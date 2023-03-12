Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВ

Директор BBC принёс извинения зрителям после отстранения Линекера

вчера, 13:11

Директор BBC Тим Дэйви извинился перед зрителями после отстранения телеведущего Гари Линекера.

Трудный день. Мы усердно трудимся, чтобы справиться с этим. Возвращение Гари в эфир станет успехом для меня. Вместе мы дадим аудитории освещение спорта на мировом уровне, которое мы не смогли предоставить сегодня. Извините.

Дэйвы при этом отметил, что не намерен покидать канал, несмотря на «непростое время для канала». Оппозиционные партии посчитали, что ВВС отстранил Линекера из-за давления со стороны правительства и министров, но Дэйви это отрицает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Линекер Гари
Перевод с bbc.com
Программа, которую ведёт Линекер, изменит формат в ближайшем выпуске
11 марта
Ширер и Райт поддержали Линекера
11 марта
Линекера временно отстранили от работы на BBC
10 марта
Слуцкий и Казанский будут вести футбольную программу на Первом канале
05 марта
36 стран купили права на показ матчей лиги Саудовской Аравии из-за Роналду
03 февраля
Спутница Роналду анонсировала в образе судьи 2-й сезон своего реалити-шоу
26 января Фото
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:55
Линекер свои главные слова про немцев сказал давно, можно и на покой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:01

Дейви принёс извинения, а про себя подумал...
Tex
Tex
вчера в 13:54
В некоторых странах Линекера за критику власти или за фейки о чем нибудь уже бы посадили на 8 лет. Далеко загнивающему западу до истинных стандартов демократии!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:47
Теперь у Линекера есть шанс стать директором BBC... Морган будет в шоке... А-ха-ха-ха...🙆..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:33
Разборки за бугристой местностью, мы внимательно отслеживаем)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 