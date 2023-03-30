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Футболист «Сандерленда» обвинён в изнасиловании

вчера, 19:59

Футболист английского «Сандерленда» Джек Даймонд обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Данные эпизоды, предположительно, имели место в мае 2022 года.

Клуб «Линкольн», где 23-летний игрок пребывал в аренде, уже разорвал соглашение и вернул футболиста обратно в «Сандерленд». Там же Даймонда бессрочно отстранили от первой команды.

Даймонд проводил довольно успешный сезон в Лиге Один в составе «Линкольна», забив в 31 матче 6 голов и сделав 4 результативных передачи.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 20:56
Ну что то много стало таких сообщений...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53, ред.
Старая добрая Англия...
XIX век "Джек Потрошитель."
XXI век "Джек Нападающий"
shur
shur
вчера в 20:15
...малява Алвесу прикатила, ты не одинок...!!!
Гость
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