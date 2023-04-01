«Ливерпуль» может подписать игрока «Брайтона» вместо Беллингема

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
«Красные» понимают, что этот трансфер может оказаться слишком дорогим для клуба. В качестве решения этой проблемы английский клуб ищет альтернативные варианты. Таковыми являются футболисты «Брайтона» Мойсес Кайседо и Алексис МакАллистер. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть аргентинца в составе своей команды.
Ранее сообщалось, что «красные» намерены подписать защитника из Серии А.
Беллингем отличный игрок, и лично мне очень нравится его игра в Дортмунде, но неизвестно как он проявит себя в АПЛ?! А 120 млн это не малые деньги что бы ими разбрасывать.... помните играл в Дортмунде Нури Шахин....шикарно играл, а перешел в Реал Мадрид и потерялся.....тот же самый Санчо, в МЮ вообще непонятную игру показывает....вот и Беллингем пока непонятно как себя проявит в другой лиге
Беллингем отличный игрок, и лично мне очень нравится его игра в Дортмунде, но неизвестно как он проявит себя в АПЛ?! А 120 млн это не малые деньги что бы ими разбрасывать.... помните играл в Дортмунде Нури Шахин....шикарно играл, а перешел в Реал Мадрид и потерялся.....тот же самый Санчо, в МЮ вообще непонятную игру показывает....вот и Беллингем пока непонятно как себя проявит в другой лиге
Вот такая же сейчас ситуация с Мудриком, отдали 70 + 30, а что-то не видно результата за эти деньги. В Челси играет средне, а за Украину сыграл отвратно, вот и думаешь потом, а за что мы платили?
Вот такая же сейчас ситуация с Мудриком, отдали 70 + 30, а что-то не видно результата за эти деньги. В Челси играет средне, а за Украину сыграл отвратно, вот и думаешь потом, а за что мы платили?