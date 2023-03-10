Линекера временно отстранили от работы на BBC

Телеведущий Гари Линекер временно отстранен от работы на BBC.
Экс-игрок сборной Англии ранее раскритиковал законопроект о нелегальных мигрантах в Британии, который подразумевает невозможность предоставления убежища таким мигрантам. Помимо этого, документ предполагает высылку нелегальных мигрантов из Великобритании, при этом вернуться в страну или претендовать на ее гражданство в будущем они не смогут. Линекер сравнил данную позицию правительства с Германией 30-х годов.
Линекер ведет на телеканале BBC популярную футбольную телепередачу Match of the Day. Телекомпания сообщила, что Гари перестанет попадать в эфир программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей. В заявлении BBC сказано:
BBC провела диалог с Гари и его коллегами. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил.
BBC решила, что он не будет ведущим Match of the Day до тех пор, пока у нас не будет четкой позиции касательно использования им социальных сетей.
Гари великолепно освещает футбол и спорт в целом. Мы никогда не утверждали, будто Гари не имеет права на свое мнение или что он не может выражать точку зрения по вопросам, которые важны для него, но мы говорили, что он должен воздержаться от анализа политических вопросов и споров.