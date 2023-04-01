«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ливерпулем»

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вчера, 16:27

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Гости забили первыми на 17-й минуте — отличился Мохамед Салах. Однако уже через 10 минут Хулиан Альварес провел ответный мяч.

Вскоре после перерыва Кевин Де Брюйне вывел «Сити» вперед, а затем «горожане» забили еще два: Илкай Гюндоган на 53-й и Джек Грилиш на 74-й.

«Ман Сити» имеет в активе 64 балла и идет вторым, отставая от «Арсенала» на 5 пунктов. «Ливерпуль» 6-й с 42 очками.