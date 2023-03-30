Дюков оценил возможность участия сборной России в Кубке Америки .

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал слухи о том, что сборная России может принять участие в Кубке Америки. Ранее сообщалось, что существует такая вероятность.
В настоящий момент – нет. В этих условиях вероятность участия в турнире невысокая. В связи с тем, что много игроков, которые играют за сборные, выступают в Европе. И мы знаем, что на неевропейских футболистов оказывается определенное давление. Теоретически участие в таком турнире возможно. Практически – вряд ли нам как‑то удастся договориться.
Чудак человек. О каком кубке Америке может вообще идти речь. ФИФА и УЕФА нас отстранили от всех футбольных форумов под эгидой этих ассоциаций, но вы, товарищ Дюков, продолжаете с упорством верить в доброту чиновников от ФИФА и УЕФА, и то что они разрешат в каком-то туманном будущем нашим командам и сборным участвовать в футбольных форумах. Нас даже МОК не допускает к Олимпиаде.
А вы, товарищ Дюков, с упорством 🐏 продолжаете верить в сказки или делаете вид доброго чародея. Займитесь лучше внутренними делами, присоединением крымских команд в систему российского футбола, они всё-таки Россия, детско-юношеским футболом, судейством, в конце концов. Есть много внутренних проблем и нужно их решать, а не ждать с моря погоды.
Чудак человек. О каком кубке Америке может вообще идти речь. ФИФА и УЕФА нас отстранили от всех футбольных форумов под эгидой этих ассоциаций, но вы, товарищ Дюков, продолжаете с упорством верить в доброту чиновников от ФИФА и УЕФА, и то что они разрешат в каком-то туманном будущем нашим командам и сборным участвовать в футбольных форумах. Нас даже МОК не допускает к Олимпиаде.
А вы, товарищ Дюков, с упорством 🐏 продолжаете верить в сказки или делаете вид доброго чародея. Займитесь лучше внутренними делами, присоединением крымских команд в систему российского футбола, они всё-таки Россия, детско-юношеским футболом, судейством, в конце концов. Есть много внутренних проблем и нужно их решать, а не ждать с моря погоды.
Такое ощущение,что сами рфэсовские прихвостни запускают слухи,по заданию руководства,чтобы показать в дальнейшем их недюжинные умственные усилия.
Правда,и это получается плохо.
Такое ощущение,что сами рфэсовские прихвостни запускают слухи,по заданию руководства,чтобы показать в дальнейшем их недюжинные умственные усилия.
Правда,и это получается плохо.