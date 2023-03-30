Дюков оценил возможность участия сборной России в Кубке Америки .

Глава РФС прокомментировал слухи о том, что сборная России может принять участие в Кубке Америки. Ранее сообщалось, что существует такая вероятность.

В настоящий момент – нет. В этих условиях вероятность участия в турнире невысокая. В связи с тем, что много игроков, которые играют за сборные, выступают в Европе. И мы знаем, что на неевропейских футболистов оказывается определенное давление. Теоретически участие в таком турнире возможно. Практически – вряд ли нам как‑то удастся договориться.