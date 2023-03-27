Дюков: «Технология Fan ID работает — она достаточно удобная»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, будет ли модернизироваться система Fan ID.
Технология Fan ID работает — она достаточно удобная, проблем с получением нет. Что касается упрощения, улучшений и изменений, то вполне возможно, что всё это будет.
Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять. Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.
Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из соображений безопасности. Система идентификации болельщиков — это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID.
Дюков заруби себе на носу
Ну не вернуться болельщики на стадионы,не вернутся пока вы не отмените свой глупый нткчемный закон! Только полная его отмена
Дюков заруби себе на носу
Ну не вернуться болельщики на стадионы,не вернутся пока вы не отмените свой глупый нткчемный закон! Только полная его отмена