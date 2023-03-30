Клубы АПЛ отказались от контракта с Netflix

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вчера, 22:29

Клубы английской Премьер-Лиги отказались от сотрудничества с компанией Netflix. Стриминговый сервис хотел снять серию документальных передач о жизни клубов АПЛ и был готов заключить 3-летний контракт на общую сумму 15 млн фунтов.

Однако команды АПЛ это предложение посчитали слишком маленьким. Также они опасались, что заключение контракта с Netflix помешает им получить выгодные предложения на внутреннем рынке от Sky Sports и BT Sport.

Netflix планировал иметь в своем распоряжении право организовывать интервью с игроками, тренерами и директорами клубов, а также пропуск в раздевалки команд.