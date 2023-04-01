Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рэндал Коло

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вчера, 12:07

Нападающий «Айнтрахта» хочет продолжить карьеру в «Баварии».

Футболисту нравится играть в Бундеслиге, а мюнхенский клуб привлекает его своей силой и амбициями. В этой команде выступают игроки сборной Франции, а также франкоговорящие исполнители, что также может помочь Коло адаптироваться в Мюнхене.

В «Баварии» пока что не знают, впишется ли Коло в состав команды. Главному тренеру Томасу Тухелю сначала необходимо изучить свой коллектив, чтобы понять, в каком направлении нужно усилить мюнхенцев.

Ранее сообщалось, что клуб из Англии заинтересован в подписании нападающего.