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Экс-руководитель Okko Спорт высказался о платных трансляциях матчей

вчера, 19:57

Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович дал комментарий касательно платных трансляций матчей РПЛ.

Непонятно, когда показ РПЛ станет полностью платным. Пока нет экономических предпосылок к этому. Так что пока говорить об этом бессмысленно. Этот разговор идет уже очень давно. Тут нельзя назвать точных сроков.

Почему людей в России приучили платить за интернет, а футбол позволяют смотреть бесплатно? Все зависит от выбранной экономической модели каждой страны. Также зависит от задач и условий, в которых находится определенная лига. У нас свои условия, вот такие.

Когда я начинал этим заниматься, у меня были фантазии, что будет платный показ всех трансляций. Сейчас я в этом не уверен. Уже поменял свои взгляды, потому что понимаю, какую нишу у нашего народа занимает футбол. К нашим реалиям наверное подходят другие смены монетизации.

«Матч ТВ» все равно свои цели и задачи достигает – контракт увеличен. Достигнуты эти задачи за счет конкуренции. Важна здоровая спортивная конкуренция на рынке.

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Источник: sportsdaily.ru
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:56
То есть еще один ФанУйди только по ТВ. На матчи зрители стали ходить меньше, пусть и по ТВ меньше смотрят, а лучше пусть сами играют
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Что Матч ТВ, что Оkko , если выразиться по русски и коротко : - " Вы просто Ох..ли " !?!(((
Брулин
Брулин
вчера в 21:12
Как можно платить за то, что уже заплачено налогами....Футбольные кулубы и ТВ получают деньги из бюджета, который формируется из налогов....
112910415
112910415
вчера в 20:52
сейчас и вовсе не время
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:47
Пусть всё остаётся как есть....
Игроки РПЛ будут делать вид что играют....за деньги....
Мы делать вид что нам это нравиться...бесплатно...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:39
Сказал бы прямо: " Пока государство финансирует, трансляции будут бесплатными. Перестанет - и моё мнение никого не будет интересовать".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:34
Чтобы вы все хроническим триппером заболели!
adekvat
adekvat
вчера в 20:30
Никто не будет платить за оливки размером с косточки от нормальных оливков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:08
Скоро и на стадион ходить не будут и смотреть по ТВ тоже.
Гость
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