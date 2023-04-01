«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ливерпулем»

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счетом 4:1.
Гости забили первыми на 17-й минуте — отличился Мохамед Салах. Однако уже через 10 минут Хулиан Альварес провел ответный мяч.
Вскоре после перерыва Кевин Де Брюйне вывел «Сити» вперед, а затем «горожане» забили еще два: Илкай Гюндоган на 53-й и Джек Грилиш на 74-й.
«Ман Сити» имеет в активе 64 балла и идет вторым, отставая от «Арсенала» на 5 пунктов. «Ливерпуль» 6-й с 42 очками.
Цимикас ... вообще непонятная фигура в Ливерпуле. Что он есть, что его нет.
Милнер ... он чё, перебегает в центре прытких хавов МС ?!
Гакпо - просто тихий ужас на острие атак. Что делал на поле голландец практически до конца матча, непонятно.
МС... Молодцы сегодня..., особенно Марез и Брюйне. Первый так и вовсе на правом фланге раз за разом обыгрывал своих визави и выдавал на гол.
Да и вообще..., очень крутой сезон Марез выдаёт.
Цимикас ... вообще непонятная фигура в Ливерпуле. Что он есть, что его нет.
Милнер ... он чё, перебегает в центре прытких хавов МС ?!
Гакпо - просто тихий ужас на острие атак. Что делал на поле голландец практически до конца матча, непонятно.
МС... Молодцы сегодня..., особенно Марез и Брюйне. Первый так и вовсе на правом фланге раз за разом обыгрывал своих визави и выдавал на гол.
Да и вообще..., очень крутой сезон Марез выдаёт.
Поздравляю Сити с победой. Был некоторая неуверенность в победе Сити из-за перерыва, но Гвардиола не подкачал. Гонка продолжается.
Поздравляю Сити с победой. Был некоторая неуверенность в победе Сити из-за перерыва, но Гвардиола не подкачал. Гонка продолжается.
Ну а так что, один из лучших матчей Сити при Гвардиоле, смотрю многие их матчи. Вернулись после 0:1, полное доминирование, 0 шансов у Ливерпуля после гола и играют с запасом. Восторг вызывает такая игра команды. С заслуженной победой!
Ну а так что, один из лучших матчей Сити при Гвардиоле, смотрю многие их матчи. Вернулись после 0:1, полное доминирование, 0 шансов у Ливерпуля после гола и играют с запасом. Восторг вызывает такая игра команды. С заслуженной победой!