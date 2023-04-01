«Спартак» и «Ахмат» не отметились забитыми мячами в матче РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0).
Москвичи в следующем туре примут дома «Динамо», а грозненцы на своём поле сыграют с «Уралом».
«Спартак» занимает 3-е место, имея в активе 41 очко. «Ахмат» идёт на 6-й позиции с 33 баллами.
Один вопрос, что это было????.... сколько было разговоров после поражения от Оренбурга (случайность, что то не получилось....), а тут дело похоже серьезнее.... То что уже сегодня через пару часов будет разговор о судействе можно не сомневаться, НО сколько было запоротых моментов даже я считать устал. Это не игра претендента даже на бронзу, еще пару таких матчей и можно уже оказаться на пятом месте.
Один вопрос, что это было????.... сколько было разговоров после поражения от Оренбурга (случайность, что то не получилось....), а тут дело похоже серьезнее.... То что уже сегодня через пару часов будет разговор о судействе можно не сомневаться, НО сколько было запоротых моментов даже я считать устал. Это не игра претендента даже на бронзу, еще пару таких матчей и можно уже оказаться на пятом месте.
Вся борьба развернётся за призовые места.
Спартак проиграл в Оренбурге, потерял очки дома с Ахматом - чем не преминут воспользоваться ближайшие преследователи в лице того же цска. Ну и Ростов еще оторвётся.
19:2 по ударам, 72% владения мячом, куча нереализованных моментов и итоговые 0:0. Обидный результат матча с Ахматом. Должны были забирать победу. Что-то надломилось в Спартаке, пропала уверенность, исчезло везение. Надо восстанавливать статус-кво!
Вся борьба развернётся за призовые места.
Спартак проиграл в Оренбурге, потерял очки дома с Ахматом - чем не преминут воспользоваться ближайшие преследователи в лице того же цска. Ну и Ростов еще оторвётся.
19:2 по ударам, 72% владения мячом, куча нереализованных моментов и итоговые 0:0. Обидный результат матча с Ахматом. Должны были забирать победу. Что-то надломилось в Спартаке, пропала уверенность, исчезло везение. Надо восстанавливать статус-кво!