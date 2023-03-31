Хави: «Надеюсь, Месси вернётся в „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Сейчас не время обсуждать возвращение Месси. Мы с ним часто общаемся. Обсуждаем эту тему. Надеюсь, он вернётся в «Барселону». Это клуб его жизни.
Ну а если смотреть правде в глаза, Барселона не сможет обеспечить Месси хорошей зарплатой, больше парижан они явно не предложат, а у Лео аппетит не маленький, так что ПСЖ его продлит 100%.
Оптимальнее решение остаться в ПСЖ или перейти в МЛС, чтоб ради старичка не ломать игру барсы. Если и возвращаться обратно в Барселону, то уж точно не в качестве игрока.
Ну а если смотреть правде в глаза, Барселона не сможет обеспечить Месси хорошей зарплатой, больше парижан они явно не предложат, а у Лео аппетит не маленький, так что ПСЖ его продлит 100%.
Оптимальнее решение остаться в ПСЖ или перейти в МЛС, чтоб ради старичка не ломать игру барсы. Если и возвращаться обратно в Барселону, то уж точно не в качестве игрока.