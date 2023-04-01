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«Динамо» дома уступило «Сочи»

вчера, 15:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В 21-м туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Сочи» 0:2.

На 25-й минуте был удален вратарь сочинцев Сослан Джанаев за фол последней надежды. Судья назначил при этом пенальти, который на 30-й минуте не реализовал хавбек москвичей Даниил Фомин.

«Сочи», несмотря на численное меньшинство, сумел выйти вперед на 67-й минуте — отличился Ванья Дркушич. Второй гол южан забил Тимофей Маргасов на 74-й.

«Динамо» после матча имеет 35 очков и идет 4-м. «Сочи» 8-й с 31 очком.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 05:46
Это нисколечко не печальная традиция, а неплохая тенденция. Ему бы Кассьерру в нападение, который ушел из Сочи в Зенит, затухая там и эскадре паруса рвал.
Многих не видать на сайте. Отдаю отчёт, что они "там", если так пожелаю им вернуться здоровыми, живыми, к своим семьям, к футболу. Команды играют и за них, чемпионат тоже. Уверен, что они следят за своими командами, а футбол даёт им силы.💪
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:57, ред.
    За восемь месяцев моего отсутствия на soccerе в стане болельщиков фк Динамо ничего не поменялось, равно как и в игре моей любимой команды. По-прежнему фанаты шварца вместе с некоторыми футболистами скорбят о его отъезде на родину, а успешные игры команды чередуются с откровенными провалами. Сегодняшний матч не видел, поэтому не могу дать оценку произошедшего, но судя по протоколу в этом туре бело-синие оказались верны себе. Курбан Бекиевич уникальный тренер, какую бы команду он не тренировал, но всякий раз он находил способ унизить московский клуб, так было с Рубином и Ростовом, печальная традиция продолжается и с Сочи. А по сему поздравляю фанатов южан с победой их любимой команды, ну а своих собратьев по сине-белому лагерю призываю поддержать наших футболистов в ближайших двух важных встречах на Кубок и с нашими "заклятыми" в следующем туре, победы в которых приблизят нас к заветному Кубку и медалям в чемпионате. Болейте за своих, а не против чужих!
    112910415
    112910415
    вчера в 21:36
    большое разочарование и большая неожиданность
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Юра, ты вероятно читал мой пост. И еще пару слов добавлю. Если хваленый Фернандес, который обязан играть головой в своей штрафной, присидает под нападающего, или, как в случае с Джорджевичем, даже не пытается перекрыть пас соперника в штрафную, значит, стоит задуматься, а нужен ли такой защитник. Если Фомин, уже с лета, откровенно саботирует игру, при этом, являясь капитаном, значит, надо задуматься, а почему, он так себя ведет. Тюкавин, который ставит условия руководству по контракту, но при этом, точно не лидер команды, вероятно и здесь надо разобраться. И последнее- команда собрана на скорую руку еще летом, до прихода Йокановича. Он, фактически, даже не знал, кого ему впихнули. Бувач, зная о том, что 7 человек основы сбегут, вовремя не подсуетился, а начал скупать кого попало. Конечно, легче всего всё свалить на тренера, который, однозначно, тоже несет ответственность за результат. Но, если Тюкавин, с пяти метров не забивает, если Фомин откровенно не тянет или Гагнидзе еще не дорос до ДИНАМО, разве в этом вина тренера? Еще и года нет как Йоканович в команде, а на него уже повесили всех собак как на крайнего и требуют результат.
    aMur
    aMur
    вчера в 20:39
    Сочи продолжает традиции Бердыевского Рубин Гуда: отбирает очки у богатых и раздает бедным.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:08
    Интересно было бы послушать футболистов и тренера "Динамо", почему случился такой "облом", причём при игре в большинстве. Комментарии пользователей, критика ими случившегося казуса (иначе это назвать невозможно) - все по делу, но столько вопросов к команде...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 19:51
    Динамо сыграло слабовато,лучший пенальтист бьет так открвенно,что его легко отбить.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:49
    В большинстве...с пенальти...дома....
    Без комментариев...
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:45
    "Защита наша- особый разговор, все всё видели. Ну и полное отсутствие полузащиты- главной линии в любой команде. Так, какже, можно побеждать??? Однако, в одном, я уверен- со Спартаком мы сыграем достойно ..."
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 18:42
    Проиграли днарям, играя в большинстве
    112910415
    112910415
    вчера в 18:14
    удивительная нестабильность у Динамо ...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Аспект (раскрыть)
    вчера в 17:48
    После поражения от Факела, КББ не стал никого винить. Отметил отсутствие защитника Дркушича, Нобоа.. Так вышло, что, Дркушич, с подачи Нобоа с углового, забивает первый важный гол. Прав оказался КББ, акцентируя внимание на отсутствие этих игроков в игре с Факелом. Дркушич в защите отыграл неплохо. Плюс везение конечно и отличная игра молодого вратаря Адамова. Все сыграли сегодня хорошо проявив волю к победе.
    MikeSevas
    MikeSevas
    вчера в 17:26
      Аспект
      Аспект
      вчера в 17:13
      Ай да Бердыев, ай да Бекиев сын!
      Ну что сказать: отымел мэтр балканского шабашниа.
      s37c2w2k3ur6
      s37c2w2k3ur6
      вчера в 16:53
      С такой игрой и счет справедлив.
      Capral
      Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 16:47
      Привет, Сергеич!
      Сочувствия принимаю, спасибо. Собственно, я уже все написал- добавить нечего. Пусть Гафин полюбуется на два "равноценных" состава...
      Тебя, как самого пламенного поклонника Бердыева- еще раз, с победой!!!
      Dinamo
      Dinamo
      вчера в 16:43
      Сочи в двух предыдущих матчах имел разницу мячей 0-7, при этом разгромно проиграл команде, у которой всего 2(!) победы в чемпионате (стало).

      ...и Сочи в меньшинстве спокойно обыгрывает Динамо...

      Просто в голове не укладывается, как, обладая вторым составом в чемпионате, можно показывать такую невнятную игру и плестись ниже Ростова и Спартака с полумолодёжными составами.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:43
      Сочувствую Виктор..(. Тоже было такое же чувство после Оренбурга и Факела, и были сомнения, и тем более, когда Джанаева удалили. Но такое в футболе часто бывает, что побеждают вопреки. В следующем туре с Самарой играть и ничего не понятно. Все может быть, как писал и раньше. Будут поражения, будут и победы. Команда строится. Адамов то пацан каков!).
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 16:37
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 16:36
        Я же ниже писал, что, если проиграл значит-физрук. Победил-герой. Федотов в 1-туре с кем играл?). КББ досталось во 2-ом и 3-ем туре и болельщики, в том числе ЦСКА не стеснялись в выражениях).
        Ниже постом я увидел сарказм от болельщика, этого клуба, так что прими уж, что есть.
        Храневец
        Храневец ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 16:34
        НЕ АА это не рука Бердыева ,это еще проклятие жены Севидова действует .Просто руководству клуба надо исповедаться и причаститься ! Если другого ничего не получается !И тогда дела пойдут - лет через десять !
        Dinamo
        Dinamo
        вчера в 16:34
        Виноват Шварц!
        cska1948
        cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 16:23
        Ну и какое отношение к этому матчу имеет Федотов?
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ adekvat (раскрыть)
        вчера в 16:23
        С Оренбургом с Факелом он играл по другому. Здесь после удаления Джанаева, КББ перешёл на схему "все хорошее, позабытое старое". Правильное решение. Другие так же играли бы, тем более при нулевом счёте.
        Capral
        Capral ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
        вчера в 16:22
        Это точно! При проходимце шварце, мы увидели поражение в финале кубка России, две позорные весны, и окончание сезона, с феерической разницей мячей 9:19. А еще, мы увидели 1:5 от Сочи. Хочу только напомнить, что у проходимца, состав был почти идеальный, не в пример нынешнему... Ну а так, да- полностью согласен.
        баск
        баск
        вчера в 16:20
        Игра у Динамо сегодня откровенно не получалась, не помогло и удаление у гостей.

        Причём, проиграли скорее сами, никакого "бердыевского Сочи" пока не видно,
        гости были вяловаты, тяжеловаты и вообще выглядели довольно неубедительно, но даже этого хватило, чтобы нам навалять.
        Обидно, однако..

        Впрочем, сегодняшнее Динамо не впервые демонстрирует, что в позиционной атаке мы работаем неуверенно, а в большинстве играем хуже, чем в равных составах.
        Игра команды остаётся сырой.
        В частности, что делать с откровенным автобусом, она по-прежнему не знает,
        хотя способы вскрытия автобусов не новы и хорошо известны.

        Бесконечные и бесхитростные кроссы в штрафную соперника, весь матч демонстрируемые Дасой и другими- это, наверное, самый бессмысленный способ борьбы с насыщенной обороной, но ничего кроме этого мы сегодня организовать не смогли.

        Хотя забей Фома пенальти в первом тайме, всё могло сложиться и иначе,
        но сложилось как сложилось, и приходится лишь поздравить пляжников с этой победой..
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 16:19
        Пожалуйста! Бекиевич-мэтр!!! Федотов-физрук!(временный)).
        Capral
        Capral
        вчера в 16:18, ред.
        Уже после игры с Уралом, я писал, что в преддверии игры с Сочи очень тревожно на душе. Две недели не покидало это чувство. Призывал Славишу забыть два рагрома Сочи от НН и Оренбурга, продумать тактику. Я писал, также, что Курбан может проиграть кому угодно, но с нами сыграет как надо. У меня только две претензии к Йокановичу- почему до сих пор Фомин на поле и почему он капитанит?! А вторая- почему после слов Гафина про два состава- Славиша не плюнул на всё и не ушел?!
        По игре говорить глупо, забей Фомин пенальти и игра пошла бы по другому сценарию, не было бы этих контратак Сочи и тд., и тп. Но, сослогательных наклонений в жизни и спорте не бывает, поэтому принимаю как должное. Конструктива в игре нет, мысли тоже, но было множество моментов у ДИНАМО, которые команда не использовала. С уверенностью могу сказать, что оба гола на совести Фернандеса. Первый с углового- его, точно, из под него забили, да и второй, тоже, он бежал рядом с нападающим Сочи и даже не пытался прервать передачу. И последнее, до тех пор, пока, у нас не будет диспетчера- не будет и игры. Гагнидзе не диспетчер- это не его. Даже мертвый Захарян полезнее, как оказалось, чем Гагнидзе. Атаки у нас тоже нет. Вот, нет Смолова, и в атаке нет конструктива. Защита наша- особый разговор, все всё видели. Ну и полное отсутствие полузащиты- главной линии в любой команде. Так, какже, можно побеждать??? Однако, в одном, я уверен- со Спартаком мы сыграем достойно.
        Поклонников таланта Бердыева с победой! Вы её заслужили!
        Валерыч
        Валерыч
        вчера в 16:15
        Динамо было сильнее и играло лучше, чем Сочи. Но... Вмешалась магия.
        Курбан Хоттабыч сотворил очередное чудо.
        Гость
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