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25 марта 2023, 22:19

Ультрас ПСЖ требуют встречи с президентом клуба . Активные болельщики хотят обсудить с руководителем ряд проблем, среди которых плохие результаты команды, а также неудовлетворительное функционирование системы пропуска на стадион.