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Дюков оценил возможность участия сборной России в Кубке Америки

вчера, 17:45

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал слухи о том, что сборная России может принять участие в Кубке Америки. Ранее сообщалось, что существует такая вероятность.

В настоящий момент – нет. В этих условиях вероятность участия в турнире невысокая. В связи с тем, что много игроков, которые играют за сборные, выступают в Европе. И мы знаем, что на неевропейских футболистов оказывается определенное давление. Теоретически участие в таком турнире возможно. Практически – вряд ли нам как‑то удастся договориться.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
кубок Океании забыли рассмотреть ?
или там уже отказали ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:33
Достаточно ознакомиться с последним предложением, чтобы окончательно и бесповоротно "завязать" с этой темой.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:01
Бред сивой кобылы по сравнению с этим бредом - просто плод больного воображения! Ау, г-н Дюков! Проснись, ты дри...ще..шь!
alexgurzan
alexgurzan ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 19:41
.
ДСА
ДСА
вчера в 19:24
Присоединим Америку и будем участвовать.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:04
Задержался с комментарием ,в связи с просмотром ГЛОБУСА мира и альтернативной КАРТЫ ПЛОСКОГО МИРА,изданной его современными почитателями от "науки".Нигде соединения границ России с Америкой не нашёл.Ну разве что срочно дамбу насыпать,вместо Берингова пролива,хоть с Северной Америкой контакт сухопутный будет.
Такое ощущение,что сами рфэсовские прихвостни запускают слухи,по заданию руководства,чтобы показать в дальнейшем их недюжинные умственные усилия.
Правда,и это получается плохо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34, ред.
Дюков оценил возможность участия сборной России в Кубке Америки .

Чудак человек. О каком кубке Америке может вообще идти речь. ФИФА и УЕФА нас отстранили от всех футбольных форумов под эгидой этих ассоциаций, но вы, товарищ Дюков, продолжаете с упорством верить в доброту чиновников от ФИФА и УЕФА, и то что они разрешат в каком-то туманном будущем нашим командам и сборным участвовать в футбольных форумах. Нас даже МОК не допускает к Олимпиаде.

А вы, товарищ Дюков, с упорством 🐏 продолжаете верить в сказки или делаете вид доброго чародея. Займитесь лучше внутренними делами, присоединением крымских команд в систему российского футбола, они всё-таки Россия, детско-юношеским футболом, судейством, в конце концов. Есть много внутренних проблем и нужно их решать, а не ждать с моря погоды.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:03, ред.
Да давайте уже организуем Чемпионат Антарктиды, сыграем там с пингвинами. Если повезет - возьмем золото. Хотя и серебро для нашей сборной тоже будет не плохо. И все будут довольны, никто нам не сможет запретить.
4ye7w8c7yuwq
4ye7w8c7yuwq
вчера в 17:50
Вероятность этого уверенно стремится к нулю
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