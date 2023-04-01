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«Интер» дома уступил «Фиорентине»

вчера, 20:59
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Интер» проиграл «Фиорентине» в матче 28-го тура Серии А (0:1).

Победу гостям принёс гол Джакомо Бонавентуры на 53-й минуте игры.

Миланцы занимают 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 50 очков. «Фиорентина» идёт 8-й, у команды 40 баллов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:10, ред.
Это уже не неожиданность....
Третье поражение в трёх матчах...подряд...
4-е поражение в Серии А за месяц....

Страшно представить что с ними Бенфика сделает...которая тот же Ювентус и дома и в гостях обыграла...забив 6 голов...
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 07:37
Интеру уже все равно на Чемпионат - Наполи не догнать никак, главное из зоны ЛЧ не вылететь, хотя запас очков не большой. Скорей всего сейчас весь фокус будет на ЛЧ и Кубке страны.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:37
Ну, Интер, ну, удивил. Совсем даже неожиданно.. Но ток бывает. Это футбол.
протон
протон
вчера в 23:11
Но я бы, конечно, после такого матча Лукаку вообще на поле не выпустил. Пускай пробует свои силы в каком-нибудь Африканском чемпионате. Если ты не забиваешь 1000% мяч в пустые ворота с 50 см от ленты, а пробиваешь вдоль неё, то и месячную зарплату проходи мимо. Его можно было жалеть после неудачного перехода, теперь же лимит ожиданий окончательно исчерпался. Думфриса с Мхитаряном так же следует пропесочить, не сыграв в пас убили еще 2 гола.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:57
Интер красавчики, сломали об колено многие ставки!))
Зачем медали, когда есть дешёвые...
uwdkbudhukq7
uwdkbudhukq7
вчера в 22:20
Для Интера так нужны были очки и поражение дома просто удивляет!
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:35
Фиалки очень удивили...
А может, Кокоша всё-таки их кое-чему научил?
Типа, авторитетов не нужно бояться, братаны.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:04
Что собственно это вообще было? Как? Ну дома же можно выиграть, на родном стадионе или они тоже хотят новый построить, а то на этом игры не идут. Лукаку для чего вообще в составе находился, забрать обратно в Челси, толку ноль. И Челси тоже хороши, так играть, столько моментов, ударов, а что в итоге? Мне вот интересно, для чего вообще нужны игроки выше 100млн, если они пользы не приносят, день весёлых игр.
shlomo
shlomo
вчера в 21:01
А это уже нежданчик.... Интер начал чудить и удивлять
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