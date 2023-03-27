Дюков: «Технология Fan ID работает — она достаточно удобная»

Президент РФС ответил на вопрос, будет ли модернизироваться система Fan ID.

Технология Fan ID работает — она достаточно удобная, проблем с получением нет. Что касается упрощения, улучшений и изменений, то вполне возможно, что всё это будет.

Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять. Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из соображений безопасности. Система идентификации болельщиков — это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID.