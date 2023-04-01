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«Спартак» и «Ахмат» не отметились забитыми мячами в матче РПЛ

вчера, 18:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0).

Москвичи в следующем туре примут дома «Динамо», а грозненцы на своём поле сыграют с «Уралом».

«Спартак» занимает 3-е место, имея в активе 41 очко. «Ахмат» идёт на 6-й позиции с 33 баллами.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:34
Отскочили москвичи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:54
Удивляться массе нереализованных моментов спартаковцами не стОит, если знаешь, что футболисты не обладают высоким индивидуальным мастерством. Потеря очков в таких случаях прогнозируема, хотя и нежелательна.
Аспект
Аспект ответ Рourquoi pas... (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:31
    Egorium23
    Egorium23
    вчера в 22:11
    Спартаку нужно срочно менять тренера, этот засиделся и поехал по старой колее.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 21:40
    Так скоро и ЦСКА догонит.А как всё хорошо начиналось : "Нас вызывают в Мо...",ой,запутался совсем-"Мы боремся за титул!".
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:26, ред.
    Оренбург и Сочи ???
    Оренбург 2:0 победил ещё недавно "непобедимого" Абаскаля...
    Сочи сегодня вдесятером в Москве обыграли Динамо...
    Вполне серьёзные соперники...зря вы про них так....

    Или вы про фантастику...из цикла "Гегемон и Фармы"..???
    Так "Сочи" только недавно Зенит обыгрывали....
    Думал эти разговоры канули в небытие....
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:11
    Абсолютно безликий и безконкурентный чемпионат. Один Дзюба вносит веселье в эту серость)))
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:07
    По чистой случайности в последних турах Зенит сыграет с Факелом, Оренбургом и Сочи. Подстраховались-то зря, чемпионство от вас никуда не денется. Все конкуренты сами сыпятся...
    makkie
    makkie
    вчера в 21:05
    На 1-е место можно уже не обращать внимание. Его заберёт завсегдатай из Санкт-Петербурга. Это еще до начала сезона было понятно.

    Вся борьба развернётся за призовые места.
    Спартак проиграл в Оренбурге, потерял очки дома с Ахматом - чем не преминут воспользоваться ближайшие преследователи в лице того же цска. Ну и Ростов еще оторвётся.

    19:2 по ударам, 72% владения мячом, куча нереализованных моментов и итоговые 0:0. Обидный результат матча с Ахматом. Должны были забирать победу. Что-то надломилось в Спартаке, пропала уверенность, исчезло везение. Надо восстанавливать статус-кво!
    pomor45
    pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 20:36
    В таких случаях парни Семака имеют стойкую привычку подождать соперника.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:12
    4 весенних игры - 1 победа...
    Набрано 5 очков из 12-ти...
    Последние 2-е игры - 0 голов...
    Думаю все ожидали от Абаскаля бОльшего...

    Тем более по "чистой случайности" из 9-ти матчей концовки первенства...с 21-го по 29-й тур - Спартак 8 проведёт в Москве....
    ПРОСТО ЮЛИЙ
    ПРОСТО ЮЛИЙ ответ Аспект (раскрыть)
    вчера в 19:44
    гражданина...этот результат зениту по барабану. а вот Ростов завтра на 3 очка от вас убежит...
    112910415
    112910415
    вчера в 19:36
    атака опять не эффективна ...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 19:36
      d1metras
      d1metras
      вчера в 19:35
      Было все для победы.. не хватает стабильного нападающего... Соболь какой то игрок настроения..
      MishaBigdan
      MishaBigdan
      вчера в 19:32
      Спартак в этом году на букмекеров работает
      Аспект
      Аспект
      вчера в 19:31
      Как уже верно сказано выше, результат сегодня в пользу "Зенита". Пока наш "Спартак" не научится брать максимум у подобных ахматов, о каких претензиях на чемпионство может идти речь? А пока что если команда упустит второе место, будет очень некрасиво.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 19:26
      Игры, сборы сборной возможно оказало влияние на игроков Спартака. Что скажут эксперты, Аббаскаль?
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:19
      Грозненцы выдержали натиск, молодцы.
      ПРОСТО ЮЛИЙ
      ПРОСТО ЮЛИЙ
      вчера в 19:13
      а в следующем туре Динамо у спартака... и чемодан для Абаскаля?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 19:13
      Кто тебе это сказал? Локо и Дзюба с этим не согласны, да и Ростов принимает газовых у себя, да и Динамо им не подарок. ЦСКА показали как с ними играть. Пусть даже Ростов будет, или Спартак , только не денежный мешок
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 19:10
      Мне понравилось как КБ отреагировали на результат. У них первый враг теперь Шелия, не умеют достойно воспринимать неудачи
      Сп62
      Сп62
      вчера в 19:04
      Я думаю, что все, кто сегодня болел против Спартака, ипережевались не меньше, чем спартаковцы. Игра держала всех в напряжении до последних секунд. Значит матч удался.
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 19:04
      Вот вам во всей красе Российская премьер лига.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 19:03
      Что то плохо у фк СПАРТАК идут дела..
      K Z
      K Z
      вчера в 18:57
      Да! Рановато ещё Спартаку тягаться за чемпионство. Такими темпами глядишь и Локомотив обойдет и зайдет в призы. А все время валить на судей и судейский заговор то это уже надоело! Играть и забивать надо! Тогда и медали будут. А так.....,
      ПРОСТО ЮЛИЙ
      ПРОСТО ЮЛИЙ
      вчера в 18:55
      ничья в пользу Ростова. Карпин гений и стратег отличный. Так загонял на сборах спартаковских игроков, что они ничего не смогли сделать с ахматом.. браво Карпин!!!
      Capral
      Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 18:51
      Я и раньше говорил- Спартак играет за счет могучей, атакующей линии. Команда играет красиво, комбинационно и очень остро, но стратегически выстроенной игры у Спартака нет, и игра в Оренбурге- это подтвердила...
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 18:49
      Прям вратарский день, как и число 1. Урал бы ещё поддержал почин. Против Спартака многие так играют. В кровь, рассшибая головы. Травма Промеса в минус.
      fr29853n4wa7
      fr29853n4wa7
      вчера в 18:49
      Пустые трибуны! И народ, и конкретно болельщики все прекрасно поняли .... Зачем упираться? А тренерский штаб уже пакует чемоданы. От них здесь ничего не зависит.
      Гость
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