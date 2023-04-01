«Спартак» и «Ахмат» не отметились забитыми мячами в матче РПЛ

1680363457

вчера, 18:37

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0).

Москвичи в следующем туре примут дома «Динамо», а грозненцы на своём поле сыграют с «Уралом».

«Спартак» занимает 3-е место, имея в активе 41 очко. «Ахмат» идёт на 6-й позиции с 33 баллами.