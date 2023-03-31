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Хави: «Надеюсь, Месси вернётся в „Барселону“»

вчера, 15:09

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Сейчас не время обсуждать возвращение Месси. Мы с ним часто общаемся. Обсуждаем эту тему. Надеюсь, он вернётся в «Барселону». Это клуб его жизни.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:27
В чём шантаж, если все клубы готовы ему платить игромные деньги? Он зарабатывает столько, сколько заслуживает! Футбол - это бизнес! Если бы от него не было доходов, то и не получал бы столь большую зарплату.
Такому гению как Месси нечего делать в песках Аравии, там пусть криш развлекает местную публику.
амурец
амурец
вчера в 22:28
Сказал Хави и перекрестился
112910415
112910415
вчера в 21:33
будущего никто знать не может ...
посмотрим !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:04
Хави: «Поддержу болельщиков ПСЖ.Надеюсь, Месси вернётся в „Барселону“»
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:35
Если раньше Месси шантажировал только Барсу подпишу-не подпишу контракт. То теперь он дурит голову и Барсе, и ПСЖ, и МЛС, да и про саудовцев не забывает.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:33
Поэтому он и не продлил контракт с ПСЖ.
Хочет обратно приехать в родной клуб!
Надеюсь летом увидим его в составе Барсы, а там и продолжение рекордов!
Elliada
Elliada
вчера в 16:52
2 года назад руководство Барселоны решило, что им не нужен Месси и что смогут без него процветать. Как показало время, у них не получилось. Для Барселоны Месси спасательный круг.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:19
Ну конечно же вернется,это маленькое недоразумение камп-ноуское,и как побежит,побежит по нему,по стадиону,да вприпрыжку,пукая бабочками ,да мотыльками,и подымется народ,ибудут оплодисменты,и услышим мы,о великий,о наш Месси,Месси!! И предклонется пред ним Реал,и упадет,с королевской головы кубок,к ногам аргентинского несмышленыша!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:45, ред.
Вот летом и посмотрим, если вернётся, то подкрепление для Барсы будет серьёзное.
Ну а если смотреть правде в глаза, Барселона не сможет обеспечить Месси хорошей зарплатой, больше парижан они явно не предложат, а у Лео аппетит не маленький, так что ПСЖ его продлит 100%.

Оптимальнее решение остаться в ПСЖ или перейти в МЛС, чтоб ради старичка не ломать игру барсы. Если и возвращаться обратно в Барселону, то уж точно не в качестве игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:33
Подъёмные хорошие дадут-вернётся...
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