Футболист «Сандерленда» обвинён в изнасиловании

1680195550

вчера, 19:59

Футболист английского «Сандерленда» обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Данные эпизоды, предположительно, имели место в мае 2022 года.

Клуб «Линкольн», где 23-летний игрок пребывал в аренде, уже разорвал соглашение и вернул футболиста обратно в «Сандерленд». Там же Даймонда бессрочно отстранили от первой команды.

Даймонд проводил довольно успешный сезон в Лиге Один в составе «Линкольна», забив в 31 матче 6 голов и сделав 4 результативных передачи.