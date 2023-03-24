Экс-руководитель Okko Спорт высказался о платных трансляциях матчей

Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович дал комментарий касательно платных трансляций матчей РПЛ .

Непонятно, когда показ РПЛ станет полностью платным. Пока нет экономических предпосылок к этому. Так что пока говорить об этом бессмысленно. Этот разговор идет уже очень давно. Тут нельзя назвать точных сроков.

Почему людей в России приучили платить за интернет, а футбол позволяют смотреть бесплатно? Все зависит от выбранной экономической модели каждой страны. Также зависит от задач и условий, в которых находится определенная лига. У нас свои условия, вот такие.

Когда я начинал этим заниматься, у меня были фантазии, что будет платный показ всех трансляций. Сейчас я в этом не уверен. Уже поменял свои взгляды, потому что понимаю, какую нишу у нашего народа занимает футбол. К нашим реалиям наверное подходят другие смены монетизации.

«Матч ТВ» все равно свои цели и задачи достигает – контракт увеличен. Достигнуты эти задачи за счет конкуренции. Важна здоровая спортивная конкуренция на рынке.