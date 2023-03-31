Мбаппе хочет перейти в «Реал» в 2024 году

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».
Игрок хотел бы совершить этот переход уже летом 2023 года, но из-за действующего контракта он этого сделать не сможет. Футболист сообщил боссам «сливочных», что хочет пополнить состав их команды летом 2024-го. Мбаппе может продлить договор с парижанами до 2025 года, но не станет этого делать. В конце сезона нападающий встретится с руководством «Реала» и более подробно обсудит данный вопрос. Отмечается, что клуб из Мадрида готов подписать Мбаппе бесплатно, переговоров с ПСЖ «Реал» вести не хочет.