Дубль Сергеева помог «Зениту» обыграть «Урал»

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вчера, 20:55

«Зенит» одержал победу над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

Дублем в игре отметился Иван Сергеев, забив на 76-й и 86-й минуте встречи.

Петербуржцы лидируют в чемпионате России, имея в активе 51 очко. Екатеринбуржцы находятся на 10-й строчке, на счету коллектива 25 баллов.