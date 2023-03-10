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Линекера временно отстранили от работы на BBC

10 марта 2023, 21:36

Телеведущий Гари Линекер временно отстранен от работы на BBC.

Экс-игрок сборной Англии ранее раскритиковал законопроект о нелегальных мигрантах в Британии, который подразумевает невозможность предоставления убежища таким мигрантам. Помимо этого, документ предполагает высылку нелегальных мигрантов из Великобритании, при этом вернуться в страну или претендовать на ее гражданство в будущем они не смогут. Линекер сравнил данную позицию правительства с Германией 30-х годов.

Линекер ведет на телеканале BBC популярную футбольную телепередачу Match of the Day. Телекомпания сообщила, что Гари перестанет попадать в эфир программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей. В заявлении BBC сказано:

BBC провела диалог с Гари и его коллегами. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил.

BBC решила, что он не будет ведущим Match of the Day до тех пор, пока у нас не будет четкой позиции касательно использования им социальных сетей.

Гари великолепно освещает футбол и спорт в целом. Мы никогда не утверждали, будто Гари не имеет права на свое мнение или что он не может выражать точку зрения по вопросам, которые важны для него, но мы говорили, что он должен воздержаться от анализа политических вопросов и споров.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:24
Увольняйся с компании и болтай, о чём твоей душе угодно, а пока находишься у них на контракте, в котором, я уверен, чётко прописаны данные условия поведения, — должен соблюдать их внутренние правила. Ни о каком ущемлении его прав и свобод здесь и речи не идёт.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 00:01
Свобода слова во всей красе.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
10 марта в 23:06
Много болтать начал... Тоже в Наср захотел?...
Максим Горелов
Максим Горелов
10 марта в 22:59
Пусть теперь работает на ВМФ!
minai
minai
10 марта в 22:57, ред.
Совсем не уважают Линекера. Имя принца Виндзорского пишут с двумя "Р", а этого просто "Гари". Охренели совсем.
Союзник противников
Союзник противников
10 марта в 22:11
Человека бросает из крайне левого к крайне правому берегу.КАдр интересный,но плохо кончит.
adrianes
adrianes
10 марта в 22:06
их демократические ценности
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