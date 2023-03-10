Линекера временно отстранили от работы на BBC

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10 марта 2023, 21:36

Телеведущий временно отстранен от работы на BBC.

Экс-игрок сборной Англии ранее раскритиковал законопроект о нелегальных мигрантах в Британии, который подразумевает невозможность предоставления убежища таким мигрантам. Помимо этого, документ предполагает высылку нелегальных мигрантов из Великобритании, при этом вернуться в страну или претендовать на ее гражданство в будущем они не смогут. Линекер сравнил данную позицию правительства с Германией 30-х годов.

Линекер ведет на телеканале BBC популярную футбольную телепередачу Match of the Day. Телекомпания сообщила, что Гари перестанет попадать в эфир программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей. В заявлении BBC сказано: