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Мбаппе хочет перейти в «Реал» в 2024 году

вчера, 13:56

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».

Игрок хотел бы совершить этот переход уже летом 2023 года, но из-за действующего контракта он этого сделать не сможет. Футболист сообщил боссам «сливочных», что хочет пополнить состав их команды летом 2024-го. Мбаппе может продлить договор с парижанами до 2025 года, но не станет этого делать. В конце сезона нападающий встретится с руководством «Реала» и более подробно обсудит данный вопрос. Отмечается, что клуб из Мадрида готов подписать Мбаппе бесплатно, переговоров с ПСЖ «Реал» вести не хочет.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну Месси то тоже внес вклад, он же бил все липовые пенальти
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:17
Видать накипело. Сколько текста. Соглашусь. Спорить бесполезно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
Не глупый парень...
Его "хотение" в течении 5-ти лет перейти в Реал сделало его самым высокооплачиваемым игроком в топ-5...
Чем сильней хотелка - тем больше компенсация...
Пока есть Реал и Нефть...этот парень не пропадёт..))
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:56
Это вы, поклонники Месси, говорите, что Месси выиграл. А если ПСЖ вылетел из ЛЧ, то оказывается, что на поле, кроме Месси есть ещё десять человек. Как выиграют, так БРАВО Месси, а как проиграют, так виноваты ВСЕ, кроме Месси. Вон, очевидно, что Мартинес выиграл ЧМ, но вы упрямо говорите, что это заслуга Месси. В чём заслуга Месси? В том, что не он, а Мартинес выиграл серии пенальти у голландцев и французов? Месси отражал послематчевые пенальти? Я вам уже говорил и ещё раз скажу, что без Мартинеса Месси бы в ОЧЕРЕДНОЙ раз выиграл бы ДЫРКУ от бублика,а не ЧМ. Месси безусловно талантливый футболист, но не люблю когда в коллективной игре делают из ОДНОГО игрока идола, что он один ВСЁ решает на поле. Вы говорите, что Мбаппе идет в Реал, чтобы за счёт других выиграть ЛЧ и ЗМ. Так чего же ваш великий Месси не может САМ выиграть ЛЧ в ПСЖ?
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:42
Не надоело одну и ту же шарманку крутить? В сборной Аргентины нет Хави и Иньесты, а Месси выиграл всё!!!.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:11
А Месси случайно не в Химках ЗМ зарабатывал, или всё-таки за счёт Хави и Иньесты в Барсе?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:43
Да иди ты уже...
112910415
112910415
вчера в 19:22
слишком часто парень пересматривает взгляды и принципы !
протон
протон
вчера в 17:51
Считаю, что если уж разворачивать диван и подписывать его, то только бесплатно и не на аномальную зарплату. Никаких выплат и поблажек, шанс на нормальные отношения упущен. Пусть спускается с небес на землю и начинает понимать, что теперь ему Реал нужнее, чем он Реалу.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:54
Мбапушка не может найти себе дедушку... Ой, проблема... Хе..
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:26
...опять отскочит, мутный парень , но хотелось бы...!
ДСА
ДСА
вчера в 16:21
Мбаппе уже сам не знает чего хочет
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 15:16
Он уже хотел перейти, и мы помним какое решение было принято. Вопрос: -а будет ли он нужен Реалу в 2024-м году?
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:54
Мбаппе хочет пройти подготовку в более сильной лиге перед поединком против Месси за звание чемпиона мира в 2026 году.
alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:54
.
Elliada
Elliada ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:44
Просто в Реале можно выиграть ЛЧ и получить ЗМ. Сам-то не способен, вот решил за чужой счет
Elliada
Elliada
вчера в 14:41
Точно хочет перейти в Реал или снова выбивает себе жирный контракт с ПСЖ???
lotsman
lotsman
вчера в 14:41
А что его в ПСЖ не устраивает?
LOpp
LOpp
вчера в 14:31
По мимо Реала на Мбаппе ещё есть претенденты

shlomo2
shlomo2
вчера в 14:23
У него непонятно вообще ничего... может передумать каждый день куда ему податься или снова остаться
Гость
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