«Динамо» дома уступило «Сочи»

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вчера, 15:58

В 21-м туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Сочи» 0:2.

На 25-й минуте был удален вратарь сочинцев Сослан Джанаев за фол последней надежды. Судья назначил при этом пенальти, который на 30-й минуте не реализовал хавбек москвичей Даниил Фомин.

«Сочи», несмотря на численное меньшинство, сумел выйти вперед на 67-й минуте — отличился Ванья Дркушич. Второй гол южан забил Тимофей Маргасов на 74-й.

«Динамо» после матча имеет 35 очков и идет 4-м. «Сочи» 8-й с 31 очком.