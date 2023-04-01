«Интер» дома уступил «Фиорентине»

«Интер» проиграл «Фиорентине» в матче 28-го тура Серии А (0:1).
Победу гостям принёс гол Джакомо Бонавентуры на 53-й минуте игры.
Миланцы занимают 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 50 очков. «Фиорентина» идёт 8-й, у команды 40 баллов.
|Интер0 : 1Фиорентина
|Матч завершен
«Интер» проиграл «Фиорентине» в матче 28-го тура Серии А (0:1).
Победу гостям принёс гол Джакомо Бонавентуры на 53-й минуте игры.
Миланцы занимают 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 50 очков. «Фиорентина» идёт 8-й, у команды 40 баллов.