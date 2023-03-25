Ультрас ПСЖ требуют встречи с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Активные болельщики хотят обсудить с руководителем ряд проблем, среди которых плохие результаты команды, а также неудовлетворительное функционирование системы пропуска на стадион.
Недавно фанаты ПСЖ освистали Лионеля Месси перед началом одного из матчей Лиги 1. Они полагают, что именно аргентинец несет ответственность за вылет клуба из Лиги чемпионов.
У них вообще на работу время то остаётся ???)))
У них вообще на работу время то остаётся ???)))
Когда команда выигрывает, он герой.
В случае проигрыша виноваты все, кроме него.
Когда команда выигрывает, он герой.
В случае проигрыша виноваты все, кроме него.
что там говорили? месси творец....он управляет игрой
ага
без ЛЧ сколько там лет?
что там говорили? месси творец....он управляет игрой
ага
без ЛЧ сколько там лет?