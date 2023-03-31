Хави: «Надеюсь, Месси вернётся в „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ .

Сейчас не время обсуждать возвращение Месси. Мы с ним часто общаемся. Обсуждаем эту тему. Надеюсь, он вернётся в «Барселону». Это клуб его жизни.