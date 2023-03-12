Директор BBC принёс извинения зрителям после отстранения Линекера

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вчера, 13:11

Директор BBC Тим Дэйви извинился перед зрителями после отстранения телеведущего .

Трудный день. Мы усердно трудимся, чтобы справиться с этим. Возвращение Гари в эфир станет успехом для меня. Вместе мы дадим аудитории освещение спорта на мировом уровне, которое мы не смогли предоставить сегодня. Извините.

Дэйвы при этом отметил, что не намерен покидать канал, несмотря на «непростое время для канала». Оппозиционные партии посчитали, что ВВС отстранил Линекера из-за давления со стороны правительства и министров, но Дэйви это отрицает.