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«Ливерпуль» может подписать игрока «Брайтона» вместо Беллингема

вчера, 12:19

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

«Красные» понимают, что этот трансфер может оказаться слишком дорогим для клуба. В качестве решения этой проблемы английский клуб ищет альтернативные варианты. Таковыми являются футболисты «Брайтона» Мойсес Кайседо и Алексис МакАллистер. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть аргентинца в составе своей команды.

Ранее сообщалось, что «красные» намерены подписать защитника из Серии А.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:58
Такими темпами весь Брайтон растащат. Жаль, хорошая собралась команда.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:09
Для любого клуба будет находка, если подписать сразу двух этих игроков! Да, сумма окажется не маленькой, но зато клуб получит готовый и сыгранную связку в центр поля, еще и молодую но уже адаптированную к реалиям АПЛ. Каждый из них дополняет друг друга!
Беллингем отличный игрок, и лично мне очень нравится его игра в Дортмунде, но неизвестно как он проявит себя в АПЛ?! А 120 млн это не малые деньги что бы ими разбрасывать.... помните играл в Дортмунде Нури Шахин....шикарно играл, а перешел в Реал Мадрид и потерялся.....тот же самый Санчо, в МЮ вообще непонятную игру показывает....вот и Беллингем пока непонятно как себя проявит в другой лиге
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:02
Интересно, как себя чувствует игрок, когда его ценник 120млн. Какой груз ответственности на нём лежит, когда его покупают и смотрят каков он в действии, не зря ли они из-за него так обанкротились.

Вот такая же сейчас ситуация с Мудриком, отдали 70 + 30, а что-то не видно результата за эти деньги. В Челси играет средне, а за Украину сыграл отвратно, вот и думаешь потом, а за что мы платили?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:30, ред.
Неплохой выбор,оба могут подойти Ливерпулю.
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