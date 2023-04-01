«Ливерпуль» может подписать игрока «Брайтона» вместо Беллингема

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вчера, 12:19

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» Дортмунд .

«Красные» понимают, что этот трансфер может оказаться слишком дорогим для клуба. В качестве решения этой проблемы английский клуб ищет альтернативные варианты. Таковыми являются футболисты «Брайтона» и . Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть аргентинца в составе своей команды.

Ранее сообщалось, что «красные» намерены подписать защитника из Серии А.