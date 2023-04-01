«Динамо» дома уступило «Сочи»

В 21-м туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Сочи» 0:2.
На 25-й минуте был удален вратарь сочинцев Сослан Джанаев за фол последней надежды. Судья назначил при этом пенальти, который на 30-й минуте не реализовал хавбек москвичей Даниил Фомин.
«Сочи», несмотря на численное меньшинство, сумел выйти вперед на 67-й минуте — отличился Ванья Дркушич. Второй гол южан забил Тимофей Маргасов на 74-й.
«Динамо» после матча имеет 35 очков и идет 4-м. «Сочи» 8-й с 31 очком.
В день смеха все, кроме болельщиков Динамо посмеются над этим поражением. Сочи с победой. Так обделаться ещё нужно умудриться, чтоб в большинстве влететь 0-2.
В день смеха все, кроме болельщиков Динамо посмеются над этим поражением. Сочи с победой. Так обделаться ещё нужно умудриться, чтоб в большинстве влететь 0-2.
Вернули 3 очка. 100% результативность. 2удара в створ - 2гола, это я уже видел раньше в командах Бекиевича. Мелкадзе не было, может и к лучшему.
Динамо сочувствую. Это футбол и побеждает иногда не тот, кто владел весь матч преимуществом, временем и количеством ударов по воротам.
Вернули 3 очка. 100% результативность. 2удара в створ - 2гола, это я уже видел раньше в командах Бекиевича. Мелкадзе не было, может и к лучшему.
Динамо сочувствую. Это футбол и побеждает иногда не тот, кто владел весь матч преимуществом, временем и количеством ударов по воротам.