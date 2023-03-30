Футболист «Сандерленда» обвинён в изнасиловании

Футболист английского «Сандерленда» Джек Даймонд обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Данные эпизоды, предположительно, имели место в мае 2022 года.
Клуб «Линкольн», где 23-летний игрок пребывал в аренде, уже разорвал соглашение и вернул футболиста обратно в «Сандерленд». Там же Даймонда бессрочно отстранили от первой команды.
Даймонд проводил довольно успешный сезон в Лиге Один в составе «Линкольна», забив в 31 матче 6 голов и сделав 4 результативных передачи.
XIX век "Джек Потрошитель."
XXI век "Джек Нападающий"
XIX век "Джек Потрошитель."
XXI век "Джек Нападающий"