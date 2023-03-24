Экс-руководитель Okko Спорт высказался о платных трансляциях матчей

Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович дал комментарий касательно платных трансляций матчей РПЛ.
Непонятно, когда показ РПЛ станет полностью платным. Пока нет экономических предпосылок к этому. Так что пока говорить об этом бессмысленно. Этот разговор идет уже очень давно. Тут нельзя назвать точных сроков.
Почему людей в России приучили платить за интернет, а футбол позволяют смотреть бесплатно? Все зависит от выбранной экономической модели каждой страны. Также зависит от задач и условий, в которых находится определенная лига. У нас свои условия, вот такие.
Когда я начинал этим заниматься, у меня были фантазии, что будет платный показ всех трансляций. Сейчас я в этом не уверен. Уже поменял свои взгляды, потому что понимаю, какую нишу у нашего народа занимает футбол. К нашим реалиям наверное подходят другие смены монетизации.
«Матч ТВ» все равно свои цели и задачи достигает – контракт увеличен. Достигнуты эти задачи за счет конкуренции. Важна здоровая спортивная конкуренция на рынке.
Игроки РПЛ будут делать вид что играют....за деньги....
Мы делать вид что нам это нравиться...бесплатно...
Игроки РПЛ будут делать вид что играют....за деньги....
Мы делать вид что нам это нравиться...бесплатно...