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Ультрас ПСЖ требуют встречи с президентом клуба

25 марта 2023, 22:19

Ультрас ПСЖ требуют встречи с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Активные болельщики хотят обсудить с руководителем ряд проблем, среди которых плохие результаты команды, а также неудовлетворительное функционирование системы пропуска на стадион.

Недавно фанаты ПСЖ освистали Лионеля Месси перед началом одного из матчей Лиги 1. Они полагают, что именно аргентинец несет ответственность за вылет клуба из Лиги чемпионов.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 09:56
То, что Месси герой ЧМ и он привёл сборную Аргентины к победе на ЧМ с этим вы, его поклонники, согласны. А как отвечать за провал, так с Месси и спросу нет. Какой он герой? Какой с него спрос? Да он такой же как все! Хорошо вы устроились ребята.
adekvat
adekvat
вчера в 06:08
Конечно Месси кто ещё виноват в вылете. Надо ещё звёзд закупить, деньги есть, ума не надо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:19
Уж они то точно знают как выйти из кризиса.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 04:53
Это цветочки , ягодки потом.
112910415
112910415
вчера в 04:46
с народом надо разговаривать
Gahi
Gahi
вчера в 04:23
Таким отношением болельщиков к клубу, вообще могут оказаться без хозяина, который до сих пор вкладывает свои деньги.
Икарус
Икарус
вчера в 03:44
Не с одного Месси спрашивать надо, и даже, не с него первым. Парижская публика несправедлива к нему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:39
Во Франции был хоть час времени без требований, забастовок, погромов, уличных шествий и протестов ????
У них вообще на работу время то остаётся ???)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 00:24
Книксен Нассери отвесят, дальше бонжур и все дела, затем багетом по балде и полетят долой из залы
6uuhu42t95fc
6uuhu42t95fc
25 марта в 23:53
Месси привык к славе...
Когда команда выигрывает, он герой.
В случае проигрыша виноваты все, кроме него.
bk4xh5t9kr5f
bk4xh5t9kr5f
25 марта в 23:30
Псж очень лихорадит, игроков звёздных много а результата нет, поэтому такие волнения
FenixSL
FenixSL
25 марта в 23:15
то что гном раздутая фигура, давно понятно адекватным людям
что там говорили? месси творец....он управляет игрой
ага
без ЛЧ сколько там лет?
Elliada
Elliada
25 марта в 22:41
Они ничего требовать не могут. Не они деньги вкладывают.
shur
shur ответ нечитайло (раскрыть)
25 марта в 22:36
...и этот крайний, как говорят в одном из видов спорта, связующий и разводящий , уже долгое время спит в одном ботинке, надо освобождаться от баласта!!!
нечитайло
нечитайло
25 марта в 22:26
Крайний всегда найдется
Гость
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