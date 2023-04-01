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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ливерпулем»

вчера, 16:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Гости забили первыми на 17-й минуте — отличился Мохамед Салах. Однако уже через 10 минут Хулиан Альварес провел ответный мяч.

Вскоре после перерыва Кевин Де Брюйне вывел «Сити» вперед, а затем «горожане» забили еще два: Илкай Гюндоган на 53-й и Джек Грилиш на 74-й.

«Ман Сити» имеет в активе 64 балла и идет вторым, отставая от «Арсенала» на 5 пунктов. «Ливерпуль» 6-й с 42 очками.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 22:58
Блин, и это ещё без викинга и Фодена, который любит Ливерпулю закидывать) В этом году это просто две разные по классу команды.
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 22:55
Отвозили, конечно, на классе. По краям разматывали Робертсона и Трента как детей. Про центр полузащиты промолчу. Над ними 70% команд АПЛ глумятся в этом сезоне. Как ни прискорбно, Ливерпуль не заслуживает 4-ки в этом году
112910415
112910415
вчера в 22:25
очень мощная игра хозяев
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
)))
Capral
Capral ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 20:50
Есть такая пословицa: "Не хочешь с...ь не мучай ж...у".
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:23, ред.
Дяде Юре надо отдохнуть. Мучает игроков только...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:47
Ожидаемый разгром. Ливерпуль в нынешнем состоянии не способен играть на равных с Сити. А впереди у них матчи с Челси и Арсеналом, не позавидуешь Ливерпулю.
azkan
azkan
вчера в 19:24
Отличная игра от МС. Мои поздравления! Клоппу что то нужно менять. Этот отрезок сезона похож, на тот период, когда он строил команду. Сейчас игроки поймали звезду что ли... В пол силы как будто играют. А может и сливают менеджера.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:22, ред.
Ох и чистка ожидает Ливерпуль в межсезонье!Полузащиты нет от слова совсем.Половину состава можно с чистой совестью на продажу выставлять.Окс Кейта Фирмино это слишком мало для чистки.
shur
shur
вчера в 19:17, ред.
...пьянствовал, игры не видел, ВОЛЕВАЯ при счёте 4:1 , это
что 1 апреля , шутка такая...?!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:02
Так ведь я только про конкретику- ничего лишнего. Но ты не можешь, или не хочешь признать свою неправоту по Клоппу, и всячески его покрываешь. Сегодня, впервые за все время нашего общения, я услышал от тебя реально мудрые слова о работе Клоппа!!! Поменяй хоть весь состав в Ливере- ничего не поменяется! Поменяться, прежде всего, должен сам Клопп- но это проблематично...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 17:13
    Твой пост- для меня откровение!!! Первый раз ты позволил себе критику в адрес Клоппа. А ведь еще в прошлом году говорили на эту тему. Клопп не развивается, живет прошлым, хотя, по большому счету, и прошлого то не так много...
    Nazi
    Nazi
    вчера в 17:02
    Лига где рулит арсенал доминатора это дно :)
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:58
    В том-то проблема Клоппа. Он вообще за матчем не следит. Как бы матч не складывался, он делает те же самые замены.
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 16:57
    Мда, Ливерпулю нужна вся полузащита, правый защитник обязательно!!!! Неприкасаем должен быть только Алиссон.... защиты нет от слово совсем. Арнольд, Ван Дейк полное дно и это можно сказать с уверенностью уже, на лавке сидит такое же чудо Гомес . У Клоппа нет яиц поступить как Конте (толерастия, мать ее так через так....).

    Ну а так что, один из лучших матчей Сити при Гвардиоле, смотрю многие их матчи. Вернулись после 0:1, полное доминирование, 0 шансов у Ливерпуля после гола и играют с запасом. Восторг вызывает такая игра команды. С заслуженной победой!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 16:57
    По делу дюбнули красных..
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:52
    Дядя Юра- деградирующий мухомор, признай это.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:48
    После 7:0 с МЮ многие заговорили о возвращении Ливерпуля, только я говорил иначе. Сказал тогда, скажу сейчас - Клоппа нужно увольнять, Ливерпуль в кризисе. 3 поражения подряд. Сначала аутсайдер АПЛ Борнмут поиздевался над "красными", затем Реал вытер об них ноги и вот теперь Сити на легке и без Холанна разгромил Ливерпуль. Впереди у Клоппа Челси и Арсенал. Поражения продлятся.

    Поздравляю Сити с победой. Был некоторая неуверенность в победе Сити из-за перерыва, но Гвардиола не подкачал. Гонка продолжается.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 16:44, ред.
    Дядя Юра, кажись, перемудрил сегодня с составом во втором тайме. Те, которые ушли были лучше тех, которые вышли. Нафига было менять Салаха, когда косяки были со стороны его партнёра по бровке - Трента, который провалил матч ? Однако последний остался доигрывать, в отличии от Фараона...
    Цимикас ... вообще непонятная фигура в Ливерпуле. Что он есть, что его нет.
    Милнер ... он чё, перебегает в центре прытких хавов МС ?!
    Гакпо - просто тихий ужас на острие атак. Что делал на поле голландец практически до конца матча, непонятно.

    МС... Молодцы сегодня..., особенно Марез и Брюйне. Первый так и вовсе на правом фланге раз за разом обыгрывал своих визави и выдавал на гол.
    Да и вообще..., очень крутой сезон Марез выдаёт.
    labasy
    labasy
    вчера в 16:40
    У Клоппа все, после полузащиты и защиты, и напы встали и не бежит, думаю на четвертую место АПЛ, лигу чемпионов в этом году не светить, ждем перемен, летом
    Capral
    Capral
    вчера в 16:35
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 16:33, ред.
      А Ливерпуль умеет выступать красочно, мне нравиться. Ман Сити 4-1 (и это без Холланда). Впереди ещё матчи с Челси и Арсеналом. Сочные будут матчи, ох не легко же будет Ливерпулю.

      Всё ниже и ниже падает, скоро будет видно дно. Пора прощаться с зоной Еврокубков, пусть другие себя попробуют, а красные пока отдохнут.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 16:29
      Получился просто разгром.
      Гость
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