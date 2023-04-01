Дубль Сергеева помог «Зениту» обыграть «Урал»

«Зенит» одержал победу над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).
Дублем в игре отметился Иван Сергеев, забив на 76-й и 86-й минуте встречи.
Петербуржцы лидируют в чемпионате России, имея в активе 51 очко. Екатеринбуржцы находятся на 10-й строчке, на счету коллектива 25 баллов.
Играли красиво...немного не хватает Барриоса для "борзоты" в центре....но надеюсь через неделю...максимум две... будет в строю...
Так до конца и не понял зачем Кассьерра...????почему Кассьерра...???
Не помню нападающего Зенита со статистикой "18 игр - 0 голов"....
27,5 тысячи на трибунах - по нынешним спецпропускным временам - очень даже вполне...
Удачи в следующем туре...против "Лучшего игрока РПЛ марта Дзюбы" по мнению экспертов и "Лучшего игрока Сборной Пиняева"
Думаю будет интересно...
Играли красиво...немного не хватает Барриоса для "борзоты" в центре....но надеюсь через неделю...максимум две... будет в строю...
Так до конца и не понял зачем Кассьерра...????почему Кассьерра...???
Не помню нападающего Зенита со статистикой "18 игр - 0 голов"....
27,5 тысячи на трибунах - по нынешним спецпропускным временам - очень даже вполне...
Удачи в следующем туре...против "Лучшего игрока РПЛ марта Дзюбы" по мнению экспертов и "Лучшего игрока Сборной Пиняева"
Думаю будет интересно...
Когда Ваня Сергеев переходил в Зенит не думал, что он будет стабильно забивать, рад что ошибался. При такой игре станет основным, и в следующем сезоне 15+ сможет наколотить. Хорош!
Когда Ваня Сергеев переходил в Зенит не думал, что он будет стабильно забивать, рад что ошибался. При такой игре станет основным, и в следующем сезоне 15+ сможет наколотить. Хорош!