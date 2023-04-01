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Дубль Сергеева помог «Зениту» обыграть «Урал»

вчера, 20:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

Дублем в игре отметился Иван Сергеев, забив на 76-й и 86-й минуте встречи.

Петербуржцы лидируют в чемпионате России, имея в активе 51 очко. Екатеринбуржцы находятся на 10-й строчке, на счету коллектива 25 баллов.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:38
    Альфи
    Альфи ответ Напрасный труд (раскрыть)
    сегодня в 12:34
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 01:34
      Аспект
      Интерес и неинтерес не измеряется количеством комментов....
      Неожиданность результата может влиять на количество...
      Но этого не случилось...
      Вы же не отмечаете плясками и салютом ежедневный рассвет...так и победа Зенита - скорее обыденность чем нонсенс....
      Вот оступись Семак сегодня - комментов было бы в 8 раз больше....
      Тем более после того как поклонники Спартака и Динамо не дождавшись что их команды забьют в своих домашних матчах - навряд ли бросятся поздравлять Зенит с победой добытой красивой игрой......да и никто и не ждал...
      протон
      протон
      вчера в 23:16
      В Германии когда-то играл знаменитый Герд Мюллер. Неказистый по фактуре игрок, не владел техникой работы с мячом. Но при этом был лучшим бомбардиром. За счёт голевого чутья. Ваня чем то похож по игре на него. Плюс у Сергеевна фактура достойная.
      Когда Ваня Сергеев переходил в Зенит не думал, что он будет стабильно забивать, рад что ошибался. При такой игре станет основным, и в следующем сезоне 15+ сможет наколотить. Хорош!
      Аспект
      Аспект ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:40, ред.
        YVG
        YVG
        вчера в 22:09
        Зенит играл хорошо и победил!!!!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 21:57, ред.
        Уже с Фенербахче было видно...Зенит отошёл от зимней спячки и вернул былой кураж....

        Играли красиво...немного не хватает Барриоса для "борзоты" в центре....но надеюсь через неделю...максимум две... будет в строю...

        Так до конца и не понял зачем Кассьерра...????почему Кассьерра...???
        Не помню нападающего Зенита со статистикой "18 игр - 0 голов"....

        27,5 тысячи на трибунах - по нынешним спецпропускным временам - очень даже вполне...

        Удачи в следующем туре...против "Лучшего игрока РПЛ марта Дзюбы" по мнению экспертов и "Лучшего игрока Сборной Пиняева"
        Думаю будет интересно...
        dok66
        dok66
        вчера в 21:41
        Урал не дотерпел . Жаль . Ну а Сергееву - респект , не запорол пасы бразилов .
        lotsman
        lotsman
        вчера в 21:20
        Зенит с победой. Сергеев молодец, приходит в норму после травмы.
        Напрасный труд
        Напрасный труд
        вчера в 21:12
        Зачем приезжают? Ладно бы ,если заодно в Эрмитаж сходить.Сидели бы дома,что 0-2,что 0-3,но силы для борьбы с "соплеменниками по таблице" сохранили бы.
        а у противной стороны-хорошо,что русский Ванька(в прямом и переносном смыслах) выручил гегемона.
        Capral
        Capral
        вчера в 21:06
        Помнится, перед игрой с ДИНАМО, руководство Урала заявило, что с приходом Ганчаренко, Урал порвет всех подряд! Не знаю, порвет или нет, но пока, уже вторую игру, команда забить не может... Ненавижу, громкие, ничем неподкрепленные фразы.
        Зенит с победой- и еще одним чемпионством!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 21:05
        Вполне ожидаемый результат. Класс побил желание игроков Урала зацепиться хотя бы за очко. Против лома (Зенита) не нашлось приёма ( другого лома )))).
        nubom
        nubom
        вчера в 21:04
        Зенит играл для болельщиков. Это очень приятно...
        Petergoff
        Petergoff
        вчера в 21:03
        Зенит С Победооой!!!! Молодцы. Дожали. Остаётся, только осадочек предматчевого, так сказать концерта. Ведь было ясным языком сказанно-Пока наши парни защищают страну-никаких собантуев.
        Гость
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