывается идти на футбол из принципа, не хочет чувствовать себя обманутым. Имеет на это право. Даже бывший президент РФ говорит, что смешно прикрываться вопросом безопасности спустя пять лет после ЧМ -2018. «Паспорт болельщика» не влияет на качество охраны объектов. Мог быть футбольный бум после ЧМ , но этот момент в РФС упустили.

Российский футбол всегда был гнездом абсурда. Начиная с эпичных драк, продолжая удивительными судейскими решениями, глупейшими осечками в европейских кубках и летающими стульями. Но дисквалификация этот абсурд украла. Команды в РПЛ пытаются играть весело, но тренер Карпин, который выиграл 7 из 12 матчей в сборной, прав в своих мрачноватых оценках.

Спорный выбор может уничтожить футбол в стране

Сборная вне крупных турниров. Удержать сильного легионера в РПЛ можно лишь деньгами. Раньше удавалось Лигой чемпионов, ведь в середняке из Серии А, куда звали очередного бразильца, он знаменитый гимн услышать не мог. А в ЦСКА , «»Локомотиве» и «Зените» получалось. Теперь все иначе. Многих правда пугает, в вымышленном мире, где все под контролем, жить намного проще.

А ведь правду все знают. Команде России нечего делать в Азии. Сафонов, Дивеев и Пиняев не азиаты, и дело не только в происхождении. Но если задача развалить футбол, то нужно менять конфедерацию, не начинать контролировать расходы государственных клубов, не отменять Fan ID, чтобы по атмосфере игры РПЛ напоминали поминки, на которых оркестр – команды, выбрали веселую музыку.