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Дюков: «Технология Fan ID работает — она достаточно удобная»

вчера, 10:56

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, будет ли модернизироваться система Fan ID.

Технология Fan ID работает — она достаточно удобная, проблем с получением нет. Что касается упрощения, улучшений и изменений, то вполне возможно, что всё это будет.

Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять. Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из соображений безопасности. Система идентификации болельщиков — это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 23:28
Люди не хотят ей пользоваться и имеют право на это.
Михаил Анпилов
Михаил Анпилов
вчера в 21:26
Технология "народного достояния"
112910415
112910415
вчера в 19:16
чиновник быстро реагирует только на резкий начальственный окрик !
kust07
kust07
вчера в 14:52
Главный мечтатель РФС) В принципе мечтать не вредно,а иногда полезно.
Дюков заруби себе на носу
Ну не вернуться болельщики на стадионы,не вернутся пока вы не отмените свой глупый нткчемный закон! Только полная его отмена
adekvat
adekvat
вчера в 12:40
Он сам то получил его? Думаю нет, и те кто принимал этот закон, на футболе был хоть раз?
3wh5gqbctuv6
3wh5gqbctuv6
вчера в 12:04
Шоб ты так жил, как она удобная!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:42
Технология хорошая, только люди почему-то не умеют ей пользоваться или делают вид, что е умеют.
sova147
sova147 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:21
Там другая публика
lotsman
lotsman ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:21
Там другая атмосфера и контингент туда ходит другой.
lotsman
lotsman
вчера в 11:18
Получить Fan ID действительно легко, не представляет никаких трудностей. Вот только в некоторых местах перебарщивают с системой пропуска. То ли не разобрались, то ли специально.
shlomo
shlomo
вчера в 11:17
А почему на фигурное катание его не ввели????
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